La hija del actor zaragozano José Luis Gil: "No difundáis noticias sin certeza, hacéis daño"

El actor zaragozano José Luis Gil, que sufrió un ictus a finales de 2021, continúa con su lenta recuperación. Una vez más, es su hija Irene la que, a través de su cuenta de Instagram, mantiene al día de la evolución de su padre.

"Aquí seguimos, sosteniendo su mano, toda la familia. Por favor, no difundáis noticias sin tener ninguna certeza, hacéis daño, mucho. Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. A todos los que os habéis preocupado, gracias. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis. Feliz Semana Santa a todos", apunta Irene Gil.

Y es que los rumores, muchas veces infundados, han circulado desde el inicio de la enfermedad del intérprete aragonés, un hecho que, obviamente, ha molestado mucho a la familia y que en este mensaje vuelve a aflorar.

El mensaje de Irene Gil ha recibido la respuesta de decenas de personas. Entre ellas, la actriz Silvia Marsó, que ha señalado: "Cómo no le vamos a querer Irene, si es una persona maravillosa. Tenemos muchísimas ganas de que se recupere y que podamos estar juntos nuevamente".

La productora Contubernio Producciones, en la que José Luis Gil ha protagonizado, por ejemplo, 'La que se avecina', también ha reaccionado: "¡Mucho ánimo familia! Ya veréis como salimos todos adelante".

El pasado noviembre, cuando se cumplían dos años exactos desde el ictus de su padre, Irene Gil se sinceró a través de sus redes sociales. "Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", aclaró.

"Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa", concluyó en nombre de su familia.