Una productora inglesa llevará a la televisión la 'Trilogía del Baztán' de Dolores Redondo

La productora británica Pure Fiction ha adquirido los derechos de la 'Trilogía del Baztán' y su precuela 'La cara norte del corazón', de Dolores Redondo, una de las sagas literarias españolas de novela negra de más éxito internacional que se convertirá en serie de televisión.

La guionista y dramaturga Lydia Adetunji -con trabajos como 'His dark materials' (HBO) o 'The last kingdom' (Netflix)-, será responsable de adaptar las cuatro novelas de Dolores Redondo.

La adaptación será en inglés y en español, según ha desvelado este jueves la Editorial Destino.

"Cuando leí por primera vez 'La cara norte del corazón' no pude dejarlo. Es una mezcla única de drama criminal sobrenatural, 'thriller' psicológico y película épica de catástrofes. Todas las novelas de Baztán son adictivas", señala Tom Winchester, director de la productora.

"Queremos ser fieles a la visceral sensibilidad española de Dolores -añade-. Pretendemos trabajar con socios europeos para que la serie tenga una esencia épica y auténtica".

Redondo, ganadora del Premio Planeta en 2016, cuenta con una sólida comunidad de seguidores a nivel internacional. Sus libros se han traducido a 38 idiomas.

El conjunto de obras desde la 'Trilogía del Baztán', 'La cara norte del corazón', 'Todo esto te daré' (Premio Planeta) y 'Esperando el diluvio' supera los cuatro millones de lectores.

No es la primera vez que los libros de Redondo llegan a la pequeña pantalla: Netflix adaptó los títulos 'El guardián invisible', 'Ofrenda en la tormenta' y 'Legado en los huesos' a su plataforma, mientras que France Télévisions estrenó este año una serie de seis episodios basada libremente en 'Todo esto te daré'.