Dolores Redondo: "He querido poner a los personajes en su peor día"

La escritora Dolores Redondo ha señalado este sábado en el festival Pamplona Negra que, en su última novela, 'Esperando al diluvio', ha querido poner a los personajes "en su peor día", en una de sus novelas "más crueles".

La autora de la famosa trilogía del Baztan ('El guardián invisible', 'Legado en los huesos' y 'Ofrenda a la tormenta') y ganadora del Premio Literario Planeta de Novela en 2016 por 'Todo esto te daré' ha hablado sobre su novela más reciente, 'Esperando al diluvio', con la directora del Festival, Susana Rodríguez, ante una sala repleta en el Auditorio Baluarte.

"No hay momento tan poderoso en la vida del ser humano como cuando tienes que escalar y descubrir la cara norte de tu corazón. No te queda otro remedio que afrontar lo que te está viniendo. Cada uno de mis personajes lo pongo en el peor día de su vida y no quiero que el diluvio esté solo fuera, quiero que esté también en su corazón", ha apuntado.

John Biblia es un asesino que mató a tres mujeres en Glasgow, las conoció en la misma discoteca, las violó, estranguló y mató. "En 1968, el asesino en serie no se contemplaba. Pusieron en marcha la mayor operación policial de la historia de la policía escocesa y no lo encontraron", ha contado.

De ahí, la autora dio salida a la hipótesis de que Biblia hubiera salido del país: "Yo que conozco bien las comunicaciones por mar, porque me he criado en el puerto de Pasajes, pensé que tenía un filón para traer a John".

En aquel momento no se pudo hacer un retrato robot fiable, no era tan fácil, "se ha avanzado mucho". "Había dos perfiles de hombre, el conservador bien vestido y afeitado, y el hippie. John encajaba en el primero y los retratos robots estaban en todas partes y hubo miles de denuncias de personas que veían a John Biblia. Uno a uno los testigos lo iban descartando. Hay una testigo muy fiable, la hermana de la tercera víctima, que estuvo toda la noche con ellos y en el taxi y decía que ninguno era", ha explicado.

La decisión de que fuera Bilbao la ciudad a la que escapa el protagonista "estaba tomada desde que tenía 14 años". Redondo ha relatado un episodio de su vida cuando una gota fría y las riadas, mientras volvía en un tren desde Galicia y, según entraba en Vizcaya, vio que se habían destrozado las vías del tren, era algo grave.

Además, ha explicado que Bilbao en aquella época era un buen lugar para que un inglés pasara desapercibido.

Noa es el policía que llega a Bilbao "siguiendo una corazonada". "Noa está enfermo, enfermedad cardíaca que en ese año era una condena de muerte. El tratamiento que le mantiene vivo es auténtico veneno. Dentro de esa mezcla que vive, en medio de todo eso, decide que va a dar sentido a su muerte capturando a John Biblia", ha contado.