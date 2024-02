Irene Vallejo, el momento estelar de bibliófila en la Biblioteca Pública de Nueva York

ZARAGOZA. Hace unos días se hacía público el emotivo y cuidado video ‘Talking Sites: The New York Public Library with Irene Vallejo’, donde la filóloga y escritora Irene Vallejo resume en poco menos de tres minutos la historia de la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL), la cuarta en capacidad del mundo y la primera en uso, y una de “las herederas de la Biblioteca de Alejandría”, tal como ella dice. Recuerda que “ese lugar hospitalario” le recuerda no solo a multitud de escritores, sino a exiliados, hispanistas y autores españoles que han pasado por allí, y cita a Margarita Ucelay, Pedro Salinas, Carmen Martín Gaite, Francisco Ayala, Antonio Muñoz Molina y Mario Vargas Llosa.

En medio de 55 millones “de libros de relatos” contenidos en sus páginas, “el tesoro más grande es la apertura, la posibilidad de acoger a todo el mundo”, por eso le resuenan en los oídos y en el alma “los ecos que se entretejen con la creación del futuro. Entre estas paredes estamos escribiendo el futuro”, señala. Y deja una reflexión incontestable: “Las Bibliotecas Públicas encarnan el sueño de hacer accesible el conocimiento al mundo entero”.

...por eso le resuenan en los oídos y en el alma “los ecos que se entretejen con la creación del futuro. Entre estas paredes estamos escribiendo el futuro”, dice Irene Vallejo en la grabación

Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) explica que “la grabación fue una iniciativa del Consulado General de España en Nueva York. Me propusieron colaborar en varias actividades durante el tour por Canadá y Estados Unidos”, dice. Una de ellas fue organizar una charla sobre ‘Papyrus’, el título de la traducción norteamericana de ‘El infinito en un junco’, con estudiantes de la United Nations International School (UNIS). La otra fue este rodaje, marcado por la sutileza y el discurso poético de esta ‘salvadora de libros’, como dice ella de otros muchos lectores.

“Se trataba de homenajear a los españoles que dejaron huella y forman parte de la memoria de esta gran biblioteca. Contamos con la generosa ayuda de Ramón Abad, exdirector de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, que conoce personalmente al equipo de la NYPL. Gracias a él nos abrieron las puertas”, dice. Ramón Abad, que ha coordinado el Zaragoza algunas muestras temáticas en el Paraninfo, se ha jubilado hace no mucho tiempo.

Añade Irene: “Nos permitieron grabar a solas una tarde de abril de 2023 después del horario de cierre del edificio –algo realmente excepcional– y prepararon una visita guiada exclusiva a la exposición de los tesoros de la colección. Como escribí en redes, nunca imaginé que un día me abrirían las puertas de este lugar legendario para explorarlo, conocerlo, descubrirlo y narrarlo. Grabar estas imágenes fue un momento estelar de bibliófila, un apogeo lector, una aventura insospechada”.

"Nunca imaginé que un día me abrirían las puertas de este lugar legendario para explorarlo, conocerlo, descubrirlo y narrarlo. Grabar estas imágenes fue un momento estelar de bibliófila, un apogeo lector, una aventura insospechada”

Recuerda la autora de ‘La leyenda de las mareas mansas’ que confiaron la grabación a Cinexin Studios, con la dirección de Daniel Zambrano.

Desde el Consulado de España, se involucraron Pedro Calvo-Sotelo (Cónsul de Asuntos Culturales) y Cora Cabada de Oliveira (Coordinadora de Asuntos Culturales). “Por supuesto, quisiera enviar un especial agradecimiento a Denise Hibay (Directora de Colecciones), a Declan D. Kiely (Comisario de la Exposición ‘Treasures’), a Matthew Kirby (de la Oficina Ejecutiva de la Biblioteca) y a todo el equipo de The New York Public Library (NYPL)”.

En las próximas semanas saldrá una nueva edición del cómic ‘El infinito en un junco’, con dibujos de Tyto Alba, que publica Debate. Se ha reducido el texto de la primera edición y el ilustrador ha hecho nuevas páginas, viñetas y dibujos.