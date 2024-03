Borja Echevarría: "Un guión, en realidad, no se termina de escribir nunca"

El director y guionista Borja Echevarría (Zaragoza, 1976) es el único aragonés elegido este año por la SGAE para su laboratorio de creación de series de televisión. Echevarría, que trabaja desde hace más de veinte años en el medio audiovisual y es autor de una docena de 'cortos' y del largometraje 'Qué pelo más guay', trabajará en su proyecto hasta finales de mayo. Se titula 'Breve' y es una serie de ambientación histórica.

¿Qué es 'Breve'?Un proyecto audiovisual en el que llevo varios años trabajando. Yo estudié Humanidades y siempre me había llamado la atención la figura de Luis I, que en el colegio se pasaba un poco de largo. Y en cierto sentido era normal, porque fue un monarca que solo reinó en España 230 días. El personaje estaba ahí y un día empecé a trabajarlo, pero a través de los ojos de su mujer, Isabel de Orleans, que es un personaje fascinante, que se casó por poderes con él cuando tenía 12 años. Isabel de Orleans cometía actos incomprensibles, hacía locuras, y eso me permitía darle a la serie el aire de comedia irreverente, preguntarme qué hubiera pasado si la reina no estuviese loca. En realidad lo que cuento también es una historia de amor, pero con un tono y una estética amena y divertida. Al estilo de 'The Great', la serie inspirada en la vida de Catalina la Grande, o como 'La favorita', de Yorgos Lanthimos.

No es la primera vez que le selecciona la SGAE.No, el año pasado me seleccionaron para el Laboratorio de Escritura de Guión de Cine por un proyecto que presenté para escribir un guión inspirado en la novela 'Una persona perfecta', de Jaime Arracó. Es un libro que me enganchó durante la pandemia y que lo sentí mío desde la primera página. En el laboratorio me ayudaron a desarrollarlo, a redondearlo. Lo acabé, lo mandé, y ahora haremos una versión mejor. No puedo contar más.

Pero los candidatos presentan ya un proyecto avanzado.Los laboratorios de la SGAE no son para guionistas o cineastas recién salidos de la escuela. Te piden una idea y un tratamiento básico y te ayudan a desarrollarlos. En el caso de esta serie de televisión, me queda dialogarla, reestructurar algunas cositas... La SGAE creó los laboratorios como una herramienta útil para seguir mejorando un proyecto y porque, como guionistas, muchas veces ves la paja en el ojo ajeno y no la tuya, así que la ayuda externa te hace mejorar. Empezamos el 22 de febrero y el guión definitivo tiene que estar en mayo.

¿Definitivo?Bueno. Nunca doy por terminado un guión, me lo tienen que arrancar de las manos. Sigo trabajando en él incluso ya en rodaje.

¿Y después?Es difícil decirlo. Que el guión de una serie o de una película se acabe rodando depende de muchísimos factores. Pero sí, una vez terminado, iremos en busca de productora, de plataforma...

Borja Echevarría. Enrique Cidoncha

'Breve' es una serie histórica, y ya sabe, los productores huyen de este género porque es muy caro de llevar a las pantallas. Sí, se dice mucho eso de que los productores no quieren series ambientadas en otras épocas. pero luego te vas al ránking de series más vistas y te encuentras con que en el 'top ten' siempre hay cuatro o cinco. La historia me parece apasionante y el público también lo siente así. En cualquier caso, también se puede buscar la manera de escribir y de rodar de forma en que se ahorren costes. Y hay que distinguir dentro del propio género. Muchas veces lo que encarece una película histórica son las batallas y, sinceramente, no creo que hagan mejor o peor un filme. 'Napoleón' tiene unas batallas tremendas y, sin embargo, como película creo que no destaca. Y 'Teresa', de Paula Ortiz, no las tiene: se resume en dos personajes desenvolviéndose en unas localizaciones fantásticas. No necesita batallas para enganchar al público. Paula Ortiz es una 'bestia' cinematográfica.

Usted trabajó codo con codo con Carlos Saura en la última ficción del cineasta oscense, una miniserie sobre la vida de Lorca, 'Las voces perdidas'.Tuve el placer y el honor de trabajar con él. Es uno de los tres mejores directores de cine españoles de todos los tiempos. Escribimos juntos todos los guiones y fue la mejor experiencia cinematográfica que he tenido. A los dos nos gustaba Lorca pero tampoco teníamos un conocimiento profundo de su vida y de su obra, así que emprendimos juntos un viaje de conocimiento. Al final salió un 'biopic' contado en tres planos de narrativa. Hay productores interesados en rodar esta miniserie, se está retomando. Un proyecto en el que estén Lorca y Saura es muy atractivo, y hay gente interesante que se está interesando en el proyecto.

Lleva ya un tiempo viviendo en Madrid, pero en Aragón se le recuerda por su largometraje 'Qué pelo mas guay', de 2012.Lo presentamos incluso antes de que Nacho Vermut hiciera 'Diamond Flash', y tampoco teníamos presupuesto, prácticamente pagaba yo al equipo. Nos gastamos solo 60.000 euros, que es el presupuesto normal para un cortometraje. Andábamos tan justos que el último día de rodaje estaba prevista una escena en la que un personaje se comía un Frigopie y no teníamos dinero para comprarle 10 y poder rodar la escena. Es una película atemporal, de la que de vez en cuando aun me sigue llegando 'feedback'. Es una película que se ama o se odia, aunque ahora me siento algo alejado de todo aquello.

Usted en el cine lo hace todo.Me gusta todo. En realidad, lo que me busco simplemente es contar historias, y en el medio audiovisual lo puedes hacer tres veces, cuando escribes el guión, cuando diriges la película y cuando la montas. En este sector empecé desde muy abajo, y eso hace que te sientas a gusto en todas las etapas del proceso. También he sido ayudante de dirección y 'script' (continuista). Llevo 25 años en el mundo del audiovisual y he hecho de todo.

Documental, poco.Es un género que me gusta más verlo que hacerlo. Con Guzmán de Yarza rodamos 'Amanecer eterno', sobre los aeropuertos y no-lugares, e incluso nos fuimos a Francia a entrevistar al filósofo que acuñó ese concepto, Marc Augé. Luego hice otro, 'El día que el Zaragoza fuimos todos', sobre la Recopa. El documental es otra cosa, no me siento tan atraído por él como por la ficción.

¿Un 'corto' es más difícil que un 'largo'?Igual. La única ventaja de los cortometrajes es que puedes rodarlos incluso con un teléfono móvil. Pero, al final, que una película guste depende principalmente de tres cosas: talento, que se te presupone a la hora de rodar; suerte, que la tienes o no; y trabajo, que es la única variable que puedes controlar.

¿Cuál es el guión que más le duele tener aún en el cajón?Una película que estuve 10 años escribiendo, un filme histórico que transcurre entre la Francia y la Escocia del siglo XV. Espero venderla algún día a un gran director.

Pronto usted será noticia.Presentaré 'Heredarán la tierra', un cortometraje que rodé a finales del año pasado. Es una comedia con mala baba, que habla de las herencias familiares, de lo que los padres enseñamos a nuestros hijos y de lo que los hijos heredamos de nuestros padres. Se desarrolla el Día de Todos los Santos y no tiene otra pretensión que la de hacer reír al espectador. El reparto es impresionante: Jordi Aguilar, Fele Martínez, Luis Callejo, Ana María Vidal...