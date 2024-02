Llega a Zaragoza el ciclo 'Enfocadas', cine con aroma de mujer en el Ecozine Film Festival

Este jueves 7 de marzo, bajo el paraguas del Ecozine Film Festival y la Filmoteca de Zaragoza, sede de las proyecciones, comenzará en la capital zaragozana el ciclo ‘Enfocadas’, que acerca al espectador al mundo rural y que presenta seis películas realizadas por mujeres de trayectorias muy diversas, desde jóvenes realizadoras aragonesas como Marta Lallana a documentales con premio Óscar ‘Honeyland’, además de las multipremiadas películas españolas 'O corno' (Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián), ‘Secaderos’, ‘Alcarrás’ o la lusa ‘Alma viva’.

‘Enfocadas’ comienza con la proyección de “Alcarrás”, de Carla Simón, única directora española laureada con el Oso de Oro de Berlín y para quien el filme “es una historia sobre la pertenencia a una tierra, a un lugar. Un drama sobre las perpetuas tensiones generacionales, la superación de antiguas tradiciones y la importancia de la unidad familiar en tiempos de crisis”.

La Filmoteca de Zaragoza, sede oficial del certamen, proyectará este mes de marzo (en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer) otras cinco cintas dirigidas por mujeres otras cinco producciones en las que mujeres de distintas edades introducen al espectador al mundo rural. Es el caso de ‘Muyeres’, un viaje en solitario de la aragonesa Marta Lallana, una película tan delicada y emotiva como solo puede serlo el abrazo de una abuela, que se proyecta el día 9. Este filme logró el Premio Espiga Verde y Premio del Público Punto de Encuentro en la reciente edición 68 de la SEMINCI de Valladolid.

‘Alma viva’, película por la que la portuguesa Cristèle Alves Meira ganó el Premio a la Mejor Dirección Novel de la anterior edición de la Seminci, es un viaje en el tiempo en el que las creencias sobre la existencia de los espíritus siguen vivas, y donde una niña llamada Salomé conseguirá unir a su familia bajo una lluvia redentora. Podrá verse el día 14 de marzo.

El día 15 de marzo se presentará dentro de la sección ‘Enfocadas’ el filme ‘Secaderos’, de la española afincada en California Rocío Mesa, en la que un pequeño pueblo rural es el paraíso de una niña de ciudad y la jaula de una adolescente local, con dos historias paralelas que transcurren entre secaderos de tabaco durante un verano teñido de realismo mágico.

‘O corno’, que también le dio a Janet Novás el Goya a mejor actriz revelación, se proyecta en la Filmoteca de Zaragoza el 21 de marzo. Este filme presenta a María en Illa de Arousa en 1971: es una mujer que se gana la vida mariscando y también es conocida en la isla por ayudar a otras mujeres en sus partos con especial dedicación y cuidado, pero tras un inesperado suceso, se ve obligada a huir y comienza una peligrosa travesía que le hará luchar por su supervivencia.

Por último, ‘Honeyland’ es un filme de Macedonia dirigido por Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov sobre la vida de Haditze, quien vive en una remota zona montañosa de los Balcanes con su madre enferma y se dedica a la apicultura artesanal para vender la miel en la ciudad más cercana. Se puede ver el viernes 22 de marzo.

Jóvenes a escena

La sección ‘Jóvenes’ de Ecozine Film Festival vuelve el 14 de marzo, para acercar de nuevo los centros educativos a los espacios de proyección. Más de 3.400 jóvenes preinscritos de Zaragoza, Pamplona, L´Eliana (Valencia) y Matarraña (Teruel), participan en este programa, que este año proyecta seis cortometrajes de animación y ficción, optando al Premio del Público Joven, el único premio del público que tiene el certamen.

Los cortometrajes de animación y ficción que componen la sección ‘Jóvenes’ son: ‘Broken wings’ (Italia/Indonesia), dirigido por Jorik Dozy y Sil Van Der Woed; ‘Mi auto nuevo’ (México), de Pau Verdalet; ‘Nummer 2’ (Francia), de Arthur Chomay y Simon Duong; ‘Què li passa al cel?’ (España), de Irene Borra; ‘Riscaldamento locale’ (Italia), de Manuel Vitali y ‘To bird or not to bird’ (España), de Martin Romero.

“Para toda la familia que compone Ecozine Film Festival supone un motivo de alegría constatar el apoyo que el público ofrece cada año, es un certamen que va creciendo, no solamente en importancia a nivel nacional e internacional, sino que también crece en relevancia respecto al cada vez mayor interés del público por estas temáticas”, afirma Pedro Piñeiro, director del festival.

Ha adelantado que Ecozine Film Festival participará el próximo 11 de marzo en la primera Jornada Green Hunters del Clúster Audiovisual de Aragón (CLADA) en la que se presentará el Informe de Sostenibilidad en la Industria Audiovisual Española y que tendrá lugar en Zaragoza, en la sede del Grupo San Valero, en la plaza de Santa Cruz de la ciudad aragonesa.

La Sección Oficial Competitiva, que se celebrará a partir del 4 de abril, cerró la convocatoria internacional para la inscripción de producciones audiovisuales relacionadas con temáticas socioambientales el pasado 15 de noviembre. Del total recibido (386 títulos de 50 países) se han seleccionado 35 títulos de 16 países. Ecozine Film Festival se completa con otras secciones como Young Film Festival, CooperART, Otras Perspectivas, Cine y Agua, En Familia y Ecozine Rural, son el resto de secciones del festival. El certamen internacional tiene la finalidad de divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales enfocados en el medio ambiente, además de promover actividades paralelas relacionadas con el arte y temática medioambiental.