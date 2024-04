Silvia de Pé: "Emocionar a través de la comedia me parece realmente útil"

La intérprete zaragozana Silvia de Pé estrena este jueves (20.00) en el Teatro del Mercado ‘El tiempo todo locura’, una comedia protagonizada por la actriz aragonesa junto a Camila Viyuela y Ángel Ruiz. Con un total de seis funciones, la obra podrá verse hasta el 23 de abril en este escenario zaragozano.

¿De qué trata este montaje y qué papel interpreta?

Está escrito y dirigido por Félix Estaire y la verdad es que el proceso fue muy chulo porque se hizo una especie de taller con los actores y a partir de ahí surgieron un montón de situaciones cotidianas. Es una obra que va sobre la familia, concretamente sobre tres hermanos y su relación con su madre. Los personajes se llaman Pequeño, Mediano y Mayor y el espectáculo está concebido para que todos los actores interpreten a todos los personajes, independientemente de su género. Lo importante es el rol de cada uno de ellos. Es hilarante porque además Estaire mezcla de una manera magistral este punto de partida con los viajes en el tiempo.

¿Es una comedia pura y dura?

Es muy divertida, pero también hay un momento emocionalmente muy ‘heavy’. Hay espectadores que se emocionan y lloran porque al final las cuestiones familiares son siempre un material sensible y al público, de una u otra manera, la obra le va a llegar. Yo, desde luego, me sentía muy identificada en muchas de las cosas que se abordan.

¿En qué sentido?

En mi casa también somos tres hermanas. La mayor ya ha visto la función y ahora me va a ver en Zaragoza mi hermana mediana, Yolanda (yo soy la pequeña). La obra remueve muchas cosas, pero la comedia siempre sana y va a ser otra vez muy especial volver a mi ciudad para representarla. Me parece realmente útil emocionar a través de la comedia.

¿No había vuelto a los escenarios zaragozanos desde ‘El caballero incierto’ (2021)?

Creo que esa fue la última vez, y también fue en el Teatro del Mercado. Llevo dos años de gira con otro montaje, ‘Tea rooms’, pero no he venido con él a Zaragoza. Lo que ha ocurrido con esta obra ha sido una pasada. El pasado 27 de marzo se pudo ver una versión televisiva en La 2, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro.

Ahí interpreta un papel de malota, el de la encargada Teresa...

¡Qué mala, eh! (ríe). Pero yo la defiendo mucho. La Teresita, pobre, es una superviviente. Cuando emitieron la obra en televisión me mandaron muchos mensajes para decirme precisamente eso: «¡Qué mala eres!». Y ahí estuve, contestando que así es el personaje, no yo.

¿En qué otros proyectos ha trabajado o está trabajando?

Hace poco se ha estrenado en Movistar+ ‘Muertos, S. L.’, que es una serie de Contubernio (productora de ‘La que se avecina’, ‘Machos alfa’...). Me habían llamado antes para la primera temporada de ‘Machos alfa’, pero no pude compaginarlo con ‘Run’, un montaje de José Padilla con en el que estuve en Madrid en los Teatros del Canal. Se nos quedó ahí la espinita y entonces me llamaron para un par de capítulos de ‘Muertos, S. L.’ y también para un pequeño papel en la tercera temporada de ‘Machos alfa’. Además, el 10 de mayo se estrenará ‘Las largas sombras’, una serie que grabé para Disney con un elenco increíble –también está en ella el aragonés Jorge Usón–. Ese mismo día también llega a los cines la película ‘Nina’ de Andrea Jaurrieta, un wéstern femenino en el que también aparezco.

¿Ha coincidido en ‘Muertos, S. L’. con el actor zaragozano Gerald B. Fillmore?

Sí, pero no en escena. Cuando llegué al set lo busqué y fue una alegría muy grande encontrarme con él. De hecho, se quedó a ver mi grabación y me dijo que había quedado muy bien. Fue genial coincidir con él. Además Gerald interpreta un papel muy gracioso en la serie.

Sigue muy comprometida con otro de sus papeles, esta vez en la vida real, el de secretaria general de la Unión de Actores y Actrices...

El pasado 13 de marzo me reuní con el ministro de Cultura. Estuvimos hablando de todas las cuestiones que hay que abordar, no solo en relación al estatuto del artista, sino acerca del nuevo convenio audiovisual, del INAEM... de un montón de asuntos. Fue bastante interesante. Urtasun entendió muy bien de lo que le estaba hablando. Salí bastante esperanzada de ahí y creo que van a pasar cosas importantes e interesantes y necesarias.

¿A qué se refiere?

Estuvimos hablando de las dos patas importantes acerca del estatuto del artista: fiscalidad y representatividad sindical. Conversamos también sobre ciertas medidas que hay que cambiar y la necesidad de abordar aspectos relativos al convenio audiovisual porque, entre otros temas, ahora mismo ya tenemos la inteligencia artificial encima.

¿Puede amenazar la profesión si no se regula a tiempo?

Claro, todo esto hay que legislarlo, hay que estructurarlo y ya estamos trabajando en ello desde la Unión de Actores y Actrices. Además, tenemos el ejemplo de nuestro sindicato hermano, el estadounidense SAG-AFTRA (representa a unos 160.000 profesionales), que recibió al que premiamos en la gala de este año, que llevaron adelante esa huelga tan importante que paró la industria y con la que han conseguido tanto.