Marta Carazo asegura que su llegada al 'Telediario 2' "ha sido imprevista, pero bienvenida"

No pasaron ni 24 horas cuando la periodista Marta Carazo aterrizó en Madrid procedente de Bruselas para ser presentada como nueva responsable de la segunda edición del 'Telediario' en La 1. "Es un salto muy grande a lo que estaba haciendo. Ha sido imprevisto, pero bienvenido. Lo afronto con ganas y mucha ilusión», asegura la nueva cara del informativo de la cadena pública en 'prime time' a partir de enero, que regresa a Torrespaña para suceder a su amigo y compañero de profesión Carlos Franganillo tras su marcha a Telecinco.

La presentadora conoce bien el engranaje y la filosofía de los Servicios Informativos de RTVE, grupo al que lleva ligado desde 1999, donde inició su trayectoria primero como presentadora del Canal 24 Horas. En la televisión pública ha hecho de todo: periodista que cubre la información de la Casa Real, responsable de Economía y adjunta a la edición del 'Telediario 1'. Desde agosto de 2020 se ganó el respeto de la profesión y de la audiencia como corresponsal de Bruselas, en una labor por la que fue reconocida con el prestigioso Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga.

Sin embargo, entre sus planes no se encontraba regresar a Madrid en un momento en el que la política nacional también pasa por la capital de la Unión Europea. De hecho, seguirá regresando de vez en cuando a Bruselas para visitar a su familia. "Me he movido en RTVE porque me gusta hacer cosas nuevas. Una no es suficiente mayor para seguir aprendiendo", señala Carazo, quien asume la labor con "responsabilidad". Reconoce, eso sí, que la televisión pública se encuentra en un buen punto de credibilidad que la ha convertido en la segunda opción favorita de los espectadores, adelantando a Telecinco y solo por detrás de Antena 3, aupada en medida por el buen colchón de 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte', y referente en grandes citas informativas, como las elecciones o sesiones de investidura.

Carazo tiene claro que su secreto es narrar las noticias desde la naturalidad. "No tengo otra manera de contar las cosas; hay que contar las cosas con naturalidad, entenderlas muy bien para poder explicarlas, es la forma en que me siento cómoda y creo que funciona", revela. Hizo que el grueso de la información de Bruselas, que "no ha sido fácil de hacer", según reconoce, se entendiera fuera de las instituciones europeas. "Hacer el 'Telediario' tiene que ser igual. Voy a tocar muchos temas ahora que no controlaba. Hace falta trabajo, concentración, tesón y preguntar lo que no entiendas. Nada es fácil, pero por eso es ilusionante", cuenta.

Trabajo "de muchos"

Sus compañeros dicen de ella que es muy rigurosa. Todo lo tiene que saber bien, subraya. No obstante, es consciente de la importancia del trabajo en equipo y del fuerte músculo de RTVE en sus corresponsalías o centros territoriales. "Voy a ser la cara y la voz del trabajo de todos mis compañeros", reitera. "Es un trabajo de muchos, me siento muy apoyada y es cuestión de seguir conduciendo este barco y mejorar dentro de lo bien que ya lo estamos haciendo", añade.

En este sentido, defiende el valor y rigor del informativo de la televisión pública. "El 'Telediario' no está para editorializar, para eso hay otros espacios", reivindica. Con Carlos Franganillo, ahora su nuevo rival en Telecinco, le une una amistad forjada en los pasillos de RTVE. Él la alabó en redes sociales tras hacerse oficial que sería su sustituta. "Rigurosa, gran comunicadora, con enorme talento y buena gente. Excelente noticia", expresó en X el presentador asturiano. "Hemos hablado como amigos que inician proyectos distintos e ilusionantes. Cada uno con su reto. Carlos es un profesional con mayúsculas, y él también espera que lo sigamos haciendo bien", cuenta Carazo.

Por su parte, el director de Informativos de RTVE, Pep Vilar, explicó que un buen conductor de informativos "debe tener autoridad, credibilidad y profesionalidad" algo que, en sus palabras, Marta Carazo cumple. "La oferta informativa de RTVE es un puzle complejo, con diferentes piezas que se tienen que ir encajando en una propuesta coherente y reconocible. Lo vamos consiguiendo", celebra el máximo responsable de los 'Telediarios'.