Ignacio Martínez de Pisón: “Derogar la Ley de la Memoria Histórica es un disparate”

ZARAGOZA. Ignacio Martínez de Pisón (Zaragoza) fue el invitado de ayer en los ‘Martes de Libros’ de la Fundación Ibercaja en el Patio de la Infanta, en Zaragoza. Conversó con su viejo amigo José Luis Melero, uno de los primeros lectores de sus libros, ante más de 350 personas. Lleno total y máxima expectación para oír al autor de ‘Castillos de fuego’, novela sobre la inmediata posguerra que fue elegida por varios suplementos como la mejor ficción española de 2023.

¿Qué supone para usted venir al ciclo ‘Martes de libros’, de la Fundación Ibercaja, y saber que había más de 350 personajes que lo esperaban?

Presenté esta novela hace un año en el museo Pablo Serrano y entonces ya había bastante gente. Ahora, un año después, vuelvo a reunirme con otro amigo, en este caso con José Luis Melero, y en en el Patio de la Infanta. Para mí significa volver a casa y volver a estar entre los míos. Yo siempre me he sentido muy querido en Zaragoza. Nunca he sentido eso de no ser profeta en tu tierra...

Hombre, eso es casi nuevo entre nosotros ¿no?

Al revés, siempre me han vuelto a acoger muy bien, porque nunca he dejado de volver y de sentirme aragonés. Por otra parte, un año después, significa que hay lectores, y sigue habiendo gente que está interesada en la novela: para un escritor que ha invertido más de tres años en el trabajo de esta novela es una verdadera satisfacción.

¿Se había imaginado el éxito de ‘Castillos de fuego’ (Seix Barral, 2023)?

Uno nunca sabe la suerte que le va a esperar a un libro, uno hace siempre lo mejor que puede sus novelas. Lo único que me planteo cuando hago una novela es que sea mejor que la anterior. Se cumplen ahora 40 años desde la publicación de mi primer libro, ‘La ternura del dragón’. Pues algo habré aprendido y supongo que eso es lo que lo valoran los lectores: el hecho de saber que he sabido aprender el oficio. Lo cual para los lectores es una garantía.

¿Cuál cree que ha sido la sido la clave del éxito? ¿Los personajes, la época, la exposición de las contradicciones de la posguerra en todos los bandos?

Creo que una de las claves es hablar de una época que es absolutamente desconocida para una mayoría de los lectores, que son esos años posteriores al final de la Guerra Civil con toda su crueldad, con sus delaciones, con sus fusilamientos, con ese régimen de exterminio que instaló Franco durante varios años. Esa se una de las claves, y también el hecho de que hablo de personas normales en tiempos extraordinarios, que es una de las cosas que a mí me gusta narrar: mostrar el comportamiento de gentes normales en tiempos difíciles. En un momento como aquel era difícil estar a la altura de la propia dignidad y, sin embargo, algunos lo consiguieron y otros no lo consiguieron y no fueron héroes en ese mundo de héroes y antihéroes, traidores y gente que ni siquiera se plantea ser héroes. No sabemos qué habríamos hechos nosotros.

"Uno nunca sabe la suerte que le va a esperar a un libro, uno hace siempre lo mejor que puede sus novelas. Lo único que me planteo cuando hago una novela es que sea mejor que la anterior. Se cumplen ahora 40 años desde la publicación de mi primer libro, ‘La ternura del dragón’"

¿Qué piensa de la derogación de la ley de la Memoria Histórica en Aragón?

-Una sociedad sana es una sociedad que ha llegado a un consenso sobre su pasado. La Ley de la Memoria Histórica lo que buscaba era precisamente eso. Derogarla era condenar a la sociedad a la olvidar partes decisivas de su pasado. Por lo tanto me parece un disparate intentar borrar ese pasado o intentar taparlo derogando la Ley de La Memoria Histórica.

¿Por qué nos siguen interesando tanto las huellas de la Guerra Civil?

La Guerra Civil y la etapa inmediatamente posterior son la última gran tragedia que ha vivido la sociedad española. Si tenemos curiosidad por ese pasado es precisamente porque lo vemos desde la perspectiva tan privilegiada que tenemos los españoles a partir de los años 60 en los que hemos disfrutado en nuestra edad adulta de libertad, prosperidad, democracia y una convivencia sana. Quizá por eso necesitamos mantener vivos los momentos trágicos que vivieron a generaciones anteriores y que, en el fondo, no son unos tiempos tan alejados.

José Luis Melero es uno de los primeros lectores de Pisón y ayer conversó con él de toda su carrera literaria. Francisco Jiménez.

¿Qué le ha conmovido en sus muchos viajes por España durante la promoción del libro?

-Desde que salió el libro hace un año no he dejado de recorrer España. Estuve en Las Palmas días atrás, hoy me voy a Jaén. La verdad es que hay mucha curiosidad por esta etapa de nuestra historia común. Lo que puedo decir es que todas las presentaciones han tenido bastante público, y creo que no es tanto por mí como porque no existen tantos libros que hayan escrito sobre esa época. Hay una generación, que es la mía y la inmediatamente posterior, que siente curiosidad por saber qué ocurrió en aquellos años iniciales del franquismo, dado que los únicos años de franquismo que conocimos fue el de esa dictadura ya suavizada de los años 60 y 70 que nada tiene que ver con la dictadura que vas desde 1939 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué es ‘Ropa de casa’ y por qué ahora publicará un libro de memorias?

-Mi generación, quizá porque ha tenido mucho éxito la autoficción, no se ha manifestado muy partidaria de recoger sus recuerdos, sus memorias, y a mí es un género que siempre me ha gustado. Es una deuda contigo conmigo mismo, ahora que tengo 63 años, recordar mi infancia, mi juventud y mis primeros pasos como escritor, cómo me he acabado convirtiendo en la persona que soy. ‘Ropa de casa’ es para mí un libro mu íntimo, ahí no hay autoficción, es verdad, son los hechos importantes que me ayudaron a definirme como escritor y como persona, insisto, y era un libro que en algún momento tenía que escribir y lo que me extraña es que ningún escritor de mi generación se haya planteado hacer eso. Es una autobiografía en la que se habla mucho de la propia generación, quizá sea el primer libro de memorias de mi generación y eso también es interesante. Saldrá en septiembre en Seix Barral.