Tamarite hace magia y saca de la chistera del olvido a Selika, ayudante y mujer de Florences Gili

Artísticamente era Selika o Miss Selika, pero se llamaba Carmen Rodríguez y fue la esposa y ayudante de Florences Gili desde 1908 hasta la muerte del ilusionista, nacido en Tamarite de Litera en 1872 y fallecido en Badajoz en 1944. Ella fue la paternaire (pareja artística) del conocido como prestidigitador de reyes, a quien acompañó en sus espectáculos y con el que fue de gira por Europa y América.

Las crónicas de la época dicen que destacaba por su simpatía y belleza y que, cuando entraba en escena, los aplausos invadían la sala. Una anécdota que se cuenta es que una vez, al terminar una actuación en la corte de Francia, un ilustre político se acercó al mago para hablar con él: "Me permito deciros, monsieur Florences, sin que ello signifique por mi parte intención de señalar en vuestro trabajo demérito, sino más bien una galantería, que el engañar con vuestras habilidades al público lo tengo por cosa indudablemente fácil, cuando se cuenta con la colaboración de una mujer como Selika, la cual, reteniendo sobre sí las unánimes miradas de los espectadores de ambos sexos, os aísla de curiosidad y os permite el libre manejo de vuestros astutos trucos".

A ello, el prestidigitador contestó: "Sepa usted señor ministro, que la dificultad no está en distraer a ustedes por la presencia de Selika, sino el conseguir que no sea yo el que me distraiga admirándola".

Selika, que se quedaba un paso más atrás de su marido cuando estaban en el escenario, tendrá su placa en el Paseo Mágico. Se descubrirá a las 13.00 el domingo 10 de marzo, última de la tres jornadas del XXIV Encuentro Nacional de Magos dedicado a la figura del tamaritense.

La cita, que volverá a reunir a destacados profesionales de la magia, está organizada por el colectivo Pro-Tamarit, con la colaboración del Ayuntamiento y el respaldo de la Diputación Provincial de Huesca. Beatriz Castet, integrante de esta asociación, explica que el reconocimiento a Selika es "un homenaje a lo que ha representado la figura de la partenaire en todos estos años". "Ahora sí que hay magas que son protagonistas, que no necesitan un aval masculino, pero hasta no muchos años no era así", señala.

Selika tendrá una placa en el Paseo Mágico de Tamarite de Litera. Tamarite mágico.

De Selika-Carmen apenas se sabe. Junto a su marido actuó en diferentes teatros de España y el mundo y estuvo algunas temporadas en Estados Unidos. Ambos se presentaron ante los reyes de España, Italia o Bélgica, el zar de Rusia y los presidentes de los países que visitó. En una ocasión, la mujer de Víctor Manuel II de Italia le regalo una medalla de gran valor, ya que el rey había agasajado a Florences Gili con un reloj de oro.

Carmen Rodríguez nació en Madrid en 1880 y falleció en el Hospital de Santa María del Mar de Barcelona en 1956, doce años después de la muerte de su esposo.

Beatriz Castet explica que este año, el Encuentro Nacional de Magos Florences Gili da "un valor especial a las magas". Actuará Dania Díaz, venezolana, Premio Nacional de España 2016 y Premio Latinoamérica Magic Chile 2013; ha participado en Go Talent España, Go Talent mundial y en un programa de tv de Las Vegas dedicado a la magia. También podrá verse a Lola Mento, especialista en magia de calle, humor, improvisación, clown... y a la pequeña Amelie, que sale al escenario con su padre.

Otros invitados son Víctor Piña, Premio Nacional de Magia de cerca y experto en comunicación no verbal, Mario López, quien tiene galardones en Micromagía y en Close Up. Este actuará solo para magos profesionales. Luigi Ludos, David Navares y Tinín el mago completan el programa.

Durante este fin de semana, el ilusionismo se instalará en las calles de la localidad con las sesiones de Magia Golfa, la Ronda Mágica, el mago Pi o la feria en el Ayuntamiento. El sábado y domingo, a la hora del vermú, hay varias actuaciones de jóvenes promesas de la magia. El acto central es la Gran Gala, que tendrá lugar el sábado a las 19.30 en el pabellón municipal. Actuarán Anthony Blake y Larry El Mago, con su espectáculo 'Dementes'.