La memoria musical de Aragón: ‘El espíritu del vino’, la ruleta rusa con final feliz de Héroes del Silencio

Cuando la banda zaragozana Héroes del Silencio llegó a las afueras de Londres allá por diciembre de 1992 para grabar con Phil Manzanera ‘El espíritu del vino’ no llevaban el refranero a mano, así que repetir con el guitarrista de Roxy Music al timón de la producción no era cuestión de "a la tercera va la vencida". Lo de vencer ya había ocurrido con ‘Senderos de traición’ dos años antes. El álbum más arriesgado de Héroes sería, empero, el de la confirmación de Héroes como estrellas mundiales, con América Latina ya rendida a los pies de Juan Valdivia, Pedro Andreu, Enrique Bunbury y Joaquín Cardiel.

Al disco le siguió una gira de 134 conciertos entre España, Europa y América, aventura llamada con tino ‘El camino del exceso’ (uno de los temas del disco) a la que se sumó además una segunda guitarra con el mexicano Alan Boguslavsky; esta adición y el giro metalero de Juan Valdivia encaminó el sonido en vivo hacia el rock sin ambages, que cristalizaría luego en la placa de ‘Avalancha’ (1995).

Manzanera recibió al cuarteto en Gallery Studios de Chertsey, en Surrey, a las afueras de Londres. Se trabajó hasta febrero de 1993 con el ingeniero de sonido australiano David ‘Chipper’ Nicholas, que había brillado en discos de sus compatriotas INXS o Midnight Oil o del muy británico Sir Elton John. Copi Corellano fue reclutado para tocar Hammond, pianos y teclados, y Manzanera grabó guitarra rítmica.

El disco doble, apuesta que parecía todo un suicidio comercial y que finalmente probó ser acertada, contaba con ‘Nuestros nombres’ (primer single), ‘Tesoro’, ‘Los placeres de la pobreza’, ‘La herida’, ‘La sirena varada’, ‘La apariencia no es sincera, ‘Z’, ‘Culpable’, ‘El camino del exceso’, ‘Flor de loto’, ‘El refugio interior’, ‘Sangre hirviendo’, ‘Tumbas de sal’, ‘Bendecida’, ‘Bendecida 2’ y ‘La alacena’.

Antes de empezar la gira de apoyo al lanzamiento, el grupo fue recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela. El príncipe Felipe de Borbón nunca ocultó su predilección por la música de los zaragozanos. De hecho, Cardiel y Andreu repitieron visita en 2022 en representación del grupo; el hoy monarca les invitó para agasajar al entonces presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, de visita oficial en España y seguidor de Héroes desde la adolescencia.

Recuerdos de los protagonistas

El grupo vivió el proceso creativo de ‘El espíritu del vino’ con los seis sentidos. Juan Valdivia reflexiona 31 años después sobre aquellas sesiones intensivas. "Pienso que ‘La sirena varada’ fue la más fresca del disco, pero me divertía más tocar ‘Los placeres de la pobreza’. También me parece buena la remezcla que se hizo del disco en el veinte aniversario. Fue un disco trabajado más en estudio que en el local, por tener tantos conciertos".

Enrique Bunbury, por su parte, también recuerda a día de hoy las vicisitudes de aquella grabación que tanta huella dejó en el grupo. "Fue divertida, accidentada, experimental, frustrante y muy emocionante. Crecimos como músicos en el estudio y nos obligamos a abrir puertas a posibilidades, nos adentramos en nuevos territorios. No sé si es nuestro disco menos acertado, puede ser, aunque creo que tiene ejercicios valientes, y aprendimos mucho".

Al echar la vista atrás, Bunbury también explica que "en mis giras en solitario he limitado bastante el material de Héroes, rescatando en los últimos años dos canciones por ‘show’, en algunos incluso tres. Recuerdo que hace un par de giras que retomamos ‘Tesoro’: siempre fue una pequeña joyita escondida en ese álbum. Para la gira del ‘MTV Unplugged. El Libro de las Mutaciones’ rescaté ‘La sirena varada’, que era una favorita del público".

La sección rítmica

Joaquín Cardiel apunta que "efectivamente, tras los innumerables conciertos que siguieron a los dos primeros discos, tuvimos poco tiempo para componer ‘El espíritu del vino’. Al final sacamos este doble: quizá hubiera sido mejor uno sencillo, no sé. Hay un buen puñado de canciones ahí. Quizá la que más me gusta es ‘La sirena varada’, me parece muy emotiva, muy armónica. También ‘Tesoro’, ‘La herida’... en directo, lógicamente, sonaban muy bien las más cañeras como ‘Nuestros nombres’, ‘El camino del exceso’ o ‘Los placeres de la pobreza’. Desde luego, el disco supuso nuestra confirmación como banda de rock internacional".

En cuanto a Pedro Andreu, recordaba ayer que "ensayamos en un ‘cottage’ primero, luego en el estudio con Phil y Chipper, un gran ingeniero. Las cocineras inglesas –apunta, con su humor característico– no sabían cocinar, como es lógico. La grabación fue dura, pero teníamos las ideas bastante claras, más de lo que trascendió; surgieron cosas, todos nos dimos cancha para hacer alguna locura y el disco acabó siendo doble; como todos los de su especie, es un reto mayor y suelen vender menos, pero el resultado fue bueno. Las canciones que más me llegan son ‘Tesoro’, ‘Flor de loto’, ‘El camino del exceso’, un reto muy particular para mí, y ‘Los paceres de la pobreza’. Además, disfrutamos mucho del billar, jugando a Sonic en la Megadrive o viendo algún buen concierto en Londres".

Phil Manzanera tuvo una emocionante aparición en el reencuentro de Héroes en 2007. El 20 de octubre, en el estadio sevillano de La Cartuja, salió en los bises para empuñar la guitarra en ‘Oración’ y un tema de este disco, ‘Tumbas de sal’; fue un intervalo mágico que captó en imágenes el propio hijo de Phil, Charlie Targett-Adams, autor del ‘making of’ de la gira. Antes habían sonado ‘La sirena varada’, ‘La herida’ y ‘Nuestros nombres’, y aún llegaría luego ‘Tesoro’. 15 años después de los crípticos días ‘heroicos’ en Gallery, ese ratito sobre las tablas cerró el ciclo de génesis ‘excesiva’ con un sereno abrazo musical.