Ricla vuelve a prender este domingo la mecha de la temporada taurina en Aragón

Como viene siendo una tradición en los últimos tiempos, la localidad zaragozana de Ricla volverá a inaugurar la temporada taurina en Aragón. El Coso del Gitanillo acogerá este domingo 7 de abril, a partir de las 17.30, el primer festejo mayor del año en la Comunidad, una cita apuntada en rojo para los aficionados.

El coso riclano, con un aforo de unos 3.000 espectadores, disfrutará de un cartel capitaneado por la veterana figura Juan Mora, que regresará a los ruedos tras completar una exitosa carrera desde que tomó la alternativa en Sevilla en 1983. Entre las conquistas del diestro extremeño sobresale haber salido en tres ocasiones por la puerta grande de la plaza de las Ventas de Madrid. Completarán el cartel el andaluz Pablo Aguado (que repetirá en Ricla) y el manchego Tomás Rufo.

Una de las líneas argumentales principales del festejo riclano es juntar a las figuras con el talento aragonés. En esta ocasión tal honor recaerá en Cristiano Torres y Aarón Palacio. Todos ellos lidiarán reses del hierro de Toros de La Plata.

"Estamos muy satisfechos de seguir siendo un referente en la tauromaquia de Aragón. Es una alegría que comience el año con este festival que ya es un clásico. Todas las miradas de los aficionados aragoneses están puestas en lo que suceda este domingo en Ricla", explica Ignacio Ríos, el empresario taurino que regenta el Coso del Gitanillo.

Atraer año tras año a primeras espadas no resulta sencillo, de ahí la satisfacción por que se perpetúe la fiesta. "Cada vez cuesta más trabajo convencer a las figuras para que vengan a Ricla, por eso es de agradecer que lo sigan haciendo y que eso nos permita confeccionar carteles que no sean repetitivos. Este año es un orgullo que toree Juan Mora, que hacía 31 años que no venía a Ricla. Que alguien tan consagrado como él decida volver a vestirse de torero es fantástico", prosigue Ríos.

Las entradas, que se despachan en un rango de precios que va desde los 20 hasta los 50 euros, se pueden adquirir en la carnicería Lahoz del mercado de Delicias (Zaragoza), en la Peña Taurina Plata y Oro (Calatorao), en la Peña Taurina El Salcedo (Villarroya de la Sierra) y en el Ayuntamiento de Ricla. "La venta se ha animado mucho esta semana, con el buen tiempo y seguro que se registra una gran entrada", concluye Ríos.