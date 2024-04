Sergio Muro explota globos contra la insania bélica y planta brotes de cordura por Ecozine

El artista multidisciplinar Sergio Muro, que también se defiende de maravilla en las carreras de fondo como atleta, ha protagonizado este miércoles 3 de abril su tradicional ‘performance’ para el Ecozine Film Festival en la plaza de España de Zaragoza. Bajo el lema ‘Imagina’, Muro ha desarrollado en aproximadamente 20 minutos un discurso silente de tres fases, que ha impresionado a la concurrencia en la céntrica localización zaragozana.

Muro ha comenzado delimitando un cuadrado blanco con cinta y se ha sentado en una silla con un puñado de globos, que ha ido inflando. Cada globo revelaba en su inflado una palabra negativa, desde ‘crisis’ a ‘incultura’, ‘genocidio’, ‘guerra’… Muro iba explotándolos sin sacarlos de su boca; en este ejercicio estoico ha alternado los ojos cerrados con la actitud impasible (sin pestañear) con cada pequeño estallido. Después ha echado tierra de abono en el cuadrado y ha colocado encima plantas, un guiño a lo necesario que es el cuidado del planeta para que el suelo no se queje y el clima no precipite todo tipo de catástrofes a corto, medio y largo plazo.

Pedro Piñero, director del festival, explicaba que “como cada año, contamos con Sergio para presentar el programa de este modo, además de regalar una planta. Como este año tenemos el lema de la imaginación, un guiño al tema de Lennon y Yoko ‘Imagine’, hemos planteado esta idea para el acto de hoy, que Sergio desarrolla según su inspiración”.

Al calor de la ‘performance’, Piñero ha reflexionado sobre el momento actual de la humanidad. “Vivimos en un mundo nublado, asolado por la violencia y la falta de diálogo en todos los ámbitos… reventando esos globos negativos y no permitiendo así que crezcan sin control, queremos reivindicar el espíritu al que aludía esa canción: un mundo donde no haya que matar o morir por temas ideológicos, en el que sea posible compartir, y por supuesto teniendo siempre en mente el cuidado del planeta. Es nuestro futuro lo que está en juego, y las ‘fake news’ no pueden gobernar la opinión sobre esta realidad”.

El certamen, que alcanza este año su decimoséptima edición y se desarrolla entre el 4 y el 12 de abril, distribuye sus sedes entre la Filmoteca de Zaragoza (principal: hay varias en la capital zaragozana, incluyendo la sala Luis Galve del Auditorio para la gala de entrega de premios) y localizaciones de Pastriz, Aranda de Moncayo, Valderrobres, Peñarroya de Tastavins y los cines Golem Baiona de Pamplona.