Llega a los cines de Aragón 'La abadesa': "Rodar en Loarre fue muy duro pero no tiene precio"

Los espectadores aragoneses pueden ver a partir de hoy y mañana, en los cines de Huesca y Zaragoza, la película 'La Abadesa', rodada en el invierno de 2023 en el castillo de Loarre. Un emplazamiento inspirador, por la desnudez y la autenticidad de sus muros, también por el frío y la nieve, donde se recrea una historia ambientada en el siglo IX protagonizada por una joven abadesa de 17 años, que recibe el encargo de repoblar y cristianizar territorios fronterizos en guerra con el Islam.

Su director, Antonio Chavarrías, y la protagonista, Daniela Brown, que interpreta a un personaje histórico, la hija del conde de Barcelona, han viajado este miércoles a Huesca para asistir a la proyección de la película en los Cines Mundo. Hace unos días se estrenó en el festival de Málaga y a partir del jueves se podrá ver también en los cines Palafox de Zaragoza.

El protagonismo en este filme, además de la abadesa, lo tiene el lugar de rodaje, "un escenario maravilloso", comenta el director, que aún lo recuerda como una experiencia "muy dura", en un castillo con casi 1.000 años de historia donde se grabó con cierzo y con nieve.

"Buscábamos esa verdad, y el castillo la transmite. Hubo decorados y muy buenos, muy integrados, pero la base es el propio castillo. Incluso en los interiores intentábamos ser fieles a lo que nos encontrábamos, porque tiene vida", afirma. En su opinión, sus diez siglos de historia "están en las paredes, y eso no tiene precio, eso no lo consigues de ninguna otra forma".

En palabras de Chavarrías, el espectador aragonés se va a encontrar la curiosidad de ver sus paisajes del siglo IX; una película "muy atractiva plásticamente"; una historia muy humana de unas mujeres que luchan por cambiar su destino, por no seguir los pasos marcados; y un acercamiento a una época "absolutamente desconocida", la Alta Edad Media. "Cuando acabé el guión me di cuenta de que era muy actual porque aquí están los conflictos que seguimos viviendo: la mujer en un mundo masculino, las luchas entre territorios y entre culturas...", declara, ya que se ambienta en una zona fronteriza entre el Islam y el Cristianismo".

Chavarría no se planteó una película feminista, "pero es evidente que hay un reflejo de la situación de la mujer en una época. En todas las épocas ha habido mujeres que han plantado cara a un sistema que las arrinconada o directamente las condenaba a seguir otro camino".

El reparto está encabezado por Daniela Brown, conocida por su trabajo en series como 'Días Mejores' o 'Com si fos ahir'. Le acompañan en el reparto Blanca Romero ('After', 'Bajo Sospecha', 'Bienvenidos a Edén', 'Física o Química'), Carlos Cuevas ('Merlí', 'Historias para no dormir', 'Smiley'), Ernest Villegas ('La luz más Oscura', La Caza') y Oriol Genís ('Todos mienten', 'De la ley a la ley').

Para Daniela Brown, rodar 'La abadesa' ha sido "una aventura". "Al principio daba mucho vértigo porque es un personaje con mucha complejidad, muchas caras. Tiene algo muy heroico, es una mujer luchadora, pero a una temprana edad, en un momento vulnerable de su etapa vital, en la que le toca hacer grandes cosas y ocupar un lugar de poder y de liderazgo. Actúa desde la inocencia y desde el miedo".

La actriz reconoce la dificultad de interpretar un papel ambientado en el siglo IX, una época ausente en nuestro imaginario colectivo, pero el lugar se lo puso más fácil. "La arquitectura de ese espacio nos ayudó mucho para transitar por la historia, así como el vestuario, los hábitos, el griñón...".

Brown encarna a Emma, destinada desde la cuna a la vida religiosa y que creció bajo la tutela del obispo de Vic, Gotmar. La inesperada muerte de su padre en un enfrentamiento con los musulmanes la convirtió en abadesa a los 17 años.

El cargo que ocupó fue visto por su entorno como simbólico y sin más contenido que el de dirigir los rezos de las monjas de la abadía, pero desde un inicio ella desarrolló una gran actividad: repobló grandes extensiones de territorio, fundó iglesias y también numerosos pueblos, sus dominios crecieron hasta ser casi tan grandes como los de un condado. Al poder religioso le unió el económico y el político, pronto despertó recelos: en sus hermanos, en la nobleza y en la propia Iglesia, claramente masculinizada.

'La abadesa' es una producción de Oberon Media (Mónica Lozano y Antonio Chavarrías), Wanda Visión (Miguel y José María Morales), Saga Films (Hubert Toint. Bélgica) e Icono 2020 AIE. Cuenta con la participación de RTVE, TV3 y Aragón TV.

Apúntate gratis a la newslettter de Huesca y recibe todos los viernes las últimas noticias de la ciudad.