Las salas de conciertos aragonesas apuestan por el talento femenino

Las salas de conciertos pertenecientes a la asociación Aragón en Vivo (el 95% de las que existen en la Comunidad) refuerzan en marzo la ya habitual presencia femenina en sus escenarios con motivo del Día Internacional de la Mujer. ‘Música en femenino’ es el título de esta programación.

La sala Corleone de Sabiñánigo da el pistoletazo de salida este viernes (23.00) con la portuguesa Debora Umbelino. En Huesca, dentro del Huoman Fest, el Bendita Ruina (sala Genius) acogerá este sábado exhibiciones musicales y de DJs a partir de las 21.00 con Yeray Ruiz, Ches DJ, Cris Buenacrema, Apolo White, Nacidos de la Tierra, Wöyza, DJ Luna Roja, Lady Funk y Colectivo Oscapheta con Ritmo 75 y Kikeman.

Ya en Zaragoza, la fiesta Face Down Ass Up este mes en la Sala López estará protagonizado por Mami, Bellakiki & Ms Von Disko este sábado (23.50). El martes 5 se podrá disfrutar en la Campana Underground de la actuación de Lorraine.

La sala Creedence organiza la cuarta edición del Fest Creedence Women!, que traerá del 2 al 30 de marzo a The Violet Cluster (2), DJ Hidden (2), Izarbe y Luna (8), DJ Lady (8), Isla Lavanda (9), Djs Anita Shaker & Garajerika (9), The Bonnies & Red Clyde (16), Lola DJ (16), Djanes Dale la vuelta a tu disco (22), Spicy Xorizo & DJ Luna Roja (22), AmyJo Doh & The Spangles (23), DJ Lady (23), Loretta’s (30) y Las Vinilovers DJ (30).

Las Armas ha programado el día 10 a la franco-chilena Ana Tijoux. Su música dialoga al son del hip hop, fusionado y ella es feminista y activista. De hecho, en sus letras denuncia las carencias sociales y culturales y se posiciona a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género.

El Rock & Blues apuesta el 15 por Gabrielle de Val, cantante hispano-alemana que se inició como vocalista en el rock con la banda Yin-Yang (que mas tarde derivó en The Val).

La Lata de Bombillas ha programado el 15 a Maren, que se ha consagrado como una de las jóvenes promesas de la música independiente y así lo demuestra el aval de la prensa y el público tras el éxito de sus últimos lanzamientos. El 16 la sala Moliner 7 acogerá ‘Más cuento que calleja’ un espectáculo de cuentos para adultos y música a cargo de Olga Muñoz.

El Teatro de las Esquinas, acostumbrado a programar ciclos femeninos de teatro, ha preparado por primera vez un ciclo musical para reivindicar el talento femenino: el festival En Vivo con Ellas, con tres fechas diferentes. El 6 actuará Clara Peya; el 7 Pilar Almalé y el 8 Lia Kali.