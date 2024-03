Laura Corcuera regresa a casa y al Teatro de la Estación con el montaje híbrido ‘La caída’

ZARAGOZA. Artista, periodista e investigadora que vive entre dos países, Brasil y España, la zaragozana Laura Corcuera presenta esta viernes, 22 de marzo, a las 19.00, en el Teatro de la Estación, su espectáculo ‘La caída’, que estrenó el pasado agosto en Brasil. Explica Laura: “La pieza es una ‘performance’ que es el resultado de dos años de investigación sobre el concepto de la ‘caída’, vinculada a la idea del fracaso, una investigación que yo hice en mi calidad de investigadora asociada al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se inserta en mis trabajos híbridos sobre diferentes conceptos que yo asocio al cuerpo y empiezo a trabajar con los procedimientos de acción y del periodismo situado. Eso lo combino y, en esta ocasión, mi base más escénica sale a flote y permite que esta ‘performance’ contenga desde expresiones de la danza contemporánea, al teatro físico, a la experimentación audiovisual, a la música en directo, y trabajo, en este caso, con dos de las más de treinta colaboradores con los que investigué: la cantante carioca Lucía Santalices y el actor ‘performer’, también carioca, Cassu Andrade”.

En la definición de esta pieza se explica que “la artista propone un viaje estético, personal y político, que muestra diferentes caídas de materiales, cuerpos, signos y metáforas a lo largo de un viaje metafórico” y “estudia, a partir del gesto, la construcción semiótica de la caída como arquetipo del pensamiento occidental, vinculado a la culpa, al fracaso y la redención”.

Laura cuenta la trayectoria de esta función tan especial,: se inició Menorca, dentro de un festival transfeminista, Festival ToQueerLab, en el Museo de Menorca; y se hizo una en Barcelona, en La Deskomunal, y ahora ‘La caída’ llega al Teatro de la Estación, de Zaragoza, “que es mi ciudad natal. Por tanto tiene un carácter profundo e importante para mí, y terminaremos el 2 de abril en Madrid, en el Ateneo La Maliciosa, Madrid”. Esta gira ibérica ha hecho que este trabajo que fue engendrado en Brasil venga a su lugar de origen, que es el mío, el Estado español”.

‘La caída’ se estrenó el año pasado en agosto, en la sede de la Asociación Brasileña de la Prensa, de la que forma parte, y posteriormente, en Río de Janeiro. El mes de septiembre hicieron cuatro ‘caídas’. “En este proceso de investigación hay tres preguntas que nos acompañan y que están colocadas en formato de formulario, para que aquellas personas que quieran responder lo hagan. Son las siguientes: ¿qué significa para ti caer?, ¿cuál fue tu primera caída?, ¿qué y quién necesitan caer hoy?”, señala Laura Corcuera.

Creadora inquieta, de gran personalidad, ensaya así un autorretrato: “Autodedifinirse siempre es algo complicado: me considero un niño del bosque, que trabaja con lo híbrido desde que tengo uso de razón. Procedo del ámbito del periodismo, el periodismo situado, de la semiótica, del teatro físico y del clown. La combinación de estos lenguajes, junto a la experimentación audiovisual que también me acompaña desde hace más de diez años, pues hace que mis trabajos sean justamente propuestas híbridas contestatarias, y donde me interesa la presentación de los procesos, no la representación. Esto es algo que me diferencia de otras propuestas escénicas teatrales sobre todo”, explica.

El término ‘Periodismo situado’ alude, entre otros matices, a una modalidad informativa que “ofrece herramientas para mirar, pensar, analizar y narrar las realidades y los cambios sociales en América Latina a través de historias con impacto emocional y formatos digitales de alta calidad narrativa y visual”.

Laura Corcuera realiza una 'performance' donde el cuerpo y la poesía son claves. Cleiton Belmiro.

“Algunas de las palabras clave que describen mi trabajo son: cuerpos, naturaleza, vulnerabilidad y pensamiento crítico. Y quizás otra más: comunalidad”. La actriz, investigadora y periodista invita a “venir a participar en esta performance. Y ‘caer’ conjuntamente porque la caída ,más allá de lo que el imaginario cristiano y lo blanco nos ha marcado en la piel, puede ser una cascada, una raíz, un vuelo”. Agrega matices poéticos a su pieza: “‘La caída’ como raíz, cascada, cascada, realización, ejercicio de libertad, inclinación, impacto, ajuste, cicatriz, memoria. Caída que cae. Vuelo·.

En el inventario de su extensa carrera, se recuerda que la artista, escritora y periodista compagina su trabajo periodístico con la práctica y pedagogía de las artes visuales y de acción. Ha diseñado y ejecutado más de 100 ‘performances’ desde el año 2000 en varios países del mundo: acciones en solitario, instalaciones ‘performances’ colaborativas y acciones colectivas. Su experiencia del mundo, sus prácticas y su cuerpo son el primer archivo de Laura Corcuera para una investigación sobre las prácticas artísticas, tecnopolíticas y comunicativas, y su capacidad colectiva de transformación social.

LA FICHA

‘La caída’. Compañía de Laura Corcuera. Laura Corcuera, Lucía Santalices y Cassu Andrade. Teatro de la Estación. Viernes, 22, a las 19.00.