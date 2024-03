¿Qué pinta un maño con cachirulo en el metro de Málaga?

El dibujante aragonés José Antonio Bernal (Zaragoza, 1979) es uno de los autores de referencia de la revista ‘El Jueves’. Mantiene una intensa actividad como “monigotero” -así se autodefine- y de cuando en cuando se sube a los escenarios en proyectos en torno a la comedia junto a sus inseparables Diego Peña y Rafa Blanca.

Acaba de hacer un cameo en el videoclip de ‘Fotos a contraluz’, el nuevo ‘single’ de Rubén Rubén, que protagonizan Olaya Caldera (nominada al Goya a mejor actriz de reparto por 'Una vida no tan simple' este año) y Pepe Lorente (actor zaragozano que interpreta a Mauricio Aznar en ‘La estrella azul’).

Otro de sus proyectos recientes es la serie de viñetas, 13 en total, que ha realizado para una campaña del metro de Málaga. “Dado que el último trimestre del año este medio de transporte ha tenido un crecimiento en la demanda de usuarios bastante importante, han querido lanzar una campaña de buenas prácticas. Bajo el título: ‘Súmate a la cultura del metro’, querían involucrar a los usuarios para que se informaran y conocieran 13 buenas prácticas a través de unas viñetas estilo cómic, vistosas y divertidas para todos los públicos. Conocedores de mi estilo y lectores de mi trabajo, me propusieron que la hiciese yo”, explica el dibujante zaragozano.

Para que los usuarios se sintieran identificados Bernal cuenta que “en las viñetas asoman abogados, estudiantes y profesores de Universidad, trabajadores de banco, turistas, aficionados al deporte malagueño… usuarios que utilizan el metro los fines de semana para el ocio, donde están los teatros, cines, museos, bares de copas, etc...”

La campaña realizada por el artista aragonés está enfocada para estar presente en la cartelería de las estaciones y en vinilos en los convoyes, y se han ido publicado previamente en las redes sociales de Metro de Málaga.

Como nota curiosa, Bernal revela que “la campaña comenzó con un retrato de mi hermana, mi sobrino y mi cuñado, que viven desde hace años en Málaga. No fue buscado, simplemente los dibujé en la viñeta para hacer un guiño familiar y desconocía el orden de publicación posterior. Otro detalle es que asoma un maño con cachirulo, pues en una viñeta me dibujé a mí mismo. Son guiños que me gusta siempre hacer”, añade.