Santiago Auserón, a guitarra y voz, regresa a Zaragoza en concierto

No busquen entradas: ya no hay. Quizá en una de esas reventas legales, si no ven asomo de usura. Santiago Auserón lleva casi 70 años en este mundo, y bastante más de media vida deleitando a los que admiran su voz, sus letras y su música, desde Radio Futura a su repertorio en solitario o la extensa producción firmada por ese ‘alter ego’ al que acaba de poner en barbecho, quizá definitivo: Juan Perro. Esta tarde (20.00), el zaragozano actúa en la Rotonda Delicias (Av. Navarra, 54, Zaragoza) a guitarra y voz, dentro del ciclo De la Raíz que organiza desde hace años Aragonesa de Representaciones Artísticas, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Hace apenas seis meses, el bardo del Gancho maravilló a la audiencia con banda en el Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta (entre bardos se entienden) para ofrecer uno de los mejores conciertos de las pasadas Fiestas del Pilar. Apenas mes y medio más tarde estrenó en la Seminci vallisoletana el documental ‘Semilla del son’, que llevaba al zaragozano por el Oriente cubano, guiado por el director canario Juanma V. Betancourt. A finales del pasado febrero trajo la película a Zaragoza, al festival Retina; no tuvo distribución comercial en su ciudad natal. En esa cita, además de la proyección, la audiencia pudo nutrirse con su conversación, siempre excelente en forma y fondo.

La aparición pública más reciente de Auserón fue en Cádiz; el pasado 2 de abril gozó de una cena de gala junto con los demás premiados con las Medallas de Oro de las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura, y que en esta ocasión reconocían la calidad de la clase de 2022; al día siguiente llegó la entrega de preseas, y entre el ‘alumnado’, además de Auserón, aparecía gente como Víctor Manuel, Mario Gas o la actriz Carme Elías.

Lirismo y música

En este formato más íntimo, Auserón imprime a sus presentaciones un tono sereno, dibujando su personaje escénico con ingredientes muy diversos. Es una especie de ibero, ‘bluesman’ y sonero, que hace hablar a su guitarra y acalla resabios con sus versos. La sensación que genera en la audiencia es tan previsible para sus acólitos como impredecible en sus formas: Auserón se pone al timón de un viaje lleno de hallazgos, a los que saluda con la complicidad del vate y la cortesía que se le supone al visitante de bien.

El ciclo comenzó el pasado 23 de marzo conCristian de Moret, y tras el recital de hoy continuará (siempre en La Rotonda) el próximo día 20 de abril con Za!, una de las bandas más excitantes del panorama nacional de las dos últimas décadas. La iniciativa concluye el 27 de abril con la sarda Daniela Pes, todo un enigma en clave chamánica, misteriosa y embriagadora. Las entradas están disponibles en Aragón Tickets.