‘Mika, el niño fantasma’, una historia necesaria contra la violencia de género

La literatura infantil y juvenil suele abordar historias de aventuras divertidas y entretenidas que contribuyen a potenciar la imaginación y la creatividad. También es un género que permite tratar temas serios sin abandonar estos postulados, y con ese empeño vuelven a reunirse los autores Daniel Tejero (Zaragoza, 1977) y José Antonio Bernal (Zaragoza, 1979), quienes ya habían trabajado juntos anteriormente -también con Roberto Malo- en ‘Chico Águila’ (GP Ediciones), una novela sobre el cáncer infantil dedicada a todos los pequeños y jóvenes que luchan a diario en los hospitales.

A Daniel Tejero no le costó convencer a Bernal para que se animara a ilustrar esta nueva publicación, aunque el dibujante zaragozano reconoce que inicialmente tenía reticencias ante una propuesta ‘a priori’ inusual en un libro destinado al público infantil y juvenil: hablar sobre la violencia de género. Sin embargo, enseguida entendió lo que el escritor quería contar y se embarcó en el proyecto. “Tengo mi trabajo habitual como monigotero en ‘El Jueves’ y en el apartado juvenil soy un tanto selectivo, pero cuando me llegó el proyecto de Dani no lo dudé porque tenía la oportunidad de sumarme a un libro que aportar valores y puede ayudar a visibilizar este problema”, cuenta Bernal.

La historia de ‘Miki, el niño fantasma’ surgió hace tres años. “Mi manera de entender la literatura es como un reto: debe ser una una herramienta educativa que aborde temas que son importantes y que en los coles, y que las familias en las casas, puedan tratarse a diferentes niveles. En todos los libros y en este, muy especialmente, hay una doble lectura constante -recuerda Tejero-. Cuando le comentaba a editores, escritores y amigos que estaba con una historia sobre el maltrato y la violencia de género para un libro infantil-juvenil sobre una madre y un hijo asesinados por un maltratador me decían: “Tú estás loco. Pero decidí seguir adelante, aunque no fue fácil. Lo que ´si que tuve claro desde el primer momento es que Bernal lo tendría que ilustrar. Se lo enseñé antes de mandarlo a editoriales y dijo que adelante”.

“Nuestro principal objetivo es que la historia de Mika pueda ayudar a un solo niño que esté pasando por ese infierno a sentirse comprendido, y que contribuya y visibilizar el problema de la violencia de género que sufren las mujeres -1.248 asesinadas desde 2003, ocho de ellas en lo que va de 2024- y sus hijos”, señalan los autores.

También inciden en que, “aunque se aborda un tema tan serio y tan duro, también es un libro de aventuras donde también hay espacio para el humor y la alegría, donde se cuelan guiños a la capital aragonesa en las ilustraciones: aparece el Palacio de Larrinaga, la ribera del Ebro o una referencia al equipo de baloncesto Casademont Zaragoza”, apuntan.

El libro de Tejero y Bernal narra la historia de Mika, un niño fantasma que vive junto a su madre, su abuelo y su gato (también espectros) en un palacio abandonado. El protagonista se dirige en todo momento al lector y le cuenta cómo es su vida. Mika conocerá a un niño de carne y hueso (Axel) que escapa del colegio porque le persigue un monstruo (está sufriendo acoso escolar) que quiere convertirlo en fantasma, igual que el que persiguió a Mika y su madre. Entonces, el objetivo de Mika, su familia y su amiga Iris será evitar que ese monstruo, que puede camuflarse en personas aparentemente normales y corrientes, se salga con la suya.

Los doce capítulos de esta obra corresponden con los meses del año. “Pese a la complejidad narrativa, la lectura es muy ágil, muy dinámica, y se combina con momentos de tensión cuando se enfrentan al monstruo. Pero no es un libro triste y al final anima a denunciar estos casos. No es solo un libro juvenil, cualquier persona adulta lo puede leer y lo va a disfrutar. Es una historia necesaria y divertida, que anima a la lectura, pero con un trasfondo que para consideramos que es importante”, subrayan.

Los autores firmarán ejemplares de ‘Mika, el niño fantasma’ en el Día del Libro. El libro, que se presentará el 27 de abril (18.00) en La Pantera Rossa, está dedicado “a todas esas mujeres, niños y niñas que todavía hoy siguen sufriendo el maltrato de todo tipo de monstruos”.