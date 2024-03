Eva Armisén, pintora de la vida y la alegría, se enfrenta a un año 2024 cargado de proyectos

ZARAGOZA. Eva Armisén (Zaragoza, 1969) lleva su ciudad muy adentro. Soñaba con exponer en la Lonja y lo logró en una muestra que tuvo muchos espectadores de distintas edades. “Una experiencia así no se me olvidará nunca. Ha sido todo muy bonito, desde el principio hasta el final”, diría en abril de 2022 en la clausura de ‘Alegría, comisariada por Lola Durán. Eva vivió un año 2023 muy agitado y parece que este año no va a ser más tranquilo: le esperan exposiciones, ferias, itinerancias, libros y muchos, muchos viajes.

Este jueves 21 de marzo se presenta en el restaurante Aura, de Zaragoza, una etiqueta con diseño suyo para un vino rosado ‘frizzante’ con la bodega Laus. Y ese mismo día se inaugura en Palm Beach (Florida) la feria Art Palm Beach en la que participa con varias piezas. Se prolongará hasta el 24 de Marzo.

Explica la artista: “Este sábado 23 viajo a Hong Kong. La Galería Markowicz Fine Art me ha invitado a presentar mis últimas obras en un stand en solitario en la Feria Internacional de Art Central HK. Es la primera vez que participo en esta feria y estoy muy contenta con la nueva producción de pintura, dibujo y cerámica. Es una de las ferias más importantes que coincide con la feria de arte contemporáneo de Basel”.

La actividad no ha hecho más que empezar para esta artista que defiende lo cotidiano, los buenos sentimientos y una belleza directa, sencilla, casi candorosa, la pasión de vivir, en suma. “Dentro de un mes presentaré ‘Celebración’, una exposición individual en Gallery by the Harbour también en Hong Kong. Estoy muy contenta de tener varios proyectos allí. Es un reencuentro con esta ciudad, ya que no había venido desde la covid-19, así que estoy emocionada y espero que sea una gran fiesta”. En los últimos años, Eva Armisén ha calado con su mundo en Japón y Corea y en Estados Unidos (donde reside y trabaja su hermana Cristina), donde ha expuesto en varios lugares.

Una de las obras, llenas de simpatía y humor, de Eva Armisén: 'La lucha'. Eva Armisén.

Esa atracción sigue y sigue. “En junio, con más de 200 piezas, mi exposición ‘Andando’ continuará su itineraria por museos de Corea del Sur y se inaugurará en Jeonju, una ciudad tradicional en la que no he expuesto nunca. Estará abierta al público durante cuatro meses y creo que cerrará los cinco años que llevo exponiendo en diferentes museos coreanos con tres proyectos diferentes”, dice Eva, y recuerda que “más de un millón de personas han visitado las exposiciones durante este tiempo”, revela .

Eva Armisén está nominada a los premios MIA (mujeres influyentes aragonesas) en la categoría de Cultura, arte y moda; los premios se entregarán el 4 de abril. Y un año más participará, con sus talleres de arte, en el Festival Tocar el cielo de Panticosa (que dirigen Carmen Esteban y Francisco Antonio García y anima Itziar Miranda), “que se ha convertido también en parada obligatoria. En el último año no he descansado… Tuve dos exposiciones individuales en Dallas y en Los Angeles (California); he hecho murales en Seatle y colaboraciones en Carolina del Norte y estoy contenta de darme a conocer en nuevos lugares”, señala la artista, que reside y trabaja en Barcelona, dedicada por completo al arte.

Otra de las piezas de Eva Armisén, con sus frases y leyendas y la incorporación de elementos arquitectónicos. Eva Armisén.

Al mirar hacia atrás y hacer balance del año pasado, evoca: “Un proyecto que me gustó mucho del 2023 ha sido la colaboración con el hotel Four Seasons de Seúl. Estuve invitada a intervenir con pinturas, esculturas y cerámica por el entonces mánager general del hotel, el español Alejandro Bernabé. Me encantó que después de trabajar en el proyecto durante meses en el estudio, tuve la gran suerte de viajar al hotel y distribuir y redefinir el proyecto sobre el terreno”. Eva Armisén permaneció allí casi dos semanas y sintió “la libertad de elegir los mejores sitios para las piezas y trabajar con el increíble equipo de floristas de Nicolai Bergman de Tokio”.

Hiperactiva, amiga de los libros ilustrados y partidaria de colaborar con escritores, aún sacó tiempo para presentar el proyecto de pintar a mano las piezas del ‘Lobby’ jugando con la maravillosa tradición coreana de hacer el 'kimchi', el plato tradicional coreano de verduras en escabeche.