Míchel Suñén: "Miguel Ángel Franco me ha permitido conocer a un héroe y pensar, a veces, como él"

"Desde hace algunas semanas está en las librerías el libro 'Nadie lo va a hacer por ti' (La Esfera de los Libros, 2023. Prólogo de Ángel Expósito) del que soy coautor con Miguel Ángel Franco, el Héroe del Bañador Rojo o Héroe de Malí. En 2017, desarboló un atentado yihadista en un 'resort' de Bamako, se enfrentó en bañador y descalzo a los terroristas y guió a un grupo de doce supervivientes hasta la salvación. Es un ensayo que explica cómo se pasa de la superación a la superacción, pues de niño era tan delgado que sus compañeros lo llamaban Palo. Además, habla sobre su trayectoria militar y los valores que le han permitido llegar a ser un héroe, al tiempo que anima a tratar de descubrirlos y aplicarlos, porque nos permiten a todos ser mejores. También pone en valor la maltrecha figura de los héroes españoles y reconoce a las víctimas del terrorismo", dice el escritor, publicista, entrenador de oratoria, Míchel Suñén, el libro que ha escrito al alimón con Miguel Ángel Franco, un militar que se ha convertido en un héroe. El libro se presenta el día 6 de marzo, miércoles, en Madrid, en Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional (Paseo de la Castellana, 61), a las 18.30, con la presencia de la ministra de Defensa Margarita Robles, el periodista de la Cadena Cope Ángel Expósito y los dos autores.

¿Qué es este libro en realidad? 'Nadie lo va a hacer por ti', publicado por La Esfera de los Libros.

Podría explicarlo así, de partida: Es un ensayo que explica cómo se pasa de la superación a la superacción, como le decía. Además, habla sobre su trayectoria militar y los valores que le han permitido llegar a ser un héroe, al tiempo que anima a tratar de descubrirlos y aplicarlos, porque nos permiten a todos ser mejores. También pone en valor la maltrecha figura de los héroes españoles y reconoce a las víctimas del terrorismo Miguel Ángel Franco nunca se ha considerado una persona extraordinaria. Sin embargo, a veces hace cosas extraordinarias. Impedir la emboscada terrorista del comando yihadista en Le Campement, enfrentarse en bañador, descalzo y con una simple pistola a dos de los terroristas —armados con Kalashnikov— y guiar hasta la salvación a una docena de personas que lo siguieron es un acto extraordinario que, el 17 de julio de 2018, él vivió con la normalidad de quien está haciendo su trabajo y se siente preparado. Lo sucedido trascendió por su repercusión internacional y, a partir de ese momento, tuvo que acostumbrarse a ser considerado un héroe. En un momento dado, durante una conferencia posterior a lo ocurrido, una señora del público le preguntó qué cosas habría hecho de otra manera si tuviera la oportunidad de cambiarlo.

¿Qué dijo?

Le pareció una gran pregunta y, tras reflexionarlo en aquel instante y después, concluyó que haría todo exactamente igual a como lo hizo. En consecuencia, se preguntó cómo era posible que en aquella situación inesperada, en inferioridad y dramática, hubiera actuado de forma tan acertada. Analizó los hechos e interpretó que estaba preparado. Esa era la clave. Su aprendizaje, su biografía, las seis misiones en las que había participado previamente (Bosnia, Líbano, Túnez, Somalia, Afganistán y Kosovo), las cualidades y los valores desarrollados y todo lo vivido le habían permitido actuar como lo hizo. A partir de ese momento, analizó la personalidad de los héroes, y la suya propia, y llegó a la conclusión de que ese proceso de evolución y preparación personal no era tan distinto al de las buenas personas mientras se capacitan para ser mejores y estar más preparadas para sus actividades profesionales y personales.

Míchel Suñén: "Es un libro inspirador para toda clase de públicos, desde los padres y las madres de familia hasta sus hijos adolescentes. Pretende ayudar a afrontar nuevos retos, pero también ayuda a desenvolverse en el día a día de forma renovada y más eficaz"

¿Es un libro de autoayuda que impulsa el coraje, es un testimonio, es un manual de historia?

