Naiara, de OT, anima a perrear con la letra de 'Enlokiá': "Sin diamantes, los aros me brillan"

Ya lo demostró en 'Operación Triunfo'. Lo mismo puede defender un bolero que un reguetón. Puede pasar de cantar copla junto a Isabel Pantoja (con quien actuará en un próximo concierto), a animar a perrear con su primer single: así es Naiara, la zaragozana que ganó la última edición de 'OT' y que la pasada media noche publicó su esperado primer trabajo: 'Enlokiá'.

Con una letra pegadiza y repetitiva, con la que reivindica su estilo 'chonija' (choni y pija), fusiona el reguetón con la música electrónica y se postula como candidata a canción del verano.

"Métele, písale, Nai", comienza a cantar. "Tengo mucho pa' gastar, mucho fuego y gasolina", continúa la zaragozana, como gran aficionada a los coches que es y haciendo gala de la célebre frase que popularizó en el concurso: "Acelera, maña". De hecho, en la portada de su single aparece con su representivo Audi, del que tantas veces ha presumido y que lleva tuneado con cuatro corazones entrelazados.

"Nadie me pilla, sin diamantes, los aros me brillan", continúa la canción, para la que ha contado con uno de los productores españoles que más está dando que hablar: Kabasaki, que aparece nombrado al final del tema. "Acelera, Kaba, que vamos a romperla", dice Naiara.

De momento, el single solo se puede escuchar en la Amazon Music, hasta la semana que viene no llegará al resto de plataformas digitales. También saldrá a la luz entonces, el próximo viernes 19 de abril, el vídeo que acompaña a la canción.

Este viernes en el Primavera Pop

Puede que sea este mismo viernes cuando Naiara presente por primera vez 'Énlokiá' sobre un escenario. Podría hacerlo ni más ni menos que en el en el WiZink Center de Madrid, donde actuará en el festival LOS40 Primavera Pop junto a sus compañeros de concurso Paul Thin y Ruslana, segundo y tercera clasificados en 'Operación Triunfo' que, previsiblemente también presentarán sus sigles.

EL FINAL PARKINERO DE ENLOKIÁ POR FAVOR https://t.co/3tcGHw4ueu — henry enlokiao (@henryhenndrix) April 11, 2024

Esta es la letra de ​'Enlokiá' de Naiara

Métele, písale, Nai

Tengo mucho pa' gastar, mucho fuego y gasolina

Me sale manejar, sin boca los dos se giran

Pelo negro hasta la rodilla, enlokiá, tintá la ventanilla

Enlokiá nadie me pilla, sin diamantes, los aros me brillan.

Enlokiá, enlokía, enlokiá, andamo' enlokiá



Enlokiá, enlokía, enlokiá, sin diamantes los aros me brillan

Enlokiá, enlokía, enlokiá, andamo' enlokiá

Enlokiá, enlokía, enlokiá, sin diamantes los aros me brillan

Tengo to' el sofoco, mirándome

Se preguntan quién es esa niña

Todos quieren probar lo que no se ve

Tan difícil, baby, tu vida

Salgo pa' la calle, labios pintaos

Monto con mis curvas, de lao a lao

Acelero con embrague pisao

Me despistas, ya te he adelantao'

Yo no siento esa agonía, supe que algún día todo era mejor

Todo lo que tengo nadie a mí me lo han regalao

Me lo he ganao, así se me dio, así se medio

Pelo negro hasta la rodilla, enlokiá, tintá la ventanilla

Enlokiá nadie me pilla, sin diamantes, los aros me brillan

Enlokiá, enlokía, enlokiá, andamo' enlokiá

Enlokiá, enlokía, enlokiá, sin diamantes los aros me brillan,



Enlokiá, enlokía, enlokiá, andamo' enlokiá



Enlokiá, enlokía, enlokiá, sin diamantes, los aros me brillan

Acelera, Kaba, que vamos a romperla