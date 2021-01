"España se ha involucrado más en la misión de Mali porque es nuestro patio trasero"

El general aragonés Fernando Gracia (Zaragoza, 1964) tomó posesión el pasado martes como comandante de la fuerza europea EUTM Mali para los próximos seis meses. Llevará la actividad de entrenamiento y asesoramiento al ejército de este país africano, ubicado en la estratégica franja del Sahel y es la máxima autoridad de una misión que, a mediados de 2021, contará con 1.100 efectivos europeos. De hecho, desde mayo podrán sumarse 600 militares de la Brigada Aragón a la misión.

El pasado viernes, el general concedió una entrevista a HERALDO por videoconferencia en la que reconoció que como oficial militar, «es un reto, pero la cuestión y el escenario no son sencillos». Reconoció que «Mali está azotado por muchas cosas, con una crisis de seguridad global, con la presencia de elementos islámicos» y asumió que «no es fácil mandar una unidad en una misión con gente de tantas nacionalidades y diferentes percepciones», si bien los procedimientos militares son comunes al pertenecer casi todos a la OTAN.

Defiende que "es un reto estupendo porque se pueden hacer muchas cosas beneficiosas para la seguridad de África en el futuro porque estos países se puedan valerse por sí mismos y esta es la manera de hacerlo". "Las Fuerzas militares malienses tienen ganas e ilusión, y progresar en seguridad y defensa en su propio país", sostiene.

"Más que un ejército europeo, hablamos de una misión multinacional en el ámbito de la Unión Europea", precisa las tropas que dirige durnta medio año. "Como entidad, dependemos de la UE que nos aglutina y proporciona la vía política de todo lo que se quiere hacer. Además de la EUTM, está una delegación diplomática, la misión de UCAB que se encarga de la gendarmería maliense. Nosotros somos la parte militar. Es la satisfacción y orgullo porque participamos en la seguridad de nuestros países de Europa y de estos de África", precisa.

La llegada del general zaragozano destinado en el Eurocuerpo es un símbolo del refuerzo de la participación de España en la misión. Gracia reconoce abiertamente que «sin duda, España se ha involucrado más en esta misión» porque «la seguridad en el Sahel es fundamental para nuestro país porque es nuestro patio trasero». «La amenaza yihadista es global y se deja ver en muchas regiones del mundo, pero su presencia en Mali, Nigeria, Burkina Faso o Níger, cercanos a países amigos y aliados como Mauritania, Marruecos y Argelia, podría ser un factor regional de desestabilización importante. Toda la seguridad del Sahel es la de España y la seguridad de España es la de Europa», defiende.

En este sentido, sostiene que "la apuesta española por esta misión es muy importante porque si España no da el primer paso por asegurarla, los demás lo harán en el mismo sentido". "Tiene que aportar los medios necesarios para apoyar a la zona europea y conseguirlo en una zona conflictiva como esta", agrega.

Tropas europeas educan al Ejército malí y se preopcupa de su seguridad ante el yihadismo. EUTM Mali

Aunque la misión de la EUTM Mali se dedica a entrenar y asesora al Ejército malí, como una de sus funciones, el general zaragozano reconoce que en esta tarea va de la mano el combate del yihadismo en el Sahel. En este sentido, reconoce que «los procedimientos de los grupos terroristas yihadistas en Mali no difieren de los de otros lugares y no nos sorprenden». Asume que el peligro del yihadismo (el pasado día 3 de enero mató a dos soldados franceses y esta semana cometió otro atentado) es tanto «contra las tropas multinacionales como las locales, que son las mayores enemigas, y con mucha virulencia». «Contra eso hemos venido a protegernos, para tener unos procedimientos para atacarlos con las mayores garantías. Es una amenaza que ya conocemos y está dentro de nuestro entrenamiento en territorio nacional para enfrentarlos de la mejor manera», sostiene el jefe de la EUTM Mali.

