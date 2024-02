A Chicote: “Deberías hacer otro programa para que estos energúmenos pidan disculpas”

El programa ‘Batalla de restaurantes’ de Atresmedia, conducido por el popular Alberto Chicote, ha conseguido su objetivo ‘oscarwilder’ y ‘madonno’: “que hablen de mí, aunque sea mal”. El chef y exjugador de rugby madrileño se hizo popular por ‘Pesadilla en la cocina’ y lleva varios años dando las campanadas de Atresmedia junto a Cristina Pedroche, pero con este nuevo espacio, cuyo cuarto capítulo se emite en abierto este jueves 29 de febrero (22.30, La Sexta) ha encontrado una fórmula mixta de indudable atractivo en el ámbito del entretenimiento.

En esta batalla sin cuartel, la comida es el hilo conductor de unas tramas que apelan a los instintos humanos más básicos y oscuros: envidia, ira, rencor… todo por un premio de 10.000 euros en cada jornada de concurso entre cuatro restauradores que centran sus esfuerzos en contentar a los otros tres comensales y al propio Chicote.

El pasado jueves 22 debía airearse el capítulo dedicado a las migas aragonesas, con Zaragoza como marco, pero la tragedia del Campanar en Valencia copó la atención informativa esa noche y se aplazó la emisión en abierto del citado capítulo a este jueves 29. Sin embargo, Atresmedia colgó el capítulo en su plataforma de pago Atresplayer junto a los otros tres, centrados en la caldereta de marisco de Menorca, el marisco de Vigo y el atún rojo de Cádiz.

Malos números y peores modos

No tiene mucho sentido hablar de ‘spoilers’, dado que la propia Atresmedia no esperó a la emisión en abierto para ofrecer este contenido, y lo cierto es que entre los comentarios de quienes lo han visto en la plataforma de pago abundan las pésimas calificaciones hacia los restauradores aragoneses, sus modos y desempeño en la cocina. Tampoco faltan las críticas al efectismo del espacio, que azuza la confrontación y se nutre de esos episodios grotescos, para adoptar luego un tono conciliador y casi pontifical.

En la cuenta de Instagram del propio Chicote, con 808.000 seguidores, hay muestras de ese descontento en un tono contundente, sin incurrir además en las siempre desagradables faltas de respeto. “Lo he visto en Atresplayer -apunta una usuaria de esta red social- soy aragonesa y me ha dado una vergüenza ajena tener estos representantes de la gastronomía local. no pienso ir a sus restaurantes ni por equivocación. Una panda de impresentables”.

Otro comentario llega del propio gremio: concretamente, desde el restaurante Marimba del hotel Tío Pepe de Peñíscola, playa castellonense de amplio calado en Zaragoza y todo Aragón. “Como restaurador me dio vergüenza, no se debería consentir por parte del programa estas valoraciones, puntuaciones y, sobre todo, la educación”.

Aunque también hay en la cuenta de Chicote memes de ánimo y aprobación, los mensajes lapidarios no acaban ahí. “Vergüenza ajena, como maño y como hostelero. Deberías hacer otro programa para que estos energúmenos pidan disculpas por la vergonzosa imagen que han dado, tanto de la ciudad, como de la profesión”, apuntaba otro profesional de la cocina que vio el capítulo en Atresplayer.

Desde dentro

En el programa miguero concursan La Ternasca (en el Tubo, con Cristian Yáñez), el Asador Los Gigantes (en la zona Goya, calle Fueros de Aragón, representado por Carlos Gilarte), el Valdeconsejo de Cuarte de Huerva (Cristina Martínez) y el Pepito Ternera (con Francisco Bernad) de la calle Supervía.

Consultado por HERALDO, Gilarte arroja un poco de luz sobre el asunto desde su óptica personal. “Es verdad que me enfadé con uno, que me llamaba Antonio todo el rato a mala idea e incluso me amenazó: en las bromas, lo poco gusta y lo mucho cansa. Yo tengo la conciencia tranquila: mi negocio está limpio, llevo 28 años abierto y me especializo en brasa de carbón de encina natural, en la parrilla, con cocina abierta. Vendo carne a la brasa a tutiplén, ternasco y chuletón, caracoles, pulpo... el programa no va a afectar negativamente a mi clientela: de hecho, creo que es al contrario”.

Gilarte hace una confesión muy curiosa. “Solo tuve migas para el programa, no suelo hacerlas, pero era una condición para estar ahí y me pareció interesante. Obviamente, cuando digo que hago las mejores migas de Zaragoza es parte del guión. También te diré otra cosa: el programa no debió haber permitido algunas puntuaciones hechas a mala baba, reconociendo incluso la razón de esas puntuaciones. Más allá de los conflictos, yo puntué por criterios objetivos, como Dios manda, como creí que debía hacerlo”.

El restaurador reconoce que la imagen general dada por los concursantes zaragozanos no es buena. “Por lo que me toca de la imagen, me duele. Sería una pena que la gente se quede con eso. Tengo dos récords mundiales reconocidos por Guinness, hago obra social, me preocupo de mis vecinos y en la cocina cuido mis elaboraciones: además de lo que te he comentado, mis caracoles tienen fama, y también mis patatas con bacalao. Por trabajo y cuidado no va a ser”.