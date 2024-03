Juanjo de OT hace su primer directo en Instagram: "Estoy más feliz que en toda mi vida"

Juanjo Bona, finalista en la última edición de 'Operación Triunfo' continúa disfrutando de las mieles y de las oportunidades de su recién adquirida popularidad a nivel nacional. El intérprete aragonés premió este lunes a sus miles de seguidores con su primer directo en Instagram, en el que durante 20 minutos contestó a cuantas preguntas le lanzaron.

El magallonero arrancó así su primera intervención en este servicio de la red social: "Es mi primer directo, señoras y señores. Bienvenidos. Estoy muy aburrido, así que por favor hacedme preguntas. He visto esta tarde 'La sociedad de la nieve' y ahora quiero hablar un ratico. La película me ha dejado KO, estoy que no levanto cabeza".

Muchas de las dudas que le trasladaron se centraron en saber cómo está llevando la nueva situación en la que vive tras salir de la Academia de 'OT'. "Mi vida está siendo un poco caótica. Estoy súperfeliz, más feliz que en toda mi vida, pero es una montaña rusa. Salí muy mal, después he estado bien. Hay días que estoy de bajón, pero en general, estoy fantástico", señaló.

Otro tema muy solicitado es el lanzamiento de su primer 'single', Lo que no ves de mí', su estreno en el mundo discográfico. El que fuera ganador del programa 'Jotalent' en 2022 dio pistas sobre todo el proceso de composición y grabación del mismo. "Cuando terminé mi 'single' sentí alivio y felicidad pura. Fue salir de la Academia y me vino la inspiración divina que dentro no me venía. El primer día de estar en el estudio fue maravilloso. Sentí que comenzaba de cero y todo salió perfecto. El videoclip será precioso. Aún no lo he visto yo, pero seguro que será una pasada", prosiguió.

Juanjo confesó que actualmente está "escribiendo canciones como un loco, sin parar" y que su comida favorita es la hamburguesa. E incluso reconoció una espinita clavada que le dejó su participación en 'Operación Triunfo'. "Me hubiera gustado cantar 'I want to break free' de Queen, pero no podíamos cantar canciones de Queen por los derechos de autor", concluyó.