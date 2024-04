Bunbury sigue siendo el rey de las reediciones

A sus 56 años, Enrique Bunbury sigue suscitando un fervor apasionado en una legión de seguidores repartidos por todo el planeta. Lo prueban los 'sold outs' en sus conciertos, las ventas de sus discos, su repercusión en las redes sociales, su éxito incluso con sus poemarios y las continuas reediciones de sus álbumes, tanto en su faceta en solitario como con Héroes del Silencio.

En este último capítulo pocos artistas nacionales resisten la comparación. Han transcurrido poco más de tres meses desde el inicio de 2024 y ya se han anunciado tres reediciones de títulos del artista zaragozano.

Por orden cronológico, en enero la primera en hacerse pública fue 'Radical sonora', elepé lanzado originalmente en 1997. No se trata de un álbum más en la amplia discografía del artista aragonés. De hecho, fue su primer disco tras la separación de Héroes en 1996. Supuso un drástico cambio en todos los sentidos. Cambio de imagen, adiós a la melena y con el pelo corto, y, sobre todo, cambio de sonido, abrazando la electrónica y la experimentación, con guiños arabescos.

Las doce canciones que integran el disco fueron producidas codo con codo con el británico Phil Manzanera y Bunbury reclutó como colaboradores a Alan Boguslavsky (guitarra), Copi Corellano (teclados), Ramón Gacías (batería) y Del Morán (bajo). La grabación se llevó a cabo en los estudios Gallery de Surrey (Inglaterra) desde marzo a junio de 1997 y la masterización se realizó en los estudios Metropolis de Londres.

Curiosamente, 'Radical sonora' solo fue editado en su momento en cedé y en casete. En aquellos momentos el vinilo estaba en total regresión y los sellos rara vez recurrían a ese formato. De hecho, hubo que esperar hasta 2011 para que viera la luz la primera y hasta ahora única edición del disco en vinilo, que entre los coleccionistas había alcanzado precios prohibitivos de hasta 400 euros. El 1 de marzo vio la luz una nueva edición que contiene dos vinilos y un cedé.

Pasión por Panero

A finales de febrero se dio a conocer la reedición de 'Leopoldo María Panero', un disco-libro publicado en 2004 junto a Carlos Ann, Bruno Galindo y José María Ponce en el que musicaban 30 poemas del poeta madrileño. Fue un álbum editado por Moviedisco Records y en el repertorio se hallaban los versos de 'La monja atea', 'Heroína', 'The end', 'Peter Punk', 'El lamento de un vampiro, 'Lectura en diagonal' o 'Me celebro y me odio'.

Uno de los incentivos para adquirir esta nueva edición es que se incluyen cuatro cortes que no figuran en la original. Son: 'La poesía destruye al hombre' (Bunbury), 'El tesoro de Sierra Madre' (Bruno Galindo), 'El noi del sucre' (Carlos Ann) y 'El hombre que solo comía zanahorias' (José María Ponce). Se trata de un doble vinilo editado ahora por Warner y que saldrá a la venta el próximo 17 de mayo.

'Greta Garbo'

La tercera reedición se ha anunciado el 1 de abril. Prácticamente un año después de que saliera al mercado su disco 'Greta Garbo', el artista zaragozano lanzará el próximo 31 de mayo una reedición del mismo en formato 'picture disc'. Se trata de un vinilo que exhibe imágenes en su superficie de reproducción, en lugar de ser negro o de otro color uniforme. En este caso, una cara será una ilustración de Bunbury y la otra de Greta Garbo, la que aparece en la portada del álbum. Ambas son obra del artista zaragozano Vito.

Al tratarse de una edición limitada, aquellos que deseen hacerse con una copia pueden adquirirlo en preventa a través de la web https://warnermusicspain.lnk.to/Bunbury_GretaGarbo_preorder. Además, el disco incluye un póster de la gira de presentación del mismo, que arrancó en diciembre en Argentina y que culminará el 6 de julio en La Romareda de Zaragoza. El precio del pack va desde los 29.99 euros (Amazon o El Corte Inglés) a los 31,99 (FNAC o DRO).