Irene Alquezar: "Tengo ritmo para la comedia, pero disfruto con el drama"

¿Cuándo descubrió que quería ser actriz?

De niña, con 8 o 9 años. Me ponía camisetas al revés en la cabeza, me calzaba los zapatos de mi madre y cantaba y bailaba delante del espejo. Nadie en mi familia se ha dedicado a esto. Desde el cole empecé a hacer teatro y la pasión por actuar nace porque me gusta mucho ser otras personas.

¿En qué momento dio el paso definitivo en su carrera?

Lo tenía claro, aunque en estos casos los padres te suelen recomendar hacer otra cosa. En mi caso fue el diseño gráfico porque estudié Bellas Artes. Al mismo tiempo hacía teatro aficionado hasta que al final dije: «Ya está, quiero dedicarme a esto». A partir de ahí me formé en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, aunque ya había trabajado en Huesca con la compañía Viridiana.

Ha sido presentadora de los Premios de la Música, de los Simón del cine aragonés, del Festival Ecozine... ¿Se está encasillando? ¿Qué es lo que más le divierte o le estresa de estas galas?

A día de hoy casi puedo decir que me he especializado (ríe). Los Simón fueron los primeros que presenté. José Ángel Delgado y Carlos Val confiaron en mí para aquella gala en el Auditorio. A partir de ahí también presenté los Premios de la Música Aragonesa, el Festival Ecozine y otros actos que van surgiendo. Lo que más me divierte es el directo y, aunque haya un guion, la libertad. Me gusta sentir la adrenalina al no ensayar tanto como en un montaje teatral o audiovisual, estar delante del público y tener muy abiertos los sentidos ante todo lo que pueda pasar, estar alerta para que todo resulte muy vivo.

Uno de sus papeles más celebrados ha sido el de Agustina de Aragón, pero también ha hecho otros como el de la Madre en ‘Bodas de sangre’ (Teatro del Temple). ¿Se considera una actriz versátil?

Pienso que sí. A partir de que hice hace ya unos años ‘La casa de Bernarda Alba’, con Santiago Meléndez. En aquel momento, casi todo lo que había interpretado era comedia porque se me da bien, tengo buen tempo, sé donde está el ritmo y sé llevarlo, pero hasta entonces nunca había hecho drama. Descubrí que también me gusta mucho. Haciendo comedia pienso en hacer reír, que el público se lo pase bien o se ría de lo que estoy haciendo, y en el drama disfruto de una manera más consciente lo que estoy interpretando.

En ‘Noche de Reyes’, la obra que hoy se estrena en el Teatro del Mercado de Zaragoza, ¿a quién da vida?

En esta comedia de Shakespeare alterno comedia y drama. El director Alberto Castrillo-Ferrer domina el arte de la comedia del arte y del humor. En el elenco somos todos cómicos (Blanca Carvajal, Gema Cruz, David Ardid, Alfonso Pablo y Luis Rabanaque) y yo tengo dos papeles que son Olivia y Lady María. Con Lady María puedo sacar más la parte humorística, y Olivia es uno de los personajes dramáticos de la historia, con un texto más poético.

En esta tierra áspera en ocasiones para la cultura, ¿ser actriz y ser de Aragón requiere una doble dosis de constancia?

Y de esfuerzo y de trabajo. Siempre digo que en esta profesión hay que estar para hacer, aunque es cierto que a veces la suerte no acompaña. Yo la he tenido por ahora y puedo dedicarme a ella actuando, presentando, dando clases, dirigiendo… pero es un trabajo muy duro, sobre todo para las mujeres a la hora de conciliar con la vida familiar.

¿Sigue habiendo menos papeles femeninos interesantes en las producciones teatrales y audiovisuales?

En menor medida que en el caso de los hombres. Y a partir de ciertas edades todavía menos. Es verdad que en los últimos años, al margen de los textos clásicos, en el teatro contemporáneo y en el audiovisual hay más personajes interesantes para mujeres, pero cuando llegas a una edad... Por ejemplo, yo, con 38 años no soy joven, ya estoy en la edad de las mayores. Si interpreto a la madre de un adolescente, una actriz de 50 años hará de abuela, y no lo es. Esto es muy frecuente en el ámbito audiovisual. Soy muy consumidora de series y películas nórdicas, inglesas... y veo que en producciones europeas sí que aparecen papeles femeninos muy interesantes, muy ricos. En España creo que aún nos falta, porque como digo la edad influye mucho.