Miguel Ángel Yusta, poeta, escritor de jotas y experto en ópera, resume sus 80 años en doce palabras

Miguel Ángel Yusta (Zaragoza, 1944), poeta, estudioso de la copla y la jota, enamorado de la música y en particular de la ópera, cumple 80 años. Y muchos de ellos han estado vinculados a HERALDO. Dice a modo de reflexión general: “Hay días que amanecen inundados de emoción. Hay días especiales en los que la lágrima es gozo y el amor de la familia, los amigos, se siente grande y cálido y toca de lleno el corazón. Uno de ellos es el del cumpleaños”.

Resume así, en doce palabras, su trayectoria, sus pasiones, su amor a la vida, a Zaragoza y a los viajes.

Infancia. “Es un tiempo de sueños, un ‘paraíso sumergido’ como escribiría Graciela de Torres Olson sobre algunas infancias en la literatura. Casi todas las infancias suelen ser recordadas recogida con ternura. La mía transcurrió en Zaragoza, en tiempos de posguerra con braseros de herraj, cocina de carbón, un modesto juguete para Reyes y tranvías ruidosos. Pero recibí cariño y eso fue esencial”, dice.

Adolescencia. “Transcurrió entre estudios, billares, futbolines, cines, escapadas infructuosas al Oasis o al Plata y temblor en las piernas cuando una chica nos miraba intensamente o nos tomaba de la mano. Ah, y los exámenes finales con corbata obligatoria en el Goya en aquellos calurosos mayos”.

Zaragoza. “Era entonces muy familiar y en los paseos por Independencia o Costa nos conocíamos casi todos. Luego ibamos a Fiesta a bailar porque estaba muy oscuro y ‘Il mondo’ de Jimmy Fontana giraba muy, muy despacio, en nuestro espacio no tan infinito...”

Poesía. “Llegó, cómo no, la poesía para quedarse y celebrar el amor y otras circunstancias, porque ¿qué es el mundo sin amor? Ya lo dijo don Gustavo Adolfo: sin poetas puede sobrevivir perfectamente pero '¡Siempre habrá poesía!’. Y poesía es –de una u otra forma- amor...”.

Jota y Copla. “Buscando y recordando cosas de la infancia, llegaron los recuerdos vivos de la jota, de aquellas coplas que asaeteaban el aire cantadas en la calle o por mi padre: bravas, rotundas, de amor, de tierras y paisajes de este Aragón que amamos y sufrimos. Más de mil llevamos publicadas en HERALDO y en varios cancioneros, ensayos y hasta en prólogos: las coplas se cuelan por cualquier resquicio y son, cuando las escribe un poeta, micropoemas que llegan directos al corazón.

Miguel Ángel Yusta prepara, para Huerga & Fierro, colección Graffiti, una selección de su poesía en 'Selección de poemas de 25 años (1999-2023)'. José Miguel Marco.

Viajes. “Los viajes son aventuras de aprendizaje, conocimiento y experiencia. Hay países que te marcan, ciudades que te marcan y otras que te enamoran”. París. “Esta ciudad fue un descubrimiento en mi juventud casi adolescente y ha sido una constante en mi vida y en mi poesía. París me iluminó en los primeros años de sombras y me enseñó que el amor puede tener la forma de un abrazo, de una estación llena de emigrantes, de la visión de Notre Dame o del ardiente corazón de una muchachita de ojos inmensos”.

Ópera. “Esa obra de arte total, donde se conjugan todas las artes desde la música, voces, teatro, coreografía, escenografía, envuentas en emoción. Un teatro de ópera es un templo de la belleza, una isla-paraíso donde los sueños se hacen realidad. Adoro a las gentes de la ópera, (muchos grandes amigos míos) porque, sin duda contribuyen con su arte, trabajo y esfuerzo para hacer mejor este mundo de prisas y tribulaciones varias.

Tiempo. “Pasa inexorable. Es cuanto me apetece decir”.

Libros. “He publicado unos cuantos. Me quedaría con ‘Ayer fue sombra’, que recibió el primer premio de la Delegación del Gobierno de Aragón en 2010 y que va por su tercera edición. Y ‘La copla, poema y canto" ensayo sobre esta, estrofa donde se recogen también de diversos autores clásicos, modernos y actuales...”

Heraldo. “Cumplo los ochenta años y mi segunda casa, HERALDO DE ARAGÓN, donde cobijo mis palabras hace más de medio siglo, me trae recuerdos de la edad y la memoria de una época con sus avatares tan diversos que la vida , carrusel inmenso, nos va trayendo. Sólo me queda mostrar mi gratitud a tantos amigos que me acompañaron -y acompañan- en el camino y como señor mayor decir -lo leí hace años- que ‘no da nada quien no da de sí mismo’. He querido dar de mí todo lo que he podido y un poco más”.