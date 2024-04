La hija de José Luis Gil da su primera entrevista hablando de su padre

Desde que el actor zaragozano José Luis Gil, popular por su participación en series como 'La que se avecina', sufrió un ictus isquémico agudo el 4 de noviembre de 2021, su hija Irene se ha convertido en la transmisora de su evolución. A través de periódicas publicaciones en las redes sociales ha ido actualizando la situación de su padre.

Sin embargo, en estos más de dos años no ha ofrecido ninguna entrevista a ningún medio. La primera se emitirá en la noche de este jueves 4 de abril en el programa 'Tenía que ser de aquí' que estrena Aragón TV a las 21.50. Gil responderá a las preguntas que le formuló la actriz y presentadora Itziar Miranda en un encuentro que tuvo lugar en la terraza del Teatro La Latina de Madrid. La hija del intérprete de 66 años podrá explayarse sobre la situación que está atravesando la familia.

En su último mensaje público, hace apenas dos semanas, dejó traslucir el enojo por algunos rumores que se hicieron circular sobre la salud de su progenitor. "Aquí seguimos, sosteniendo su mano, toda la familia. Por favor, no difundáis noticias sin tener ninguna certeza, hacéis daño, mucho. Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. A todos los que os habéis preocupado, gracias. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis. Feliz Semana Santa a todos", apuntó.

Y es que los rumores, muchas veces infundados, han circulado desde el inicio de la enfermedad del intérprete aragonés, un hecho que, obviamente, ha molestado mucho a la familia y que en este mensaje volvió a aflorar.

El pasado noviembre, cuando se cumplían dos años exactos desde el ictus de su padre, Irene Gil se sinceró a través de sus redes sociales. "Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", aclaró.

"Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa", concluyó en nombre de su familia.