Al describir la tarea de las tropas europeas destinadas en Mali, Gracia compara esta función con la que cumplieron en Afganistán porque también participaban «en la formación de su ejército». «El fondo de la misión es parecido al de Mali, con diferente ejército y escenario. La manera de proceder de los elementos terroristas también es similar. Tenemos el planteamiento inicial y nos falta, según nuestro entrenamiento, enfrentarnos de la mejor manera posible», sostiene. Aun así, tiene claro que «ojalá nunca ocurra, que es de lo que se trata».

Asimismop, reconoce que España ha mantenido apoyo a las operaciones francesas en Mali comenzó hace muchos años con la Operación Serval (desde 2013), fuera de operaciones de ataque, de manera logístico con aviones de transporte. "Nuestra base está en Dakar (Senegal) y se sigue haciéndolo porque lo decide nuestro Consejo de Ministros, de acuerdo a nuestra política de seguridad", precisa.

Cuando se le recuerda que un militar como el teniente coronel Miguel Ángel Franco pasó de ser héroe en Mali, donde combatió un atentado yihadista y evitó una masacre, a ser jefe de batallón en la Academia General Militar, le nombramos su pasado más querido. «Para mí, la Academia General Militar ha sido mi segunda casa. Soy de Zaragoza y mi padre, que también era militar, estuvo destinado siempre en la Academia y he crecido entre sus muros, de allí vino mi vocación militar. ¿Mandarla? Sería un orgullo, pero la decisión depende del mando del Ejército», señaló, aunque siempre le destinaron fuera (doce años en la Legión, unidades de Córdoba o Badajoz). "Me encantaría (dirigir la Academia) pero por el devenir profesional no creo que sea posible. Mis deseos pasan a un segundo plano y dependemos de la decisión del mando", reconoce.

En cuanto a su historial militar, apunta que la Legión, donde estuvo destinado doce años, "transmite una forma de entender las cosas, ni mejor ni peor". Ha mandado unidades en Badajoz o Córdoba y defiende que sus soldados han sido excepcionales. "Pero la Legión proporciona una manera de entender la vida militar y las situaciones de manera muy flexibles para enfrentar lo distinto con más garantías por su singularidad", apunta. "Ayuda bastante, echo mano de mi background profesional y experiencias en esas unidades en las plenas operaciones".

El deseo del general en el medio año que va a mandar la EUTM es que «todo salga bien» y la gente que manda «pueda hacerlo con seguridad y eficacia». Quiere poner su granito de arena «para que siga funcionando la misión, frente a la amenaza yihadista en el Sahel, respondiendo a la petición de la Unión Europea y desde Bruselas». «Ponemos la bases para que la misión crezca y se extienda a los rincones de Mali», destacó.

Estar al frente de un grupo extenso de militares, convierte al general en un defensor suyo frente a la pandemia para evitar que un brote pueda afectar a la misión. «Estamos en cuarentena y somos testados con PCR antes de venir. Aquí nuestra función ha de ser de precaución con labores preventivas y proactivas para evitar que cualquier brote nos tumbe la misión. Estamos continuamente fuera de la base y el riesgo siempre existe», reconoció.

El Mando de Operaciones desarrolla su plan preventivo para que los militares que vayan a Mali (Brigada Aragón) en mayo sean vacunados

«Hay un plan exhaustivo de seguimiento y se buscan las condiciones de cada uno para que si tenemos algún positivo, podamos aislarlo rápidamente y que no se extienda», señaló. En este sentido, tiene claro que el Mando de Operaciones está desarrollando su «plan preventivo» para que los militares de la Brigada Aragón que vayan en mayo a Mali «ya estén vacunados en el lugar de las misiones».

Fernando Gracia describe la respuesta del Ejército para los españoles frente a la covid: «Sin contar los días, los meses y los años. Es nuestra obligación y lo hacemos entregados con cuerpo y alma». "Las Fuerzas Armadas están destinadas al servicio de los ciudadanos y somos depositarios de su seguridad. Estamos formados para responder a la población española donde nos necesiten", destaca.