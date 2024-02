Alberto San Juan: "El cine y la tele proporcionan más fama, pero no pienso que se valore poco el teatro"

El actor madrileño comparece mañana en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza (20.00), dentro del ciclo ‘Teatro Rebelde’, con ‘Macho grita’, una obra en la que parte del mito de Don Juan y se remonta a 1492 para abordar una serie de cuestiones en torno a la construcción del sistema de poder jerárquico

El montaje habla del hombre blanco, heterosexual y con poder. Todo sigue igual. ¿No hay manera de cambiar las reglas?

No lo sabemos. Solo podemos intentar cambiarlas si no nos gusta la sociedad actual. Si nos gusta, seguir adelante sin más. Si no, intentar cambiar. Vivir intentándolo. Como un proceso, además, alegre. Por duro que sea, también alegre. ¿Cómo cambiar? Sólo podemos descubrirlo intentándolo. ¿Cómo empezar? Entrenándonos en escuchar la necesidad y el deseo ajenos y en buscar un equilibrio entre esas necesidades y deseos ajenos y los propios, por ejemplo. Yo solo soy un ignorante más.

En la actualidad, en una sociedad que solo lee o pincha titulares llamativos, en tiempos de la desinformación, ¿se perpetúa ese sistema de poder jerárquico del que habla la obra?

Son preguntas para una socióloga, no para un actor. Pero responderé. La sociedad está organizada jerárquicamente. Desde y para el dominio de unos sobre otros. Frente a eso, podemos indagar en nuestra naturaleza cooperativa y social, la que encuentra satisfacción en ser con los demás.

Estamos hiperconectados y a la vez, si me lo permite, un tanto idiotizados con el mundo digital. ¿Nos está pasando factura no ser más críticos, más reflexivos y subversivos?

Parece una factura tan alta que puede llegar a suponer nuestra extinción como especie.

¿Por qué ha elegido un formato de comedia musical para este montaje? ¿Qué papel juega la banda y/o la música en la función?

Porque no soy ningún intelectual. Me dedico a hacer espectáculos. A intentar que un grupo numeroso de desconocidos encuentren sentido a compartir una hora y cuarenta minutos en un teatro. Es decir, que resulte un tiempo lo suficientemente divertido. La música interpretada en directo es sin duda la mejor aliada.

En sus anteriores propuestas, la música también ha estado presente (‘Te quiero, Benedetti’, con la guitarra de Fernando Egozcue). Antes que actor quiso ser músico junto a Coque Malla (creo que el tiempo, y otras cosas que seguramente se me escapan, propició que cada cuál desarrollase de la mejor manera posible su camino artístico)...

Y más que músico me hubiera gustado ser bailarín. Pero eso queda ya demasiado lejos. Al menos me dedico al escenario. Y eso, para quien le gusta, es la maravilla.

El teatro es ese refugio en el que un actor se siente a salvo, pese a que es una profesión tan precaria en muchos casos... En su opinión, y en este sentido, ¿por qué se valora tan poco el oficio de actor?

No encuentro que se valore poco el teatro. Al contrario. Lo que sí es cierto que el cine y la televisión proporcionan más fama y dinero. Dos elementos de gran prestigio en nuestra cultura.

Desde hace un tiempo genera casi en solitario sus propios proyectos teatrales. ¿Es una necesidad o lo hace porque le resulta más sencillo llevarlos adelante?

Por ambas cosas. Es mucho más sencillo. Y me siento bastante libre. Pero ya empiezo a cansarme. Deseo compartir con otras actrices y actores. Y tener una directora.

Con el ‘No a la guerra’ hubo una campaña contra el cine español. Ahora, hay políticos que tildan de «señoritos» a quienes se dedican a hacer películas…

Si. García Gallardo, vicepresidente de Castilla La Mancha. Vox. No tengo más que decir. Sólo una cosa: el Estado ‘regaló’ 60.000 millones a la banca española. Rescate, se llamó a aquello. No han devuelto nada.

Has sido elogiado por su papel en la serie ‘Balenciaga’. ¿Le resultó complicado dar vida a alguien de quien apenas existe información sobre su vida personal?

Eso era una desventaja (pocas referencias) y una ventaja (libertad para imaginar).