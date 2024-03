Las olvidadas de los Oscar 2024: de Penélope Cruz a Margot Robbie

La gala de los Premios Oscar se celebra este domingo 10 de marzo. La 96º edición de los máximos galardones que otorga la Academia de Cine de Hollywood hará un homenaje a lo mejor del séptimo arte de 2024. Pero, como cada año, las nominaciones son difíciles de realizar y hay favoritos que se quedan fuera. En esta edición también ha habido ausencias de grandes talentos que han llamado la atención por pertenecer a las películas que dominan las categorías principales.

Estos largometrajes favoritos son 'Oppenheimer' de Christopher Nolan con 13 nominaciones, a la que siguen 'Pobres Criaturas' de Giórgos Lánthimos con 11, 'Los asesinos de la luna' de Martin Scorsese que opta a 10 galardones y, por último, 'Barbie' de Greta Gerwig que recopila 8 nominaciones a estatuillas.

La mayoría ha cumplido sus predicciones, pero, se ha echado en falta nombres de varias actrices y actores en distintas categorías de los Oscar 2024. Estos son algunos de los grandes olvidados en las nominaciones de esta edición.

Las ausencias de los Premios Oscar 2024

- Penélope Cruz. En España se ha echado de menos su presencia entre las candidatas al premio a mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Ferrari'. Pero, este largometraje de Michael Mann no ha sido nominado para ninguna candidatura, aunque la actriz se ganó las buenas críticas por interpretar a Laura Ferrari, la mujer del magnate automovilístico, y sí le ha servido para estar nominada en los SAG Awards 2024, aunque finalmente no se haya llevado el premio.

- Margot Robbie. Barbie ha sido la gran olvidada de los Oscar 2024 y este hecho tuvo mucha repercusión en redes sociales. Incluso su compañero Ryan Gosling criticó la decisión por dejar fuera de la lista a su directora Greta Gerwig y su compañera de reparto Margot Robbie. "No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido aclamada en todo el mundo", criticó en redes sociales.

- Greta Gerwig. Una de las máximas responsables del fenómeno 'Barbie' de este año también ha quedado fuera. No deja de sorprender que la cineasta, que sí estuvo nominada en la categoría de mejor Dirección por 'Lady Bird', se haya quedado fuera en 2024. A pesar de su sensibilidad única dentro de este mundo de plástico.

- Dua Lipa. Por último, de 'Barbie' también se ha quedado fuera la cantante que no ha logrado nominación con su 'temazo' 'Dance the Night'. Sí que están en esta categoría 'What Was I Made For?', de Billie Eilish (premiado con el Globo de Oro), y 'I'm Just Ken', la famosa canción entonada por Ryan Gosling.

- Leonardo DiCaprio. También ha habido olvidados en los oscar 2024. 'Los asesinos de la luna' ha conseguido sumar 10 nominaciones a los Premios Oscar, pero ninguna para DiCaprio. De hecho, su compañero Robert De Niro ha sido nominado en la categoría de mejor actor de reparto, dejando a DiCaprio como único miembro del trío protagonista sin mención.

- Willem Dafoe. Algo parecido pasa con 'Pobres Critauras'. Pero, tal vez los académicos han decidido quedarse con Ruffalo y dejar fuera de las nominaciones a Willem Dafoe, también excepcional en el filme de Lanthimos como médico que experimenta con criaturas.

- Por último, Greta Lee ha cautivado al público por su reveladora interpretación de Nora en 'Vidas pasadas', pero no ha sido un sentimiento compartido por los académicos.