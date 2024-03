Tony Gratacós: “Me gusta arrojar luz sobre una época y quiero desmontar la leyenda negra”

“El joven cronista Diego de Soto aparecía en mi novela anterior, ‘Nadie lo sabe’ (Destino, 2022), y allí su trabajo se centraba en la redacción del viaje de Magallanes y Elcano y de la tentativa de dar la vuelta mundo. Aquí, lo encontramos desencantado de la situación de la vida política española. Decide poner tierra de por medio, embarca y un tormenta cambiará su destino: se refugiará en las costas orientales del continente americano, y allí se encontrará con el conquistador Hernán Cortés, que acaba de hacerse con esa porción de tierra al frente de un ejército de solo seiscientos hombres”, explica Tony Gratacós (Barcelona, 1967), que presentó ayer su nueva novela ‘Todos sabrán mi nombre’ (Destino), en la librería Troa de Zaragoza. Gratacós se licenció en Periodismo en la Universidad de Navarra y posteriormente se formó en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

En cierto modo, esta novela empieza casi donde acabó aquella, su debut en la narrativa. Usted procedía del mundo audiovisual. ¿Es imprescindible haberla leído?

No. No. En absoluto. Aquí Diego de Soto, que es un personaje de ficción, ha madurado y tendrá la gran oportunidad de conocer a Hernán Cortés.

Que era todo un personaje: tuvo seis mujeres, algunas tan exaltadas y con personalidad como La Malinche, once hijos y quizá no fuese entendido.

No lo fue en absoluto. Despertó sospechas siempre.

En la novela, incluso al propio cronista.

Es cierto. Yo he intentado hacer una novela amena, entretenida, con el ánimo con que hago las cosas: no busco el tormento de los personajes, sino que quiero arrojar luz sobre el contexto y la época. Eso para mí es muy importante.

O sea, que no quiere ser Dostoievski.

No, desde luego. Lo admiro mucho. Me encanta ‘Crimen y castigo’, y menos otros libros. Soy un apasionado de Charles Dickens, sobre todo porque me siento muy próximo a él en cómo cuida a sus personajes, cómo los quiere y no los juzga. Y otra autora que admiro mucho es Donna Tarr. Ah, por favor, no puedo olvidarme de Miguel Delibes: me gustan mucho ‘El camino’, un libro un increíble, ‘Las ratas’, y sobre todo ‘Los santos inocentes’. Me gustaría decirle que hay otro autor que me encanta: Tom Wolffe. Una novela como ‘La hoguera de las vanidades’, con tantas lecturas, me fascina. Es una de mis favoritas.

Sigamos. Le decía que Diego de Soto también recela, como muchos otros, de Hernán Cortés.

Yo le diría que he escrito un ‘thriller’ histórico entretenido, fluido, ameno, que quiere llegar al lector. Uno de los asuntos del libro es cómo la admiración de Diego, e incluso esa especie de sueño en el que vive, se convierte en una búsqueda de la verdad de lo que ocurrió años atrás en Tenochtitlán, cuando los españoles perdieron el tesoro de Moctezuma. Y se transforma en desconfianza.

La novela, con sus diferentes ‘flash backs’ sucede en muy poco tiempo. Y el tesoro de Moctezuma anda por ahí.

Sí, apenas dos años, a partir de 1525. Yo creo que lo que yo busco es acabar un poco con la leyenda negra. Y en ella Hernán Cortés está en el centro. El tesoro es importante, claro que sí, suscita intrigas, preguntas. Y en torno a ello también desarrollo algo que me gusta mucho: la novela de aventuras. Acabo de releer ‘El conde Montecristo’, y cómo me ha gustado. Más que nunca, le diría.

Volvamos a Hernán Cortés: usted parece salvarlo.

Se lo decía antes. Yo busco la luz en mis ficciones y me gusta, como a algunos novelistas, la redención final de los protagonistas. Hernán Cortés, con sus luces y sombres, era todo un personaje: que mató a los indígenas, seguro, no lo justifico pero era ley de guerra; también los defendió mucho. Cuando se les daban tierras a los españoles, tenían que comprometerse que iban a estar en ellas siete años al menos; si tenían hijos allí, existía la obligación de traerlos. No maltrataba a sus enemigos. Era muy respetuoso.

O sea que lo redime.

En realidad, creo que se redimió el solo con sus actitudes.

¿Y con sus amoríos? Huye usted del erotismo.

Claro. No era el tema para mí, sí el tesoro, su vuelta a España, el valor de sus impresionantes cartas, su relación con Carlos V e incluso su sentido de desafío de los nobles castellanos. Entró en Toledo a lo grande y demostró a todos que tenía poder, que tenía riquezas.

Gratacós ha escrito, en sus dos primeras novelas, sobre Magallanes, Elcano y ahora sobre Hernán Cortés. Oliver Duch.

La Malinche, la mujer que le ayudaba a relacionarse con los indígenas, tiene poca presencia.

Sí, es más bien aquí una figura secundaria en esta historia de la conquista de México. En realidad, me ha interesado mucho más Isabel Moctezuma, que era la hija más amada de su padre. Creo que lo suyo, más que un gran pasión, fue un fugaz amor con sexo de verano. Pero a todo les interesaba la posible descendencia, pero de eso no le puedo decir más. No debo desvelar la novela...

Solo nos ha dado sugerencias, sendas para adentrarnos.

Me ha costado mucho escribirla. Y a la vez puedo decirle que me he sentido mucho. Me he documentado y me lo he tomado muy en serie.

¿Sabe qué hará en más adelante? ¿Qué les espera a sus lectores?

No, por ahora no. Estoy buscando épocas, temas, personajes. Y algo saldrá. Espero y deseo.