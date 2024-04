El Momo: "En este disco, ‘Artesanía’, hay cero IA: absolutamente todo está hecho a mano"

Se lo ha tomado con calma desde su último disco. No le gusta correr por correr.

Bueno, ‘Sueños reales’ salió en 2019, giré y llegó la pandemia. Todo aquello me pilló empezando un nuevo trabajo, y decidí que me lo iba a tomar con más calma. Como me dedico también al audiovisual desde hace bastantes años, y el trabajo en ese terreno no faltó, me enfoqué en la tarea y el nuevo disco quedó para cuando llegase el momento apropiado. Ahora ha llegado, y estoy muy contento con ‘Artesanía’.

¿Cómo nació Mario Maher Films?

Empecé un poco por necesidad, quería trabajar mis propios videoclips, pero en esa exploración descubrí una pasión inmensa que no se ha bajado en absoluto. Entendí enseguida que aquello me llenaba tanto como la música. Además de mis vídeos, empecé a trabajar para otros artistas de la música y, sin darme cuenta, esa pasión se convirtió en negocio. Me va saliendo trabajo en varios terrenos y yo, encantado. De hecho, hace poco he regresado de grabar el espacio ‘Aragoneses por el mundo’, que me ha permitido ir a lugares como Bali, Estados Unidos, Italia… muy variado. Estuve en Virginia Beach, por ejemplo; no sé si alguna vez hubiera ido por iniciativa propia.

Usted ya había viajado lo suyo, sobre todo por América Latina con Kase.O en la gira de ‘El círculo’.

Sí, otra experiencia increíble. Con Javi y Rumba descubrí el mundo durante aquella gira, efectivamente. Además, llevábamos a Zaragoza en la maleta: mi ciudad me acompaña allá donde voy. Cuanto más viajo, más valoro lo bien que se está aquí. Tenemos lo bueno de las grandes ciudades y lo bueno de los pueblos.

¿Como artista audiovisual, que le parece el momento que vive el cine aragonés?

Muy bueno y no me extraña, por el talento que hay en nuestra tierra. Rezuma en el cine también, claro. Estuvimos en el estreno de ‘Menudas piezas’ y lo pasamos en grande, con un ambiente espectacular: ojalá sea un éxito. Lo de ‘La estrella azul’ también hay que aplaudirlo, vienen películas de Paula Ortiz y Pilar Palomero, de Lamata... nos va bien.

El mundo del rap no es pionero en las colaboraciones entre artistas populares, pero sí se trata de una marca de identidad muy natural en cada producción discográfica.

Sho-Hai está presente en todos mis discos, una bonita costumbre que vuelve a cumplirse en ‘Artesanía’. También está Javi en ‘Otra ronda’, la canción que sacamos unos días antes de que saliera el disco este pasado viernes. Fíjate que ‘Artesanía’ no lo empecé pensando en muchas ‘colabos’, pero... al final, han surgido siete de diez canciones, ya ves.

Hábleme de Bombony Montana, el hombre tras la producción de este trabajo.

Lo conozco de siempre, pero solo habíamos hecho una canción juntos; de hecho, hasta ahora no me había sentado con él desde cero a componer y pensar en ideas para canciones. Pablo Sáenz, que toca la guitarra con Sharif, y Jorge Abad, de los Faith Keepers, también han hecho un gran trabajo en una gran variedad de instrumentos. Yo iba con una melodía y ahí mismo se ponían a jugar con ella, a dar forma al tema: son un espectáculo. Hay una canción en la que rapea Bombony, ‘Rookie’, y le ha quedado espectacular.

Tiene conciertos en Madrid, Barcelona y Zaragoza las próximas semanas. En casa será el 24 de mayo, en Las Armas.

Contamos con unas cuantas fechas más apuntadas, que iremos confirmando. Bueno, y está América Latina, siempre presente; aún no he ido a actuar yo solo, y quiero hacerlo, pero sin precipitación. Hay que atar todo bien. Recibo muchos mensajes de México y Argentina al respecto, sobre todo. En América Latina hay gente buenísima en el rap; Lil Supa es increíble, por ejemplo, y lo mismo puedo decir de Akapellah, a quien conozco personalmente.

Ya tiene mucho atrás para mirar, y el horizonte le sonríe. ¿Qué le pide a la vida?

No soy el MC más veterano, pero ya llevo un buen camino andado. Con ‘Artesanía’ y con lo que venga después quería y quiero divertirme, no pretendo demostrar nada, ni fortalecer mi ego, ni irme por historias oscuras o melancólicas. La diversión ha estado en hacerlo y deseo que también llegue así a quienes lo escuchen, darles un impulso de energía con este disco de rap que tiene bastante funk y algo de soul. Petarlo más o menos no depende tanto del artista: el público decide. Me siento bien como soy, no hablo desde la frustración: soy muy feliz haciendo música y vídeo. En este disco, ‘Artesanía’, hay cero IA, por cierto: bombo a negras, saxo, portada maravillosa de Silvia Lagunas... absolutamente todo está hecho a mano.