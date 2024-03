Aragón en los Óscar

La presencia aragonesa en la alfombra roja de la ceremonia de los Óscar no ha estado muy presente a lo largo de la historia de estos galardones de la Academia de Cine norteamericana. Muy pocos han sido los profesionales aragoneses del séptimo arte que han tenido el privilegio de ser nominados, y ya no digamos de ganar la preciada estatuilla.

Pese a la escasez de artistas de la tierra entre los candidatos a los premios de Hollywood, varios han sido los nominaciones categorías como mejor película internacional, mejor guión, o mejor banda sonora original, entre otras.

El director calandino Luis Buñuel recibió su primera nominación en 1971 por ‘Tristana’, en la categoría de mejor filme internacional, pero en aquella edición la ganadora fue la italiana 'Investigación de un ciudadano libre de toda sospecha', de Elio Petri. No obstante, dos años más tarde, obtendría el Óscar en esa misma categoría con el filme francés ‘El discreto encanto de la burguesía’, cuyo guión original, también de Buñuel, estaba nominado. En 1977 volvería a ser candidato al mejor guión adaptado junto a Jean-Claude Carrière por ‘Ese oscuro objeto de deseo’, largometraje que también compitió en la categoría de mejor película de habla no inglesa, en la que ganó ‘Madame Rosa’, de Moshé Mizrahi, protagonizada por Simone Signoret.

Buñuel, disfrazado con su Óscar. Archivo Buñuel

El oscense Carlos Saura tomó el relevo de Buñuel en las nominaciones a los Óscar en 1980 con su película ‘Mamá cumple cien años’ como mejor cinta de habla no inglesa. En aquella ocasión le arrebató el galardón ‘El tambor de hojalata’. Otros dos filmes de Saura volverían a ser nominados unos años mas tarde: ‘Carmen’, en 1984, y ‘Tango’, en 1999, una película con la que en aquella ocasión representó a Argentina.

El pasado año, la Academia de Hollywood tuvo un olvido mayúsculo al no acordarse de Carlos Saura en la entrega de los Óscar. El oscense no figuró en el vídeo ‘in memoriam’ que presentó John Travolta y en el que se recordaba a personalidades relacionadas con el mundo del cine que habían fallecido a lo largo de 2023.

Antonio Banderas, Penélope Cruz y Luis Alegre, en la fiesta que dio Madonna tras los Óscar de 2009 HA

Un Alegre amigo de Penélope

Ya en el nuevo siglo, el músico turolense Javier Navarrete optó al Óscar en 2007 por la banda sonora de ‘El laberinto del fauno’, coproducción hispano mexicana cuyo rodaje transcurrió, en parte, en el pueblo viejo de Belchite, donde también se han rodado títulos como ‘Las aventuras del Barón Munchausen’, del director inglés Terry Gilliam; ‘Buen viaje, excelencia’, de Albert Boadella o ‘Incierta gloria’, de Agustí Villaronga.

En 2009, la actriz Penélope Cruz vivió su momento estelar en los Óscar al recibir el premio a la mejor actriz de reparto por ‘Vicky Cristina Barcelona’. La intérprete madrileña estuvo arropada por familiares y amigos como el profesor aragonés y colaborador de HERALDO Luis Alegre, que al año siguiente recordaba en las páginas de este diario anécdotas de su viaje a Hollywood como esta: “Durante la noche de los Óscar te tropiezas con tanta celebridad en tan poco tiempo que llega un momento en que te vuelves inmune y te da igual ocho que ochenta. En la fiesta de Madonna llegué a considerar totalmente normal que a mi lado bailaran Natalie Portman, Lindsay Lohan, Salma Hayek o la propia Madonna. Lo más gracioso fue cuando me encontré a Jack Nicholson y Elle Macpherson en la cola del cuarto de baño. No pude evitar pensar qué hubiera dicho mi padre si me hubiera visto en ese preciso instante”.