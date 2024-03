Ecozine reafirma su apuesta por el medio ambiente para llegar a nuevos públicos

El festival Ecozcine regresa del 4 al 12 de abril con una XVII edición este viernes ha sido presentada en la Filmoteca de Zaragoza, una de sus sedes junto al Centro de Historias, con un nuevo cartel, ‘Bio futuro’ diseñado por el ilustrador y muralista chileno Felipe Zúñiga (Pipo Malpegados), y el eslogan ‘Imagínalo’, que aparece tanto en el vídeo promocional de este año, creado por el realizador Jorge Yetano, como en el lema de esta edición. El certamen Ecozine, toda una referencia en temática medioambiental, proyectará este año en su sección oficial 34 títulos de 16 países y contará con una treintena invitados internacionales entre cineastas y jurado, teniendo como embajadora a Ana Arrieta, especialista en temas jurídicos para la industria audiovisual

El director de esta cita, Pedro Piñeiro ha avanzado los detalles de esta edición junto a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández. Sobre el lema escogido este año para el festival, Piñeiro ha explicado que «recoge el mensaje de la canción ‘Imagine’ de John Lennon y Yoko Ono para volver a reivindicar esa posibilidad de imaginarnos otro mundo, así como la necesidad que tenemos de creernos que realmente el mundo puede se de otra manera, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de esta casa en la que todos habitamos».

Esta vez, el festival ha recibido un total de 386 títulos de 50 países. Finalmente, se han seleccionado 34 filmes de 16 países para la sección oficial competitiva. Además, el certamen, cuya finalidad se centra en divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales enfocados en el medio ambiente, también promueve actividades paralelas relacionadas con el arte y temática medioambiental. Otras de las secciones que conforman la programación son: Young Film Festival, Cooper Art, Otras Perspectivas, Cine y Agua, En Familia y Ecozine Rural.

Piñeiro ha destacado «la importancia de desarrollar esa labor pedagógica en relación a las temáticas ambientales para crear nuevos públicos que utilicen el cine como una herramienta fundamental para educar y para transmitir».

Un estreno en la inauguración

El festival comenzará oficialmente el próximo 4 de abril en el Centro de Historias con el estreno en España del documental canadiense ‘Scrap’ (2022), un filme con el que el público “va a alucinar bastante con todas esas grandes cosas (barcos, coches, trenes...) que vamos abandonando en nuestra vida. Esta obra plantea qué es lo que ocurre y qué es lo que hacemos con ellas”, señaló Piñeiro.

En la Filmoteca de Zaragoza se proyectarán los 34 títulos, entre largometrajes y cortometrajes, que forman parte de la sección oficial competitiva.

Ecozine arrancó el pasado 7 de marzo con el ciclo ‘Enfocadas’, un ciclo que finaliza este viernes y que ha estado centrado en acercar el mundo rural al espectador a través de seis filmes realizados por mujeres de trayectorias muy diversas, desde ‘Muyeres’ (Premio Espiga Verde y Premio del Público Punto de Encuentro en la Seminci de Valladolid), de la aragonesa Marta Lallana a oscarizados documentales como ‘Honeyland’, además de las multipremiadas películas españolas ‘O Corno’, ‘Secaderos’, ‘Alcarrás’ o la portuguesa ‘Alma viva’.

Además, el día 14 se puso en marcha la sección Jóvenes del certamen con seis cortometrajes de animación y ficción, una propuesta para acercar los centros educativos a los espacios de proyección. Más de 3.400 jóvenes preinscritos de Zaragoza, Pamplona, La Eliana (Valencia), Valderrobres y Peñarroya de Tastavins participan en este programa.

Los cortometrajes de animación y ficción que componen esta categoría son ‘Broken wings’ (Italia/Indonesia), dirigido por Jorik Dozy y Sil Van Der Woed; ‘Mi auto nuevo’ (México), de Pau Verdalet; ‘Nummer 2’ (Francia), de Arthur Chomay y Simon Duong; ‘Què li passa al cel?’ (España), de Irene Borra; ‘Riscaldamento locale’ (Italia), de Manuel Vitali, y ‘To bird or not to bird’ (España), de Martin Romero.