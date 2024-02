José Luis Gil 'reaparece' para ver a sus amigos en el teatro

A pesar de que el ictus sufrido por José Luis Gil en 2021 le ha mantenido todo este tiempo alejado del mundo de la interpretación, ello no le ha impedido que pueda seguir disfrutando de él de otras maneras.

Irene Gil, hija del actor zaragozano, compartió ayer en sus redes sociales una fotografía en la que aparece visitando en el teatro a algunos de sus compañeros de profesión, de quienes ha recibido atención y cariño en todo este tiempo.

La imagen, tomada el pasado sábado, muestra al actor de series como ‘Aquí no hay quien viva’ o ‘La que se avecina’ posando junto a los actores Ana Ruiz y Álex Gadea. Ambos forman parte del elenco de la obra de teatro ‘La Regenta’, una adaptación hecha por Eduardo Galán de la novela de Leopoldo Alas, Clarín, y que se estrenó en la jornada de ayer en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.

"Ayer, en primicia a ver a sus amigos", escribió la hija del actor a través de sus ‘stories’ de Instagram. De este modo, José Luis Gil aprovechó el día previo al estreno de la obra para visitar a amigos como Ana Ruiz, que en más de una ocasión habló con los medios para informar sobre la evolución en el estado de salud del actor.

Aunque su mejoría es lenta, el actor sigue recibiendo toda la atención médica necesaria y rehabilitación. Entre otros detalles revelados previamente por su hija, "tiene problemas para comunicarse", pero "reconoce a todo el mundo".

Además, le gusta recibir visitas de sus amigos: "Le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento". En esta ocasión, la visita la protagonizó él, lo que supone otro gran paso en su recuperación.

El pasado noviembre, cuando se cumplían dos años exactos desde el ictus de su padre, Irene Gil se sinceró a través de sus redes sociales. "Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", aclaró.

"Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa", concluyó en nombre de su familia.