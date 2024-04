Antón Castro y Josema Carrasco, un tándem artístico en el cómic ‘El paseo en bicicleta’

El escritor y periodista de HERALDO Antón Castro publicó en 2011 su segundo libro de poemas, ‘El paseo en bicicleta’ (Olifante), una obra en la que el autor proponía un recorrido por distintos lugares de la ciudad y diversos textos dedicados a personajes muy distintos, como la cantante y actriz Nico, los científicos Marie y Pierre Curie, el escritor uruguayo Horacio Quiroga, el ciclista Laurent Fignon o el artista oscense Ramón Acín. Es un libro sobre el viaje, la contemplación de la naturaleza, la pasión por las higueras, la memoria del padre, los recuerdos inventados… temas que conforman el universo de Castro. A este viaje literario de poesía sobre ruedas se une a pedalear el ilustrador zaragozano Josema Carrasco, quien ha ilustrado el cómic ‘El paseo en bicicleta’, que este martes (19.00) se presenta en en Zaragoza en el salón de actos del Edificio San Valero (plaza Santa Cruz). Los autores conversarán con el poeta y escritor Fernando Sanmartín y la diseñadora e ilustradora Marta Martínez, y el acto contará con la interpretación musical de Gabriel Sopeña.

“Ha habido mucha complicidad entre Antón y yo a la hora de afrontar este proyecto -explica Josema Carrasco-. Anteriormente, había ilustrado poemas de Ángel Guinda. A Trinidad Ruiz Marcellán, editora de Olifante, le gustó mucho cómo habían quedado y junto a Antón la idea de hacer ‘El paseo en bicicleta’ en cómic”

Plasmar en imágenes los textos de Castro, que aparecen íntegros en este nueva versión, no fue una tarea sencilla. “La intención que yo tenía era que el personaje del cómic se pareciera lo más posible a Antón. Él me mandó un par de folios contándome su historia: dónde había nacido, cómo había llegado a Zaragoza... A partir de ahí, leía un texto y si tenía dudas las aclarábamos. Hemos intentado que todo esté muy documentado. Por ejemplo, cuando Antón llegó a Zaragoza todavía estaba Galerías Preciados en Independencia. Y así aparece en las ilustraciones”, añade Carrasco.

Evidentemente, la bicicleta está muy presente en este volumen, y la ciudad de Zaragoza también también tiene mucho protagonismo en muchas de sus páginas. “Antón y yo le tenemos mucho cariño a esta ciudad -comenta el ilustrador y diseñador gráfico-. Y a mí me parece que hay que reivindicarla. Muchas veces se habla de otras ciudades del mundo y no usamos la nuestra ni como escenario ni como decorado ni como protagonista. Y habría que darle un papel importante”.

El Mercado Central, la Expo, el paseo de la Independencia, la torre de San Pablo o el Pilar asoman en en ‘El paseo en bicicleta’. “También están la fuente de las Aguadoras, o la cristalera del Café de Levante… entre otras localizaciones que queríamos incluir porque tienen un significado especial para nosotros”, señala.

Carrasco cuenta que tardó casi un año en encontrar el estilo de dibujo para el cómic. “Esto de ilustrar es un poco como cuando escribes una novela, que tienes que encontrar el tono. Tras hacer algunas pruebas, al final pensé que el blanco y negro era lo mejor”, relata. El ilustrador reconoce que alguno de los textos se le resistió a la hora de plasmarlo en imágenes, como el de la cantante Nico. “Anton es muy narrativo y sintetizar algunos de sus textos es algo que me ha resultado difícil en ocasiones”.

“Nunca tuve bicicleta de niño. Dos amigos míos, hijos de emigrantes en Suiza, como mi padre, me prestaban una de las suyas y lo primero que hacía era pedalear y hacer las crónicas de las carreras de Merckx, Van Impe, Ocaña, Fuentes o José Luis Abilleira. Me contaba escaladas, contrarrelojes y cosas así… O sea que el ciclismo siempre fue importante en mi vida y mi héroe, más que Ocaña, era Eddy Merckx. Y no sé porque Bernard Thevenet, que ganaría dos Tours”, explica Antón Castro sobre su fascinación por las dos ruedas.

En 2010 y parte de 2011, el escritor y periodista iba mucho en bici por Garrapinillos y de aquella experiencia nació ‘El paseo en bicicleta’, que es “el relato de un ciclista en ruta, sensaciones e impresiones, un álbum de recuerdos y de azarosos encuentros y una cita, mental y literaria, con personajes para los que fue importante la bicicleta. Hasta hablo de algunos recuerdos de infancia y juventud: el joven Barral, que lo sabía todo de las carreras, o un niño, compañero de clase, que se despeñó al mar en su bicicleta. Y hablo sobre todo del placer de pedalear y de acomodar el trayecto de contemplación e interiorización a tus fuerzas. Montar en bicicleta es un gozo sencillo, natural, que va más allá de la mecánica. Es inefable y te acerca a una inusual forma de felicidad”, subraya.

“El trabajo que ha hecho Josema Carrasco es formidable. Ha respetado todos los poemas y ha creado una segunda historia gráfica y visual. Los poemas tienen casi todos una textura narrativa y les ha dado otra profundidad, sentido de relato visual dentro de una libertad gráfica muy estimulante -apostilla-. Su trabajo es un ejercicio de generosidad y de entrega, de amor al arte y los detalles. Y es, algo que ya estaba en el libro de otro modo, un gran homenaje a Zaragoza: a sus calles, a sus monumentos, a sus ríos, parques, a la Exposición Internacional de 2008 y al parque de Plaza, entre otros lugares. Y es también un canto al amor, a la amistad y como casi siempre a la fotografía”, concluye Castro.