Itziar Miranda: “Aquí parecemos duros, pero somos muy sensibles”

¿Cómo lleva ‘Itzulita’ el proceso de ser más Itziar y menos Manolita? 20 años de 'Amar es para siempre' son muchos años.

(Ríe) No me importa que me sigan llamando Manolita, forma parte de mí y acabamos de decir adiós a la serie. Me ha dado tantas cosas que no quiero que se vaya nunca. De hecho, soy escritora gracias a ella, me descubrió a las mujeres de la Residencia de Señoritas del primer tercio del siglo XX. Sí es cierto que me apetece que la gente me conozca a mí, a la persona, y este programa es una oportunidad para emprender este proceso.

¿Aún le hablan de su marido al referirse a Manu Baqueiro, ‘partenaire’ en la ficción?

Mucho. Cuando voy con Nacho –Rubio, esposo y compañero de vida, actor turolense conocido entre otras cosas por ‘Camera Café’– suelen preguntarme por mi marido y cuando le señalo me responden que ése no, el de verdad. Con ‘Tenía que ser de aquí’ hablo con mi voz, mi sensibilidad; llevan años viendo a Manolita hablar con todo un barrio en El Asturiano, y en eso sí nos parecemos, porque también soy muy curiosa. De hecho, la madurez de Manolita me ha servido para afrontar muchas cosas en mi día a día como Itziar. Por ejemplo, Y sigo creyendo en la Agenda 2030: seré muy ingenua, pero sigo confiando en que sea una guía para que el mundo sea mejor.

¿Es usted nostálgica?

Lo justo. El ser humano evoluciona, así que nunca me voy a encontrar con la Itzi de antes, afortunadamente: supondría estar estancada. Con el programa sí me reencuentro con mi tierra, y es una suerte descubrir así dónde estoy. Además, una aprende escuchando, y las charlas me están haciendo bien. Me habían ofrecido otras cosas que he rechazado por esto: algunas las haré más adelante.

Como pasa al hablar de los hijos en un proyecto vital, elegir una parte favorita de un trabajo es un riesgo innecesario, pero… ¿Qué entrevista le ha llenado más?

Todas me han dejado algo a nivel emocional, pero hablar con el hijo de Víctor Ullate –que también se llama Víctor– me sacudió mucho, porque me hizo pensar en cómo se tienen que sentir mis hijas cuando estoy de gira o con horarios imposibles. ‘La Maña’ me recordó los esfuerzos que hacemos las madres que queremos seguir en esta profesión sin descuidar a la familia; Lita estaba en un momento altísimo, con posibilidades de ir por Europa o Estados Unidos, y decidió quedarse en El Molino de Barcelona para tener estabilidad como madre.

No es fácil sobrellevar las cargas derivadas de que tu padre o tu madre sean famosos.

Hace poco hablaba con Marisa Paredes de las veces que ella tuvo que dejar a María, que es mi amiga -Isasi, también actriz- con parientes y amigos para poder seguir el ritmo de su carrera. En mi caso, los malabares tienen un apoyo decisivo con Nacho, tengo esa suerte.

¿Le han entrevistado mucho a usted en este programa? Me refiero a sus propio entrevistados.

¡Bastante! Los compañeros del equipo van grabando sin parar, además (ríe de nuevo) y está todo registrado. Al final, este programa se nutre de pequeños viajes en dos direcciones, hablas de ellos y de ti misma. Y hay interacciones con tu propia vida. Mi hija mayor, Daniela, fue por primera vez al teatro a ver ‘Cyrano’, papel que hacía José Luis Gil; tenía tres años y la obra duraba tres horas. La llevé porque salía Nacho y a ella le hacía ilusión ver a su padre, pero pensé que se agotaría y nos marcharíamos pronto. ¿Qué pasa? Que salió José Luis, la voz de Buzz Lightyear y el padre de Nemo, y se quedó hipnotizada.

El público aragonés tiene su punto puñetero, y más con los de casa… aun haciéndose de madera, ¿teme críticas del propio cuño?

Es un programa honesto: a quien le guste le gustará mucho, y a quien no, pues no lo verá, y ya está. Habrá días mejores que otros, en los que mi conversación con las personas que aparecen habrá sido más fluida. Es verdad que los aragoneses somos duros, no hay que olvidar ese ‘flojica, don Luis’ que le soltaron a Buñuel, pero noto muchas ganas de vernos, y felicidad con el hecho de que yo trabaje en Aragón. Aquí parecemos duros, pero también somos muy sensibles, y por eso llegamos al corazón de tanta gente.

¿Cómo anda su faceta literaria?

Estoy muy contenta. Tengo un proyecto nuevo en el horizonte;además, ‘Miranda’ ya está traducida a cinco idiomas y aún tira, sigue ayudando a que se estudie a todas esas mujeres de las que hablo en muchos colegios. Unos amigos me mandaron una foto en la Casa Azul de Frida Kahlo, en la colonia Coyoacán del DF, y mi libro está allí. Tengo una foto de Jane Goodall con el libro de ‘Jane’: imagínate. Son cosas fascinantes.