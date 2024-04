Ana Valdovinos: “Luchamos a fondo y desde hace tiempo contra los abusos en la reventa”

Como zaragozana, ¿qué le parece que los premios MIN se entreguen por primera vez en su ciudad?

Estoy encantada. Es mi ciudad, aquí están mis raíces, mi familia y mis mejores amigos. Desde el punto de vista profesional pienso, además, que Zaragoza es ahora una capital importante dentro del ecosistema cultural español. En Zaragoza han nacido grupos emblemáticos, como Héroes del Silencio, tiene recintos con muchísima solera… Estos días vemos en los cines la película ‘La estrella azul’, sobre el cantautor Mauricio Aznar, que es maravillosa y traslada muy bien la modernidad que ha habido siempre en el trasfondo de Zaragoza, por no hablar de la II Edición de TELVA de “España está de moda” que también escogió Zaragoza recientemente, o la cantidad de ferias de todo tipo que atrae la ciudad. Estoy muy contenta con apoyar los premios MIN con el patrocinio que ejerce mi compañía, Ticketmaster. Patrocinar el premio al mejor directo en la gala es un honor.

La percepción de Ticketmaster desde afuera es la de una empresa reservada a artistas de gran calado. ¿Hay también hueco en su estructura para los emergentes?

Queremos romper con esa percepción. Es verdad que Ticketmaster tiene un desarrollo tecnológico tan potente que puede dar servicio a artistas que mueven masas, como Taylor Swift, Coldplay o Madonna. O si hablamos de cantantes de habla hispana, nos eligen nombres como Luis Miguel, Bunbury, Hombres G,… pero eso no quiere decir que nuestra manera de trabajar no esté adaptada a artistas que actúan en recintos más pequeños o que están en la categoría de independientes y emergentes.

Minimizar riesgos es un punto clave en su operatividad.

Sabemos hacer las cosas bien para que los fans compren sus entradas de forma segura y sin riesgos para cualquier concierto y amamos la música y a los artistas que se baten el cobre en el directo. Encima si luchan por crecer y ser mejor cada día: ¡Cómo no vamos a querer apoyarles!

¿De qué modo pelea su firma contra las plataformas de reventa abusiva?

Luchamos a fondo y desde hace tiempo contra los abusos en la reventa. Utilizamos muchas herramientas para minimizar en lo posible que haya intrusos interesados en la especulación y el fraude. Invertimos en tecnología anti ‘bots’, a nivel global.. te hablo de millones de euros y, aparte, dependiendo del artista y el promotor, habilitamos sistemas especiales como que las entradas sean nominales, verificaciones del fan, registros, preventas para que las entradas vayan al verdadero fan… Hay un abanico de posibilidades que busca que las entradas no vayan a parar al mercado especulativo.

¿Qué opina de los acuerdos entre espectadores en la adquisición de entradas?

En nuestro proceso por mejorar, escuchamos a los fans; en todas nuestras encuestas nos pedían una plataforma en la que un fan de Ticketmaster pudiera vender su entrada a otro fan en caso que no pudiera asistir al evento, y este “intercambio” de entradas se hiciera en un entorno seguro, transparente y sin pagar incrementos de precio abusivos. Este método se llama Fan to Fan. Está siendo todo un éxito: para los conciertos de muy alta demanda, por ejemplo, las entradas se compran con mucha antelación y de pronto, la persona no puede acudir.

Cuéntenos alguna anécdota con famosos: peticiones extrañas, actuaciones espontáneas en tablaos madrileños… algo la ética le permita relatar.

De los artistas no puedo hablar, operamos en el ámbito de lo que tiene que ver con la seguridad y las distintas formas de hacer llegar sus entradas a los fans. En la mayoría de los casos nos toca lidiar más bien con los promotores. Son especiales, pero sobre todo, muy valientes. Arriesgan mucho para poder programar una gira. Es una cadena compleja: artista, promotor, recinto, ticketera y fan tienen que “bailar juntos”. Nosotros somos solo un eslabón de la cadena, aunque muy importante y con gran responsabilidad.

¿Y con los fans? Habrá visto, experimentado y oído de todo.

No hay más que ver las redes sociales. Algunos dicen que se cortarían un dedo por conseguir una entrada para ir al concierto de su artista favorito, otros nos solicitan que intermediemos por ellos porque quieren hacer una petición de matrimonio en medio del concierto de su artista favorito. Tenemos un sinfín de anécdotas.

¿Cuántas veces le han pedido entradas para Taylor Swift en los últimos meses?

Voy a ser políticamente correcta: no sabría qué hacer con los dedos cortados que me han ofrecido y los chantajes emocionales de los padres por conseguir entradas para sus hijos. La pasión que ha desatado en España esta artista es impresionante; bueno, en el mundo entero. Entiendo esas peticiones porque hay relativamente pocas entradas para tanta demanda y todo el mundo hace lo posible por conseguirlas. Me encantaría poder ayudar a todos pero nosotros como ticketera no estamos autorizados a dar ninguna entrada; ni siquiera somos los encargados de ofrecer pases de prensa, eso corre a cargo de los departamentos de comunicación de las promotoras. Aun así, la gente me sigue llamando porque no lo sabe, a ver si cae la breva.

¿Por qué concierto pagaría usted lo que fuera a día de hoy?

Yo soy como las madres. A todos nuestros artistas los quiero por igual -ríe- porque la música en directo, es un regalo para el alma, un bálsamo, y creo que nos hemos dado más cuenta de ello tras la pandemia. La conexión emocional que se produce entre los asistentes a un concierto en directo es algo especial. Hasta la neurociencia está evidenciando el poder de la música en vivo: siempre se ha dicho que la música que nos gusta, activa las áreas del cerebro relacionadas con el bienestar. Cuando la vives en grupo y en directo la experiencia se multiplica.