Encerrona de Jorge Isiegas en homenaje a Ignacio Zorita: "Me dio la oportunidad de ser torero"

El Aula Cultural de la plaza de toros de Zaragoza acogió en la tarde del viernes la presentación de uno de los festejos más solidarios del toreo: el matador de toros Jorge Isiegas lidiará una corrida de toros el próximo sábado 15 de junio a las 18 horas en la plaza de toros de Cariñena, cómo único espada, en memoria del que fue su apoderado, Ignacio Zorita y a beneficio de la Fundación San Blas.

El acto multitudinario fue presentado por el periodista de Aragón TV, Javier Valero, y contó con la presencia del propio torero aragonés junto con el alcalde de Cariñena, Sergio Ruíz, Javier Munárriz, empresario de Tauronavarra, Pepe Marcuello, ganadero de Los Maños y Antonio Borraz, presidente de la Fundación San Blas.

Al descubrirse el cartel de la corrida, de original diseño, se leyeron unas palabras de su autor, Juan Iranzo que destacó del homenajeado su carácter solidario, lo cual “quizá sea el mejor título al que puede opositar un ser humano”, asimismo manifestó la ilusión de colaborar “con esta bonita causa” y deseó que el 15 de junio sea un día de felicidad para todos.

El principal protagonista, Jorge Isiegas, recordó a Ignacio Zorita, que ha sido y será durante toda su vida “un referente humano y taurino” que “le echa mucho de menos” y está “feliz por poder contribuir a darle un reconocimiento público tan merecido”. Además, destacó del que fuera su apoderado que “me dio la oportunidad para ser torero, ejerciendo de psicólogo en una relación de máxima fidelidad entre ambos y que recordaré para siempre”.

En cuanto al acontecimiento del 15 de junio en Cariñena lo definió como “un acto de rebeldía, que ojalá me sirva para pegar un toque de atención”. Resaltando también la diversidad de encastes, que es otro de los atractivos del festejo: las ganaderías de Los Maños, Valdefresno, José Vázquez y Pedraza de Yeltes son las cuatro divisas elegidas. Por tanto, los aficionados disfrutarán de los encastes de Santa Coloma, Atanasio-Lisardo y Juan Pedro Domecq, respectivamente, “he querido darle importancia al ganado a lidiar”, remarcó el diestro aragonés.

El ganadero de los Maños, Pepe Marcuello que estará presente con un toro de su divisa manifestó su ilusión con el toro elegido Cuchillero-14 del que aseguró que “va a embestir” porque “hay que ayudar a los toreros de Aragón”.

Raúl Zorita, hijo del desaparecido Ignacio en un discurso emocionado, mostró su agradecimiento por el homenaje a su recordado padre “nos llena de orgullo”, y en cuanto a la relación del propio Isiegas con Ignacio Zorita, su hijo recordó que Jorge “estuvo con su padre en un momento clave de su carrera”.

En relación al carácter benéfico, el torero añadió que “precisamente por el ejemplo que me dio Ignacio, nunca pensé en otra cosa que no fuera el darle ese carácter benéfico. Le pregunté a su hijo Raúl, y me dijo que Ignacio se encontraba muy vinculado a la Fundación San Blas, por lo que me llena de alegría el que todo lo que podamos obtener sea para ellos”.

Parte del precio de las entradas irá directamente y en todo caso destinado a la Fundación San Blas, dedicada a ayudar a las personas sin hogar en Aragón. Y también el beneficio neto extra que se obtenga tras cubrir los gastos.

Otra de las intervenciones más aplaudidas del acto fue la de Antón Borraz, presidente de la Fundación San Blas, entidad dedicada a ofrecer una segunda oportunidad a las persona sin techo de Aragón. Borraz, que fue alcalde de Calanda, dijo sentirse “agradecido a Ignacio Zorita” al que recordó “como un padre”.

Desde la Fundación que preside se ofrecen “80 desayunos y 120 cenas al día” aunque destacó “el valor humano con la ayuda de 85 personas de manera desinteresada”, siendo el principal objetivo “la inscripción laboral de las personas más desfavorecidas de Zaragoza” y aseguró que “vale más lo que nosotros recibimos de ellos, que la aportación que nosotros realizamos”.

También hubo tiempo para escuchar el testimonio personal de Memby, natural de Panamá que pasó de dormir en la calle a entrenador de baloncesto del Casademont Zaragoza asegurando “que la aportación de la Fundación es un trabajo especial e importante para todas las personas que duermen en la calle y es que gracias a la Fundación he podido salir adelante”, agradeciendo a Jorge Isiegas el apoyo recibido de un festejo plenamente aragonés: por la plaza, el torero y en memoria del homenajeado.

Las entradas oscilan entre los 15 euros para niños entre 12 a 18 años, 25 euros de la entrada general y las barreras con un precio de 40 euros, y se podrán adquirir a través de www.tauronavarra.es; en el Ayuntamiento de Cariñena en el horario de atención al público y en el restaurante “Ambrosio y Justino” de Zaragoza.