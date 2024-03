Julia Dorado: “En el arte descubrimos a las mismas pintoras que ya están descubiertas”

Julia Dorado (Zaragoza, 1941) es una de las pintoras más veteranas y más queridas del arte en Aragón. Premio Aragón-Goya ha expuesto en los lugares fundamentales de Zaragoza: la Lonja, el IAACC ‘Pablo Serrano’ y el Palacio de Sástago. Ahora, desde el Día de la Mujer Internacional de la Mujer Trabajadora, presenta en el Espacio Pedro Avellaned de Gelsa (Zaragoza) la muestra ‘Otros valores’.

¿En qué momento creativo está Julia Dorado?

Llevo bastante tiempo revisando por etapas mi trayectoria, que es muy larga, intentando reflexionar y analizar mis distintas épocas. Sobre todo intento ver dónde estaban las ideas de las que arrancaron las series en las que he ido trabajando. Intento, sobre todo, ir seleccionando lo que me parece más importante, o más estimulante, y eliminando lo que, con el tiempo, veo como más secundario.

¿Cuáles serían las claves de esta muestra, ‘Otros valores’, qué explora, qué quiere sugerir?

Esta exposición, tal como se va a ver, no fue exactamente idea mía. A mí me apetecía exponer en ese espacio pero el contenido concreto de la muestra sigue, en parte, una sugerencia que se me hizo y que yo he reorientado. He intentado darle un sentido riguroso a una vieja idea mía –una de las muchas que se van teniendo, sobre las que se trabaja pero no siempre se ven expuestas– que es el reciclaje, el aprovechamiento de lo que se tira (de lo que otros tiran) para incorporarlo a la obra, a veces en estado puro, haciendo un ‘collage’ sin más. Al darle otro contexto a un objeto desechado (colocarlo dentro del estudio) se empieza a contar una historia. Es cierto que esa historia la empezaste a crear al ver ese cartel deteriorado o esa revista tirada en la calle, y decides continuarla en el estudio.

A la luz de su trayectoria, Julia, ¿qué aporta este trabajo, profundiza en su carrera, abre nuevos caminos para usted misma en ese camino de reflexión?

En 1994 hice en el Espacio Aragon en Longjumeau una instalación completa sobre el tema del equilibrio entre el desecho y el objeto supuestamente artístico. Era un montaje con materiales recuperados, intervenidos sólo con retoques de color, que creaban un gran espacio en la sala de entrada de ese centro cultural francés. Ahora, treinta años después, vuelvo sobre el tema aquí, para mostrar trabajos –objetos– que hice para que sirvieran de muebles y de accesorios mientras creaba el espacio definitivo de mi casa de Bruselas. Pero resultó que lo provisional quedó como permanente porque tenía un valor práctico y estético por sí mismo. Algunos de esos objetos están expuestos con las obras que había, y hay, por las paredes en mi casa, junto con otro tipo de obras. De forma que pretendo mostrar, por primera vez aquí, trabajos que hice para mi uso cotidiano. Pueden ser apuntes para que otros puedan experimentar.

Julia Dorado trabaja en el centro de Zaragoza tras regresar, hace algunos años de Bélgica, con entusiasmo y sentido del color. José Antonio Falcón.

¿Cómo se ve la pintura a los 80 años, cómo se siente, cómo se transformas y se reflejas Julia Dorado en ella?

Depende. Si el sentido crítico te funciona, todo es revisable. Quiero decir que en cada momento has trabajado siguiendo tus ideas y procurando ir recogiendo los estímulos del medio. Pero luego todo es revisable, en el sentido de que se debe ir depurando, también a posteriori, una vez pasado el tiempo, cuando vas acumulando experiencia. Hay sorpresas…

¿Por ejemplo, a cuáles alude?

Sí, porque ves que en el pasado hubo ideas más profundas de lo que pareció en su momento y que siguen admitiendo mucha reflexión, y otras que fueron muy apoyadas y que no pasan de ser una ocurrencia o un titular llamativo. Uno de los problemas es que ahora nos falta, o no se quiere tener, que de todo hay, perspectiva.

En el IAACC ‘Pablo Serrano’ figura con el Grupo Zaragoza: Sahún, Santamaría, Vera... ¿Cuando mira hacia atrás, qué recuerda de aquellos compañeros de viaje?

La pasión y la ingenuidad, sin plantearme siquiera ningún tipo de ambición. Era el trabajo íntimo y puro. Ponerme a pintar y ver la obra y seguir pintando. Cuando veo aquella obra de hace sesenta años (e incluso un poco más) me sigue pareciendo interesante y me sigo identificando con ella

¿Cuál fue su presencia en el grupo, cómo se llevaba con ellos? ¿Qué aprendía y qué le daba?

La verdad es que el grupo me propuso incorporarme cuando yo acababa de exponer con otras mujeres (sí, a principios de los años sesenta se hacían exposiciones de mujeres en instituciones públicas, aunque no fuera habitual) y yo seguí mi línea de trabajo de forma autónoma, porque la autonomía de cada uno era un principio del grupo. Eso me estimuló, porque vi que creían en mí o, mejor dicho, que había otros que también creían en mí. Tenía unas limitaciones muy serias, que me impidieron, por ejemplo, hacer obra de mayores dimensiones de la que hacía: yo era, a tiempo completo, el ama de casa de mi familia, como vivía con mis padres no tenía ningún espacio para pintar, no tenía ningún tipo de independencia, empezando por la económica, y hacía Bellas Artes por libre, a razón de un curso en junio y otro en septiembre para poder tener esa independencia y volar sola.

¿Qué significa para Julia Dorado el 8 de marzo? ¿Cómo le gusta vivirlo?

La fecha me la descubrieron en Italia en 1982. Yo, desde que tengo uso de razón, me negaba a aceptar en casa que fuera un señor el que tomaba todas las decisiones y que allí no se le discutía nada. Y que las mujeres estábamos a lo que se nos dijera, incluso con amenazas. Y el tono social era ése. El feminismo organizado de principio de los años setenta en España era casi confidencial (bueno, sin casi), de forma que el 8 de marzo para mí es un recordatorio de que por la igualdad no hay que pagar: ya se ha pagado de más.

¿Ha recuperado la mujer ya el sitio que le corresponde en el arte?

Cuesta poco hacerse una campaña de publicidad poniéndose a favor de la corriente. Fuera del arte y en el arte. No me sorprendería que el director del museo equis, al terminar una conferencia sobre la recuperación de la mujer llamara a casa a su esposa para decirle que cenara con los chicos, porque él va a retrasarse.

Como siempre, humor, ironía, lucidez y un poco de sarcasmo. Siga, siga.

En el arte estamos descubriendo a las mismas pintoras que ya llevan descubiertas desde la época de las vanguardias históricas o desde hace siglos. Pero el trabajo continuo y en igualdad de oportunidades a largo plazo todavía tiene mucho por delante, porque todavía quedan muchas cosas pendientes de asumir de verdad en el mundo del coleccionismo privado e institucional, en las galerías, y sobre todo en los encargos, museos y fundaciones de cierto nivel. Mientras el modelo de valores sociales y el modelo económico (el modelo de poder) no cambie de verdad y se instale en la igualdad, seguiremos en las mismas sólo que con un buen maquillaje.