Itziar Miranda: "La Manolita de 'Amar es para siempre' tiene muchas cosas mías"

Punto final. 'Amar es para siempre' es ya historia de la televisión en España. El equipo de la serie cerró este miércoles un bar madrileño para ver, todos juntos, y acompañados de sus respectivas familias, el último capítulo. No tiene nada de extrañar que en la fiesta privada participaran las familias, porque el equipo lo ha sido durante los casi 20 años de rodaje y porque, de hecho, muchas de esas familias se han constituido mientras trabajaban en ella: se han casado, han tenido hijos...

La actriz zaragozana Itziar Miranda, una de las protagonistas de la serie, estaba todavía conmovida este jueves por lo vivido en las últimas horas. "Ha sido muy emocionante, la verdad, El de ayer fue un día absolutamente único, por el programa especial, por nuestra participación en 'La resistencia' y por ver el episodio final todos juntos y acompañados de nuestros seres queridos. Y sigo emocionada hoy, porque cuando me he levantado y he visto los mensajes que tenía en whatsapp y en las redes sociales... No voy a poder constestar a todos, no voy a poder leerlos todos".

La última escena se rodó el 26 de octubre pasado, e Itziar Miranda ha tenido tiempo sobrado de asumir el final de la serie. Tanto el director de la ficción, el también zaragozano Eduardo Casanova, como los miles de fans que la han seguido, han destacado en las últimas horas los parecidos entre su final y del otro 'hit' contemporáneo, 'Cuéntame'.

"Me parece un final precioso. Que la serie se despida siendo nosotros parte del público que asiste al inicio de la serie me parece una comunión televisiva única, que no se ha visto nunca. En estos tiempos de tanta competencia creo que el cierre ha sido un regalo para la televisión española".

'Amar es para siempre' es ya parte de la historia de la televisión en España. Para sus intérpretes no ha empezado a serlo "hasta que nos dijeron que se terminaba". "Hemos recibido premios en Nueva York, hemos estado en Cannes, nos han premiado también en festivales de toda España, pero quizá no hemos sido conscientes de que estábamos haciendo algo especial hasta que no ha acabado la serie y hemos visto la reacción del público y de los medios de comunicación -añade la actriz aragonesa-. Muchos de ellos nos han transmitido su dolor por el adiós de la serie, coincidían en decirnos que tienen una sensación de vacío. Ha habido jóvenes que nos han dicho que no conciben la televisión sin nosotros y, claro, eso nos llena de orgullo. Pero todo esto ha sido en los últimos meses".

Itziar Miranda destaca que "hemos sido absolutamente felices durante todos estos años. Los guionistas han sido una joya y todo en la serie se ha hecho muy bien, incluso en los momentos más delicados, como durante la pandemia, se trabajó con toda seguridad y se resolvieron todos los problemas. He sido muy afortunada por haber podido trabajar con tantos y tan buenos compañeros".

A lo largo de las sucesivas temporadas se han incorporado cientos de actores. Según el director, Eduardo Casanova, los tres protagonistas, entre ellos Itziar Miranda, han oficiado de anfitriones. "A muchos de los actores que se iban incorporando los conocíamos, a algunos no, pero todos han dejado huella. Sí, quizá hemos oficiado de anfitriones, pero es que 'Amar es para siempre' es una serie muy exigente, con mucho recorrido y en la que la mayoría de los compañeros quería estar. Para nosotros era muy importante ayudar a los nuevos y explicarles las ténicas de trabajo, porque en una serie diaria un actor se lo puede pasar muy bien o, por el contrario, sufrir un pequeño infierno. Al final, todo ha resultado muy fácil".

Cuando le ofrecieron el papel, Itziar Miranda no sospechaba lo longevo que iba a ser. Le ha acompañado durante casi dos décadas. ¿Qué es lo que tiene Manolita de Itziar?

"Es difícil valorarlo desde dentro -señala-. Cuando me ofrecieron el papel yo ya había hecho muchas cosas. Ni siquiera hice cástin alguno porque en principio se trataba de un papel secundario para una serie de 80 capítulos. Nunca pensé que podía llegar a convertirse en lo que finalmente ha sido. Pero cuando leí el guión vi que Manolita es de esos personajes que te atrapan y no los sueltas. Lo primero que pensé fue: 'Esto lo voy a disfrutar'. Y cuando me llamaron para decirme que Manu Baqueiro iba a interpretar el papel de mi marido aún lo tuve más claro. Tenía que disfrutarlo. Es un personaje... No sé, lógicamente Manolita tendrá muchas cosas mías, al menos la mirada y la forma de sentir. Al fin y al cabo, he estado interpretándola casi 20 años".

¿Se siente encasillada la actriz aragonesa por un papel tan destacado?

"No, en absoluto -responde-. Y por varias razones. Primero porque yo he hecho otras cosas durante la serie, y segundo por el propio personaje, que cuando empieza la serie tiene 18 años y cuando acaba ya es una mujer de 60. Ha podido desarrollarse, evolucionar, y el contexto histórico ha ido cambiando. De hecho, mi participación en la serie me ha abierto las puertas a otros trabajos".

Quizá uno de ellos sea un programa de entrevistas que prepara para 'Aragón TV', "Tenía que ser de aquí". Además, este año se estrenarán dos películas en las que ha participado y que se han rodado en Aragón, "Tierra baja" y "Cariñena". De otros proyectos (consulta el calendario) aún no puede hablar.

"Estoy muy feliz con el programa de Aragón TV -subraya la actriz- porque, aparte de 'El último show', no he podido trabajar para la cadena de mi tierra. Volver a Aragón, y poder hablar, pasear y emocionarme con aragoneses que han hecho grandes cosas... es muy emocionante".