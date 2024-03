El monasterio de Casbas tendrá un hotel de tres estrellas y 42 habitaciones

El monasterio de Casbas tendrá un hotel de tres estrellas, con 42 habitaciones, tras unas obras de rehabilitación y acondicionamiento que durarán dos años y en las que se invertirán tres millones de euros. Estas son las previsiones que maneja la sociedad Monasterio de Casbas S. L. (anteriormente Pisiosse SL), que adquirió el monumento a finales de 2021 por un millón de euros, y que ya tiene el proyecto, redactado por el arquitecto Rafael Martínez, y la financiación para desarrollarlo. Se han iniciado ya los trámites burocráticos para empezar las obras de inmediato. "El monasterio reabrió el año pasado con una exposición sobre la lengua aragonesa, y después de que se hicieran las obras necesarias para poder reiniciar las visitas guiadas al románico de su interior. En los últimos meses hemos celebrado allí también alguna actividad cultural, como la segunda edición de un ciclo de música en aragonés, al tiempo que se estaba trabajando en el proyecto arquitectónico y se buscaba la financiación, que la hemos encontrado en una banca ética", señala Sergio Miguel Longás, cabeza visible de la sociedad. Longás, presidente también de la asociación de recreadores Caballeros de Exea, aficionado a la historia y escritor, tiene negocios de hostelería en las Cinco Villas como el hotel A Corona del Reino en Ejea de los Caballeros.

Portada románica de la iglesia del monasterio de Casbas. Oliver Duch

Teniendo proyecto arquitectónico y financiación, ¿qué impide el inicio de las obras? El proyecto tiene que pasar por el ayuntamiento de Casbas y, sobre todo, por la comisión provincial de Patrimonio. Aunque la vida del monasterio ha sido azarosa, su importancia histórica y arquitectónica le valió ser declarado Bien de Interés Cultural en 2004 (Monumento Nacional en 1979). Cualquier intervención que se haga en el inmueble tiene que respetuosa con el monumento y contar con todas las bendiciones de la comisión. Sergio Miguel Longás cree que no habrá mayor problema. "Esto es más que un simple monasterio -señala-. Es un conjunto de 10.000 metros cuadrados y la zona donde vamos a habilitar el hotel no es la parte artística y monumental, que no la tocamos. El palacio abacial sufrió daños importantes en algún momento de su historia, no sabemos si fue un incendio o algún otro tipo de suceso. Lo que ha llegado a nuestros días no es románico, es una casa solariega del siglo XVIII, con puertas de pino melis, que ha sufrido muchos daños físicos y que a lo largo del siglo XX se usó en parte como escuelas e incluso como granja de pollos. Estamos convencidos de que el proyecto va a tener el visto bueno de la comisión de Patrimonio porque se van a respetar escrupulosamente las paredes, los huecos de puertas y ventanas y toda la estructura interior".

El hotel se habilitará en las antiguas escuelas y ocupará una pequeña parte del palacio abacial. En el momento en que se solventen los requisitos administrativos darán comienzo unas obras que hace unos meses la alcaldesa de Casbas, María Pilar Viu, veía con buenos ojos. "El monasterio llevaba mucho tiempo parado y el deterioro se estaba empezando a notar -señalaba-. En el pueblo preocupaba la situación y, aunque hemos tenido turismo, si el monasterio funciona vendrá más gente".

El monasterio de Casbas está en una zona de gran potencial turístico, en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y la tendencia en los últimos años parece ser apostar por el lujo en la hostelería en este tipo de emplazamientos. Sin embargo, Sergio Miguel siempre ha tenido claro que el establecimiento no tendría más de tres estrellas. "Aquí no se trata de hacer Las Vegas ni de acometer un proyecto faraónico -subraya-, sino de ser respetuosos con el monumento, su entorno y su historia. El hotel va a ser de tres estrellas pero como si fueran cinco: las otras dos se las va a aportar estar al lado del monasterio, que es un pequeño fragmento de historia de España". El resto del conjunto estará dedicado a usos culturales y educativos. En la actualidad, y tras firmar un acuerdo con la DGA, se ofrece la exposición ‘L’aragonés, un patrimonio común’, que pudo verse en 2019 en el Paraninfo y luego itineró por varias localidades. Se han realizado conciertos, y llegarán más, y se buscan otros contenidos culturales para complementar la oferta. Entre las ideas que se han barajado está la apertura de un aula didáctica sobre el mundo rural, enfocada a alumnos de colegios e institutos, un pequeño museo enológico, la creación de biblioteca especializada, una exposición de cerámica y otra de escultura... Incluso organizar allí una gran recreación medieval, que podría ser de carácter anual, en torno a doña Oria, esposa del Conde de Pallars y fundadora del monasterio.

Claustro del monasterio de Casbas. A la izquierda de la imagen, uno de sus laterales, ya restaurado. A la derecha, otro sin restaurar, aún apuntalado para evitar desprendimientos. Oliver Duch

Pero la locomotora de todas estas actividades es el hotel. Se piensa, también, en intervenir en la parte monumental, empezando por la recuperación integral del pórtico. Su estado de salud presenta algunos interrogantes. El monasterio estuvo ocupado por monjas hasta mayo de 2004. Tres años después fue adquirido por 2,7 millones de euros por la Fundación Progea, que empezó a rehabilitarlo, especialmente en las cubiertas y forjados para evitar goteras e impedir el progreso del deterioro. Se rehabilitó también una de las caras del patio interior del claustro. Los trabajos aseguraron la continuidad del monumento, pero falta completarlos (el claustro está aún sin restaurar en dos de sus lados) y otorgarle la dignidad que merece. Los actuales propietarios lo adquirieron en 2021 y la idea que llevan es continuar la restauración a partir de los fondos que genere el hotel. Además del pórtico, se quiere completar los trabajos en el claustro para incorporarlo en óptimas condiciones a la visita guiada por el monasterio".

"La titularidad del monasterio es efímera, momentánea -asegura Sergio Miguel-. Nuestra idea es estar en él durante muchos años, pero llegará un momento en el que desapareceremos y el monasterio seguirá allí. Queremos que, cuando suceda esto, el monasterio se encuentre en mejores condiciones a como lo hemos recibido".