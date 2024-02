Soledad Vélez: "Los sintetizadores y la música de raíz se enriquecen al juntarse"

Un meritorio viaje artístico e iniciático ha llevado a Soledad Vélez desde la música de los Andes y el recuerdo de Violeta Parra hasta los sonidos más ‘kraftwerk’ y a trabajar con productores como Guille Mostaza. La artista de origen chileno –aunque afincada en Valencia– visitó ayer Zaragoza para participar en el ciclo ‘Encuentros con...’ del Caixaforum, donde dio buena cuenta de su proceso creativo y de los retos que le quedan por delante.

¿Qué música escuchaba de pequeña? ¿Qué fue lo que la llevó por el camino artístico?

De pequeña escuchaba todo lo que se ponía en mi casa: desde ópera hasta música clásica, pasando por Elvis Presley o por Sandro. Mi padre cantaba y tocaba la guitarra todos los fines de semana, por lo que también escuchábamos sus canciones. Supongo que tener este acercamiento con la música desde muy pequeña contribuyó mucho a elegir este camino.

¿Tiene algún instrumento preferido?

El instrumento en el que más me apoyo para crear y que me aporta mayor capacidad evocadora para transportar a otros lugares son los sintetizadores. Eso sí, de aquí a hace un tiempo, mi instrumento favorito es la flauta de madera.

Su última obra, ‘Visiones’, es un álbum escrito en pandemia, ¿cree que se nota por alguna de sus costuras?

Por supuesto, creo que la intensidad es diferente en este disco respecto a los anteriores: la incertidumbre que nos rodeó habrá quedado plasmada lo quiera o no.

Sus letras hablan de desamor, toxicidad, desengaño, vulnerabilidad… ¿Se escribe mejor desde la melancolía que desde la felicidad?

Para mí, como compositora, sí. Siento una corriente de inspiración y de creación desde estos lugares más oscuros o menos luminosos.

¿La música de raíz y el folclore maridan bien con la electrónica?

Por supuesto, los ‘sintes’ y la electrónica, la música de raíz y el folclore se enriquecen mucho mutuamenten cuando se juntan.

¿Las redes sociales y los nuevos lenguajes ‘millennials’ son un escaparate para la música?

Para la música y para todas las artes. Yo creo que para todos los sectores, en general. Es abrumador y aún queda mucho de este lenguaje por aprender.

Sus canciones han servido de telón de fondo para series como ‘Élite’, ‘Las últimas de la fila’ o ‘Veneno’. ¿Cómo se consigue sonar en los artefactos audiovisuales del momento?

Es una mezcla de trabajos: por un lado, tener la suerte de componer estas canciones que encajan en la visión de las citadas ficciones y, por otro, el esfuerzo también de mi editorial, que hace una labor increíble.

¿Le interesa Eurovisión o el Benidorm Fest? ¿Es usted zorrista?

Me gustaría decir que sí, que me interesan ese tipo de espectáculos, pero la verdad es que no los he seguido. Hace no mucho, por cierto, colaboré con un amigo artista, que se llama Joaco y cuyo proyecto bautizó también como Zorra. La canción se llama ‘Míralo por el lado bueno’, para quien tenga interés...

Al margen de la música, ¿qué otras aficiones tiene? Se dice que es ‘gamer’ y le gusta el anime...

Sí. También pinto y me gusta el montañismo. Son todo actividades –en general– solitarias, disfruto mucho de ellas.