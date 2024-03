Eduardo Casanova: "Había que terminar 'Amar es para siempre' en todo lo alto"

Zaragozano de 1971, Eduardo Casanova ha dirigido 'Amar es para siempre' desde hace 18 años. Es la obra de su vida, y se ha visto en la tesitura de ponerle punto final. "Nos reunimos ayer en un local de Madrid para ver todos juntos el último capítulo de la serie -recordaba el director aragonés este jueves-. En realidad, ha sido un final en diferido porque la última escena la rodamos a finales de octubre y a finales de enero pusimos punto final a la sonorización, el último paso. Ha pasado ya un tiempo desde que nos separamos, pero ayer no hubo manera de sujetar nuestras emociones. Hemos terminado casi a las ocho de la mañana".

¿Por qué ponerle fin a una serie de éxito? Es pregunta difícil de responder. Pero no ha sido un problema de audiencias. "Los datos han sido buenos hasta el último capítulo -subraya Casanova-. A veces nunca vemos el momento de decir adiós pero lo mejor siempre es hacerlo en buen estado de salud porque, si no, el final es más amargo. La cadena tomó esa decisión y creo que acertadamente. Había que terminar la serie en todo lo alto, no esperar a tener que cancelarla".

De todo lo vivido en el 'set' de rodaje se queda con "el cariño que hemos recibido siempre. Llevo toda la mañana al teléfono contestando a los mensajes de compañeros de profesión, y la mejor conclusión que se puede sacar de todo esto es que hemos hecho compañía a varias generaciones de españoles durante todos estos años. No es fácil entrar en las casas de la gente a la hora de la sobremesa para contarles cosas".

A su juicio, si la serie ha sido tan longeva se ha debido a los cambios que se introducían cada temporada. "Se ha mantenido el núcleo central de los tres personajes asturianos, una familia con la que era fácil que el público se identificara. Pero cada año la serie cambiaba mucho. El 80% del argumento, de los decorados y del elenco era nuevo. Eso ha ayudado mucho a mantener la atención del telespectador. Además, la serie ha ido contando la historia de España entre 1936 y 1983, y esta forma de contar la historia de un país a través de unos personajes que el público percibe como vivos, como suyos, tiene mucho atractivo. Además, visto así, facilita hacer un cierre redondo".

Además de Itziar Miranda en un papel principal, por la serie han pasado otros actores aragoneses, como Jorge Usón, Ana Labordeta, Luisa Gavasa, Sara Vidorreta... Pero las referencias aragonesas van mucho más allá, personajes que aseguraban que se iban de viaje o a estudiar "a Zaragoza", carteles de procedencia regional... "Evidentemente, no he buscado introducir elementos ni actores aragoneses en la serie, aunque sí hemos 'hablado' en parte de Aragón. Lo del elenco tiene fácil explicación: por la serie han pasado cientos de actores y Aragón tiene una cantera importante y hay mucho talento aragonés en el sector. Eso ha hecho que hayan ido participando en la serie, aunque nunca me lo había fijado como objetivo".

El ritmo de trabajo de una serie diaria le ha dificultado durante estos años la participación en otros proyectos, algo que no le duele. "Cuando estás en el rodaje es complicado ponerte a trabajar en otras cosas. Al principio sí que me embarcaba en otros proyectos, pero al final terminas agotado y decides seleccionar". ¿Encasillado? "No me siento así. Todos los que hemos participado en 'Amar en tiempos difíciles' tenemos una trayectoria profesional amplia. Al final, lo importante es contar historias a partir de un buen argumento. Si luego hay que hacerlo de otro modo, la cuestión técnica se aprende y te puedes actualizar. Después de terminar la serie he estado descansando un tiempo pero ya estamos preparando nuevos proyectos de ficción. Es la línea de trabajo que elegí hace un tiempo y en la que quiero seguir".

¿Cuál es el secreto de una serie de éxito?

Si tuviera la clave solo haríamos series de éxito. En el caso de 'Amar en tiempos difíciles', creo que lo hemos analizado mucho y que una primera razón sería lo que ya he comentado, que había muchos cambios de temporada en temporada, aunque el ADN se mantenía. Eso, que a principio de cada temporada nos penalizaba, al final, cuando el público conectaba con las novedades, jugaba a nuestro favor. Otro punto ha sido contar la historia de nuestro país de forma amena. A veces, por cuestiones de producción, no podíamos contar las cosas con imágenes, pero lo hacíamos a través de los personajes; a lo mejor uno llegaba tarde a trabajar un lunes porque una manifestación se lo había impedido. Los personajes han vivido en primer persona la historia de España. Y eso ha servido para que se sentaran ante el televisor varias generaciones de una misma familia: unos recordaban y otros aprendían. Una tercera razón del éxito sería la calidad interpretativa de todos los actores, profesionales de solvencia probada; una cuarta, que la historia es muy creíble; la quinta, que ha habido muy buen rollo entre todo el equipo de la serie...".

¿Qué destaca Eduardo Casanova de la zaragozana Itziar Miranda?

"Su humanidad, su profesionalidad y que ha sido una anfitriona brutal para todos los actores que han intervenido en algún momento en 'Amar en tiempos difíciles. Han sido más de 1.000 actores los que han trabajado en la serie, y Manu, 'Itzi' y José Antonio han oficiado de perfectos anfitriones con sus compañeros, lo cual no es fácil de ver cuando se lleva tanto tiempo en unaa misma ficción. En los 19 años que llevamos juntos nunca les he visto una mala cara o un mal gesto".