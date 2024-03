Reyes Monforte: “Maria Tornawska parecía un personaje inverosímil, ángel y demonio. Pura literatura”

De entrada, al hablar de su nueva novela 'La condesa maldita' (Plaza & Janés), que ha presentado en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, parece que podemos pensar que esta historia nació de su novela anterior: ‘La violinista roja’ (2022).

La verdad es que no. Tengo un amigo que vive en Venecia que me habló de un del Hotel Ala Venezia dedica a esta mujer: Maria Tornawska, famosa porque incitó al crimen a uno de sus amantes, entre otras cosas. Me contó maravillas y decidí indagar.

¿Y qué sucedió?

Que me atrapó. Parecía un personaje inverosímil, inventado. Ángel y demonio a la vez. Pura literatura. Invertí dos años de documentación, no seguidos claro, y más de un año largo de redacción. Cuando escribo lo sé todo. No soy de esos escritores que dejen que los personajes vayan a su aire y decidan por mí. No quiero que se me descontrolen y que me descontrolen a mí.

Hablemos de Maria Tornawska, pues.

Fue una mujer fascinante. Contradictoria. De esas mujeres que son empoderadas y a la vez pueden ser perversas. ‘The New York Times’ la llamó ‘La Circe Moderna’, pero también cosechó otros epítetos; era una auténtica estrella de la Belle Époque. Los hombres atraídos por su encanto, desarmados por su personalidad, podían convertirse en cerdos. Por su amor se batían en duelo, se hacían heridas o amputaciones, abandonaban a su familia, eran capaces de matar e incluso se suicidaban, como sucedió con un joven cuñado suyo que al ver que nunca la podría seducir se quitó de en medio.

Los excesos estaban al orden del día en la sexualidad, en el alcohol y en otros paraísos artificiales.

La sexualidad tiene sus puntos oscuros y excesivos como se ve ‘La Venus de las pieles’, conocían y practicaban el masoquismo, y ella y sus amantes consumían morfina, heroína…

Se casó joven.

Sí, sí, Maria Nilplaervana O’Rourke, luego Maria Tornawska, que decía ser descendiente de María Estuardo, era rusa y se fugó para casarse con el conde Tarnowski, que la introdujo en un mundo de fiestas galantes, de drogas y orgías, y también de erotismo turbio. No tardaron en aparecer los celos y el conde mató a su amante, algo que ella no le perdonó. Cuando se quedó viuda, sedujo al conde Kamarowski, y se trasladaron a Venecia.

Y allí, el 4 de septiembre de 1907, se produjo el punto de partida de la novela.

Ella, que había despuntado en los salones, que deslumbrado por su belleza y por sus vestidos, se comprometió con él para casarse. Pero tuvo otros dos amantes en Venecia: Nikolái Naumov, que era traductor de Charles Baudelaire al ruso y bisnieto de Ivan Turguénev, que había vivido una historia de amor con la española Paulina Viardot García, y el abogado Donato Prilukov. Al parece Maria indujo a Naumov al crimen. Y este parecía seguir al autor de ‘Las flores del mal’, que dijo: “El amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice”.

Y se atrevió a matarlo, claro.

Sí. El 4 de septiembre de 1907, y así empieza la novela, Naumov (adicto a muchas cosas), penetró en el Palazzo Maurogonato de Venecia y le disparó cuatro tiros. Fueron arrestados los tres y tras dos años de preparación se realizó un juicio que conmovió al planeta y que duró dos meses. Fue apasionante. El juicio más mediático hasta entonces, con 250 testigos; más de 25 expertos, muchos de ellos ginecólogos, analizaron a Maria Tornawska, y los condenaron a los tres. Se aplicaron, por primera vez, el psicoanálisis y eximentes como el alcohol, las drogas, las enfermedades mentales y hasta la educación de lujo de Maria. Hasta eso se usó para reducir la pena. El ‘ABC’ le dedicó una impresionante portada al caso. Todo lo que sucedió allí es impresionante.

Recuérdenos cómo ha organizado el libro.

En tres partes: cuento el crimen; en la segunda parte, se recompone la historia de este personaje tan ambivalente que pagó el precio de la hermosura y de la seducción, y la tercera se centra en el juicio, que fue algo realmente increíble. Al asesino, alcoholizado y víctima de otros excesos, solo lo condenaron a tres años; al abogado a diez, y a Maria Tornawska ocho, que luego se los redujeron.

Su período a la sombra fue más bien cómodo.

Estuvo en una auténtica cárcel de pago. Su padre le mandaba dinero y ella vivió de maravilla: aprendió a tejer, compraba libros, oía música. Era una mujer refinada en algunas cosas. Como se ve era una mujer muy especial. Uno de los jueces, asombrado de belleza y su personalidad, le declaró su amor. Y detalles así en la novela hay muchos.

¿Cuál es su relación con el lector?

Yo soy una contadora de historias, quiero entretenerle, engancharle desde el principio, pero no a cualquier precio, cuidando los detalles. Y eso he hecho. He disfrutado mucho narrando esta historia; creo que es de todos mis libros, y este es el décimo, que más veces he releído.

¿Tiene un primer lector, le aconseja alguien?

No. El primero en leer el manuscrito es mi editor; cuando entregas un libro es que estás segura de él. No quiero pasarle el libro a nadie. A veces te dicen cosas que pueden hacerte mucho daño. Esta es una novela sobre el poder y la seducción, sobre una época y también ciertas enfermedades que hoy diríamos mentales. Aquí había mucho que contar, y no era nada fácil elegir qué cuentas y que no.