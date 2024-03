Cristina de Inza: "Aragón tiene que avanzar para ser una tierra de empuje cultural"

Para quien no conozca nada sobre ‘Un delicado equilibrio’, ¿de que trata esta obra?

Es el retrato de un hogar estándar, a priori, aunque no lo es porque cada familia carga con sus mochilas. De repente, llegan a la casa unos amigos, vienen por pánico, por miedo, por terror, y se instalan en ella. Y a partir de ahí, ese delicado equilibrio que tenía esta familia concreta se pone en peligro.

En ella interpreta el personaje de Edna...

Es una vecina que viene huyendo del terror y pide auxilio a sus mejores amigos. En definitiva, la obra habla de las relaciones familiares, de las relaciones de amistad, te pone frente a un espejo. ‘Un delicado equilibrio’ recibió en 1967 el Premio Pulitzer de Drama, es un texto de Edward Albee grandioso y muy adelantado a su época. En él criticaba la sociedad acomodada norteamericana, pero a la vez se metía con la hipocresía, la superficialidad. Enfrenta al espectador con lo que representa la familia y la amistad.

¿Qué recorrido ha tenido este montaje antes de llegar a Zaragoza?

La estrenamos en Avilés, a teatro lleno, y fue una maravilla. También hemos estado en Baracaldo y Vitoria, y después de Zaragoza iremos con ella a Logroño. Está recién salida del horno.

La capital aragonesa es una plaza dura, un banco de pruebas donde se estrena antes que en Madrid o Barcelona...

Suelen estrenarse aquí antes porque el público es exigente, y eso es bueno para tantear y testar qué funciona y qué no. Albee era muy hábil con la pluma y ‘Un delicado equilibrio’ es una obra que te va a poner en tensión, pero que tiene ese humor negro, ácido, que es tan inteligente y tan sibilino.

¿Qué siente al volver a su ciudad con este nuevo espectáculo?

Vengo con muchas ganas. La verdad es que es un gusto volver a casa, a mi ciudad, con mi gente, con mi familia... el calor que te da todo eso es insuperable e inimitable en ningún lado. Y gracias a Dios estamos varios días. Aprovecharé para llevar a mis compañeros por ahí para que disfruten un poco de Zaragoza.

Y de nuevo regresa al Principal, donde estuvo hace un par de años con ‘Muerte de un viajante’, junto a Imanol Arias...

Así es, aunque aparte de producciones que vienen de Madrid o de otros lugares solo falta que se puedan ver más compañías aragonesas. Eso es algo que me encantaría porque es nuestro teatro, de la profesión, es la casa de los actores de Aragón, donde se tendría que fomentar la proyección de todas las compañías, de los equipos, de los profesionales de la cultura...

En la programación del Teatro del Mercado figuran muchas compañías aragonesas…

Y está muy bien. Pero el tamaño del teatro depende del espectáculo que tú hagas, no de quién lo realice.

Pocas actrices pueden decir que han trabajado a las órdenes de Carlos Saura en teatro (‘El Coronel no tiene quien le escriba’) y cine (‘El séptimo día’). ¿Se siente afortunada por ello?

La verdad es que sí. Entonces acababa de llegar a Madrid, conseguí un papel muy pequeño en ‘El séptimo día’, pero tuve el privilegio de poder estar en el rodaje muchos días y ver trabajar a Carlos Saura. Me quedé ojiplática, absorbiendo como una esponja todo lo que decía.

Aquel papel era de especialista...

Efectivamente. Se necesitaba una especialista, aunque al final Saura me dio unas frases para el papel. Pregunté en qué consistía y me dijeron que tenía que simular recibir un disparo y tirarme para atrás. Estuvimos haciendo la escena nocturna, improvisé y a Carlos le gustó. Cuando vino a dirigir en teatro la obra ‘El coronel no tiene quien le escriba’ le recordé que me había colado en el rodaje de especialista y se partía de risa.

En televisión su trabajo más reciente ha sido la serie ‘Dos vidas’. ¿En qué otros proyectos la veremos próximamente?

Hay alguno, pero todavía no lo tengo cerrado. En esta profesión, a los 58 años, si puedo seguir trabajando y haciendo teatro, de verdad que me doy con un canto en los dientes. Estoy agradecida siempre porque la verdad es que es muy complicado. Hay pocos papeles de mujeres de cierta edad, En el caso de los hombres siempre hay más personajes de todo tipo, pero la vida nos dice que también hay mujeres juezas, inspectoras de policía, cirujanas…Ahora se ven algo más. Sin embargo, el crecimiento de papeles así de nuestra edad es muy lento. Parece que no nos pase nada y le juro que nos siguen pasando miles de cosas.

Usted se fue a Madrid con casi 40 años, por amor. En el apartado laboral, ¿le resultó complicado retomar allí su carrera como actriz?

Yo estaba en Zaragoza feliz, trabajando con muchas de las compañías que había en Aragón, pero a los 39 años me fui a vivir a Madrid por imperativo del amor. Fue muy complicado, porque no tenía 20 años, me emparejé tarde, queríamos ser padres, y me quedé embarazada. Fui madre con 40 años y tuve que buscarme la vida para compatibilizar la crianza y volver a trabajar. La cosa fue muy ‘heavy’ y la verdad es que tuve mucha suerte porque pude entonces estaba en el Teatro del Temple con la obra ‘Picasso adora la Maar’, que había ganado el Premio Max al espectáculo revelación y la llevamos al Teatro de la Abadía. En aquel momento, sin conocer a nadie, me puse a invitar a directores de castin a verla e iba con mi ‘videobook’ y mi carpeta de productora en productora, de agencia en agencia. Empecé haciendo publicidad, figuración, cortometrajes, y a la vez criando a mi hija. Fue saliendo poquito a poco, un trabajo llevó a otro y así hasta hoy.

¿Y si no hubiera funcionado? ¿Tenía un plan B?

Siempre me he manejado porque en Zaragoza era muy difícil vivir de la actuación, así que estudié Turismo y Magisterio. Combinaba trabajos, nadie quería los temporales y yo los cogía todos con tal de poder estar haciendo teatro, que era lo que realmente quería. Ahora en Zaragoza ya hay más mundo audiovisual, pero en aquella época estaba todavía arrancando. Aunque en este sentido Aragón tampoco ha sido una tierra de empuje cultural como Galicia, Andalucía, Cataluña o País Vasco, que tienen sus propias series de ficción, su propio desarrollo.

Una asignatura pendiente.

Tienen que producirse avances en este sentido. Si no, ¿qué haces? Lo puedes intentar fuera, aunque volverías si realmente hubiera un abanico de posibilidades. Conozco gente que compagina su carrera en el mundo de la interpretación con la enseñanza de teatro en diferentes escuelas, pero es que hace falta un tejido más profesional, más fuerte, más consolidado, para poder desarrollar tu trabajo y vivir de eso. Ser profesional es vivir de tu profesión, y es lo que hay que intentar alcanzar. Llevamos muchos años así y seguimos sin tener una escuela oficial de teatro, una ficción potente...