Es un testimonio en la medida en que contamos esas siete misiones realizadas, más la época infantil, juvenil y cadete (ya en la Academia) y los hechos más relevantes que han ido forjando la personalidad heroica de Miguel Ángel. Por ejemplo, la imaginación heroica que desarrolló en su infancia, durante los años de plomo, cuando su padre era objetivo preferente de la banda terrorista ETA y él trataba de identificar en las matrículas de los coches con los que se cruzaban referencias a los autos robados por ETA que esta banda utilizaba en sus atentados. Esa actitud la aplicó en Le Campement, pues la primera vez que estuvo allí imaginó cuáles podrían ser los posibles ataques y qué ruta de fuga utilizar si sucedía: subir la colina. Es un libro de superación, no tanto de autoayuda —por lo devaluado que está este concepto—, porque nace con la intención de servir de inspiración, apoyo, refuerzo y ayuda a todas esas personas que quieren mejorar y afrontar la vida con una mayor capacidad de servicio y eficacia personal.

La portada de un libro que ha dado mucho que hablar. Arhivo Zummum.

¿Cómo cuentan todo eso? ¿Cuáles son las claves de su comportamiento?

Así, además de las referencias del Héroe del Bañador Rojo, hemos incluido un buen número de ejemplos y casos inspiradores de otras personas que reflejan los valores propios de la personalidad heroica de Miguel Ángel. En concreto: fortaleza, sentido del deber, sentido de la justicia, templanza, inteligencia emocional, valor y liderazgo, más todas las cualidades y los subvalores que los conforman. El libro, además, pretende servir de voz y centrar la atención en tantos héroes anónimos que no están recibiendo el reconocimiento ni la atención que merecen de la sociedad española.

Conociéndolo a usted, más allá de su condición de escritor de ficciones, ¿quiénes son para usted los héroes de hoy?

En puridad, un héroe es aquella persona que realiza una acción extraordinaria y pone en peligro su vida para proteger o salvaguardar la o las de otras personas. Surge de forma inesperada, y concentra dos factores: preparación y oportunidad. Al contrario de lo que actualmente se considera, los grandes profesionales que cumplen con su deber al desempeñar su actividad correctamente (como los enfermeros y los médicos durante la pandemia, o los bomberos en un incendio) no lo son por hacerlo, sino cuando exceden sus prestaciones exigibles y dan un paso más. Ignacio Echeverría, el Héroe del Monopatín, un ciudadano español anónimo que murió en Londres al defender a una mujer frente a los yihadistas usando su monopatín, es un claro ejemplo de ello. Sin embargo, para la ciudadanía en general, lo importante no es ser héroes.

Míchel Suñén: "Un héroe es aquella persona que realiza una acción extraordinaria y pone en peligro su vida para proteger o salvaguardar la o las de otras personas. Surge de forma inesperada, y concentra dos factores: preparación y oportunidad"

¿Ah, no? ¿Qué sería para un teórico como usted?

Lo importante es estar más preparados para afrontar su existencia con acierto, adecuación y solvencia personal. En ese sentido, este libro es una referencia válida que estimula, guía e inspira.

Insisto un poco más pensando en Miguel Ángel Franco. ¿Quién es un héroe de guerra?

El héroe de guerra es aquel que lleva a cabo su actuación heroica en el desarrollo de un conflicto armado. Aunque lo políticamente correcto habla de misiones de paz de España en el extranjero, en realidad se llevan a cabo en lugares con conflictos bélicos activos o latentes. Por ello, todos los militares españoles que participan en estas misiones allende nuestras fronteras, cuando realizan actos ejemplares de este tipo, deberían ser considerados héroes de guerra.

¿Cómo ha sido su relación con Miguel Ángel Franco? ¿Qué se han aportado el uno al otro?

Antes de empezar este proyecto éramos dos desconocidos. Diego Miranda, director de Grupo GEES Spain y buen amigo de ambos —además de asesor criminológico en mis novelas negras— nos presentó y nos unió para impulsar este proyecto. Durante dos años estuvimos trabajando codo con codo. De hecho, tenemos escrita una novela sobre la misión en Mali completa —además del atentado— que también verá la luz en su momento. La conexión ha sido absoluta. Tanto es así que, ahora, nos hemos convertido en dos grandes amigos.

¿Y eso, pensando en términos literarios, quiere decir algo? ¿Nos está avanzando alguna colaboración más? ¿Una novela? Parece una estupenda noticia.

