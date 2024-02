Bunbury se 'reencuentra' con su admirado Panero en 'La poesía destruye al hombre'

De sobras es conocida la pasión de Enrique Bunbury por la poesía. Son de reciente publicación sus poemarios 'Exilio topanga' (2021) y 'Microsdosis' (2023). Y anteriormente, junto a su amigo Antonio Estación fundó a mediados de la década de los 2000 la editorial Chorrito de Plata con el objetivo de dar un espacio a los jóvenes poetas zaragozanos. Entre los poemarios que lanzaron se hallan 'Desde la soledad hacia el amor', de Copi (exmiembro de su exbanda El Huracán Ambulante) y 'La lengua del bosque', de Sergio Algora, voz del Niño Gusano y de La Costa Brava.

También es notoria el fervor y la admiración que siente Bunbury por ese poeta maldito y atormentado llamado Leopoldo María Panero, fallecido en 2014. Una veneración que plasmó en 2004 con el lanzamiento de un disco-libro junto a Carlos Ann, Bruno Galindo y José María Ponce titulado 'Leopoldo María Panero', en el que musicaban 30 poemas del creador madrileño. Fue un álbum editado por Moviedisco Records y en el repertorio se hallaban los versos de 'La monja atea', 'Heroína', 'The end', 'Peter Punk', 'El lamento de un vampiro, 'Lectura en diagonal' o 'Me celebro y me odio'.

Dos décadas después, parece que ese proyecto se reactiva o que, al menos, da nuevos frutos. El cantante zaragozano ha compartido en sus redes sociales que en Spotify se estrenará próximamente la revisita de este cuarteto al poema de Panero 'La poesía destruye al hombre'.

Una composición corta pero muy profunda y conmovedora que dice así: "La poesía destruye al hombre/mientras los monos saltan de rama en rama/buscándose en vano a sí mismos/en el sacrílego bosque de la vida/las palabras destruyen al hombre/¡y las mujeres devoran cráneos con tanta hambre de vida!/Sólo es hermoso el pájaro cuando muere/destruido por la poesía".