Lala Chus, cómica: "Todos somos indies hasta que suenan Sonia y Selena"

La comediante Lala Chus (lalachus3 en Instagram, 291.000 personas pendientes de lo que se le ocurre volcar ahí) es la presentadora de la inminente vigesimosegunda gala de los premios MIN, que se celebra este miércoles 17 de abril en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Un reto que ella (Laura Yustres en el DNI, natural de Fuenlabrada, en los madriles) asume por primera vez.

La cita es el epicentro de la música independiente nacional en lo que se refiere a celebraciones anuales: galardones, actuaciones interesantes en clave heterogénea (el paraguas conceptual de la independencia es grande), mucha gente con varita de zahorí que va sin paraguas ni sombrilla por la vida (o se lo deja en casa, por aquello de recibir con placer el agua y el sol en la cabeza) y ganas de pasarlo bien.

Lala Chus no lleva mucho tiempo en los medios, ni en la vida, pero ha sabido exprimir ambas. Estudió comunicación, y ha trabajado como recepcionista sin que hubiera anillos caídos en el suelo, a su alrededor; colaboró en 2021 con Victoria Martín y Carolina Iglesias en el célebre podcast ‘Estirando el chicle’, y también aportó su sabiduría oral y sociocultural en el programa radiofónico ‘Cuerpos especiales’ (Europa FM) con Eva Soriano, que también la reclamó para su ‘Showriano’ en Movistar+. Desde el pasado otoño aparece junto a Broncano en ‘La resistencia’, y también ha dejado huella en la ficción: hizo de una joven Lydia Lozano en la serie ‘Veneno’ de Los Javis.

Dar la cara

La madrileña, feliz de la vida con todo lo que le está pasando, sigue digiriendo aún el asunto de la popularidad. “Es una cosa muy rara, no deja de sorprenderme. Sueltas tontadas cada día y la gente las recuerda, ¡te las recuerda! Me hace ilusión y me da vergüenza a la vez. Cuando la cosa es cara a cara, ¡vaya nervios! La clave es no ser consciente de la gente que viene y conoces: familia, amigos... aunque luego me encanta que estén ahí, claro”.

La presentadora de los MIN es muy de ‘Fuenla’, feudo en los últimos 25 años de un famoso muy famoso: el futbolista Fernando Torres, actual entrenador en las categorías inferiores de su club de siempre, el Atlético de Madrid. “Naaa -bromea- ya le he desbancado, me falta eso de decir ‘Pesi’. No, no, que Fernando es muy importante en Fuenlabrada, en todo el planeta por el fútbol. Yo, desde luego, llevo con orgullo ser de donde soy: he dado el pregón de carnavales, todo un honor”.

Lala Chus participó en la docuserie 'Influencers: sobrevivir a las redes' de Amazon, conducida por el zaragozano Luc Lorén. Allá aparecían entre otras personalidades del humor y las redes gente como Esty Quesada (Soy Una Pringada) o Carolina Iglesias. Con ambas tiene un formato de podcast basado en un tema concreto, que se prepara lo justo (o nada) para que prime la espontaneidad. “La idea es que la charla sea como la de amigas en un banco del parque. Solamente preparamos un poco el tema si es polémico, para que haya una base, pero el valor de las ocurrencias es fundamental en el desarrollo de la idea”.

"Me motiva mucho lo que hacen María José Llergo, Rodrigo Cuevas, Baiuca, Vicente Navarro… pero ya te digo, un día oigo a la Dúrcal, otro perreo y al siguiente, Anni B. Sweet. Incluso en el mismo día”

Sobre Broncano y los detalles de su fichaje por RTVE, Lala Chus no suelta prenda. “Soy muy chismosa, lo diría si lo supiera y me dejaran, pero es que no tengo los detalles, y cada día hay noticias al respecto. Casi parece un fichaje del fútbol, ¿no? Me gusta trabajar allá, porque a veces la tele complica lo de la naturalidad a la hora de abordar los temas, pero aquí te dan esa cancha: para una cómica es algo maravilloso. Tienen más confianza en mí de la que yo misma tengo”.

El ‘indie’ y las bromas

La humorista avisa que este próximo miércoles en Zaragoza no faltarán bromas sobre el concepto ‘indie’. “Claro. Hay mucha coña con eso de que todos somos 'indies' hasta que suenan Sonia y Selena o ‘La ventanita del amor’ de Sergio Vargas. Estoy contenta con este reto: hay un equipo de guión muy guay que me prometió adaptarse a mi rollo, y lo han cumplido”.

Sobre los veredictos de los MIN, que aún desconoce, Lala Chus se moja. “Bueno, Vetusta Morla: conocí a mi chico por tener su música como gusto en común... pero me gustan canciones de mucha gente, no soy tanto de elegir artistas concretos. Ahora estoy escuchando de nuevo a Supersubmarina, tengo muchas ganas de verlos desde que leí la entrevista en ‘El País’. Me motiva mucho lo que hacen María José Llergo, Rodrigo Cuevas, Baiuca, Vicente Navarro… pero ya te digo, un día oigo a la Dúrcal, otro perreo y al siguiente, Anni B. Sweet. Incluso en el mismo día”.