Ja ja ja. Formamos un binomio literario —el término binomio tiene un significado muy especial en el ejército—: Miguel Ángel me ha permitido mostrar y profundizar en una historia humana extraordinaria, la suya; conocer a un héroe y pensar, en algunas cosas, como él. Además, es una persona excelente, humana, cercana, natural y centrada en la ayuda a los demás. Quizás por ello hizo todo lo que hizo. Por mi parte, él reconoce que no habría sido capaz de lanzar este mensaje solo, y que más allá de convertir en texto literario su mundo interior le he ayudado a darle forma y a matizar y potenciar sus reflexiones. En realidad, conforme íbamos avanzando en la redacción del libro nos dimos cuenta de que nuestra concepción de algunos valores era prácticamente siamesa; tanto es así que la fusión entre ambos fue máxima y nos enriquecimos mutuamente en la identificación, plasmación y desarrollo de los contenidos. El libro, así, incluye múltiples referencias a la comunicación, el campo que yo domino, y resulta extremadamente profundo, pero a la vez didáctico.

¿Qué se han aportado el uno al otro?

En un ámbito profesional, la mentalidad castrense de Miguel Ángel aporta rigor, criterio, minuciosidad y precisión. Como publicista y narrador que soy, yo tiendo a la emoción, la afectividad, la generalización, la hipérbole, las metáforas, el misterio y las analogías para acercar a todo el mundo el mensaje. El equilibrio alcanzado entre ambos enfoques es una de las claves formales del contenido publicado.

Míchel Suñén colabora con Miguel Franco para contar historias conmovedoras. José Miguel Marco | José Miguel Marco.

A usted lo conocemos: escritor, publicista, entrenador de oratoria, muchas cosas. ¿Cómo lo define a él? Imagínese que debe describir la psicología y las motivaciones de uno de sus personajes.

Hijo y nieto de militares es, ante todo, un soldado. Por vocación y de profesión, forjado en el llamado espíritu jinete (propio del arma de caballería). Un patriota que se ha preparado durante toda su vida para hacer mejor su trabajo y saber cómo actuar cuando llegara el momento. En ese sentido, no es diferente a la mayoría de los soldados españoles. Adicionalmente, las circunstancias lo han convertido en un héroe, aunque le costó muchísimo aceptar esa condición. Por otra parte, Miguel Ángel Franco es una gran persona, un hombre sencillo, cordial, alegre, generoso, creativo y con un gran espíritu de ayuda a los demás. Es esa persona que a todos nos va bien tener cerca. No es de extrañar que yo esté tan contento por la amistad que ha surgido entre nosotros.

Míchel Suñén: "En realidad, conforme íbamos avanzando en la redacción del libro nos dimos cuenta de que nuestra concepción de algunos valores era prácticamente siamesa"

¿Para quién está pensado este libro?

Para todas las personas que quieren mejorar, aprender y descubrirse a sí mismas. Es un libro inspirador para toda clase de públicos, desde los padres y las madres de familia hasta sus hijos adolescentes. Pretende ayudar a afrontar nuevos retos, pero también ayuda a desenvolverse en el día a día de forma renovada y más eficaz. La maravilla radica en que estar más preparado, conquistar esos valores y cualidades propias del heroísmo y de ese ’ser mejores personas’ que a todos nos guía, nos acaba acercando al servicio a los demás, a la ayuda y, de este modo, a la felicidad. Darse a los demás es lo que nos hace sentir satisfechos y plenos en la máxima medida. Por supuesto, los militares, sus familias, y las clases dirigentes son un público objetivo específico y adicional de este ensayo. De hecho, el último capítulo habla sobre el heroísmo y su importancia en nuestra sociedad como referencia a seguir.

No sé si iba a lanzar una crítica, una advertencia, hacer una llamada de atención…

Antes, los jóvenes leían vidas de santos y odiseas de héroes, lo que estimulaba su imaginación y les confería buenos referentes. Ahora, sin embargo, siguen a futbolistas, ‘youtubers’, ‘instagramers’, colaboradores televisivos con más beneficio que oficio y protagonistas de programas como ’La Isla de las Tentaciones’ que se han hecho famosos por practicar contravalores, en lugar de valores. Además, los héroes inspiran a otros héroes, como ocurre en el Ejército. Los nuevos cadetes necesitan tener en quién fijarse para impulsar sus carreras profesionales en una dirección más elevada.