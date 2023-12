Silvia de Pé (actriz): "En este país se valora muy poco la cultura y sin ella nos mustiamos como una planta"

Silvia de Pé (Zaragoza, 1977) es actriz, formada en sus inicios en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Reside en Madrid y el año pasado se convirtió en la primera presidenta de la Unión de Actores y Actrices. En 2022 recibió el premio a mejor actriz del sindicato de actores por ‘El caballero incierto’. Este año actúa en ‘Run’, ‘Tea Rooms’ y ‘El tiempo todo locura’.

Desde el éxito de la obra ‘El caballero incierto’ hace dos años, basada en el libro ‘La carne’ de Rosa Montero, que también representó en Zaragoza, no ha parado. ¿Qué perspectivas tiene para 2024?Llevo desde noviembre con ‘El tiempo todo locura’, tengo gira con funciones hasta mayo de ‘Tea Rooms’, pero ahora he retomado la reposición de ‘El caballero incierto’. Será la tercera vez que la reponemos en Madrid porque mucha gente se quedó sin verla. Hemos hecho un caballero 2.0 para que se pueda llevar a todo tipo de plazas y hacer otro tipo de gira, para teatros medianos o más pequeños. Lo quiero hacer toda la vida. He conocido gente que no eran asiduos al teatro y se han hecho por esta obra. Eso es lo mejor.